Фото: мир встречает 2021 год в масках и почти без толп

Автор фото, EPA Подпись к фото, В Москве состоялся праздничный фейерверк, но новогодняя Красная площадь в этот раз была пуста

Мир встречает начало 2021 года, но вечер 31 декабря в большинстве городов мира сегодня выглядит совсем не так, как обычно. Из-за пандемии коронавируса массовые празднества отменены, а в некоторых странах, где действуют жесткие карантинные ограничения, людям было предписано отказаться от шумных компаний.

В тех местах, где праздновать приход Нового года разрешили, жители должны были носить маски и соблюдать необходимые предосторожности.

Мы собрали фотографии того, как выглядел этот необычный Новый год по всему миру.

В Токио люди пришли в храм Канда, чтобы помолиться. Из-за пандемии число верующих, которым было разрешено поклониться святыне, было сокращено.

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В Китайском городе Ухань, где год назад впервые был обнаружен новый коронавирус, жители пришли в центр в праздничных костюмах с воздушными шарами, чтобы встретить Новый год.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Пандемия коронавируса началась в Ухане

В Тайване традиционные фейерверки, ознаменовавшие начало 2021 года, прошли при меньшем скоплении людей, чем обычно: людей призывали наблюдать за ними в интернете. Вместе с тем, в центре Тайбэя все же собралось немало зрителей.

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В Южной Корее многие семьи ограничили торжества праздничным ужином в кругу семьи.

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На Филиппинах люди собрались в парке Манилы, чтобы посмотреть фейерверк. Власти призвали жителей не собираться большими группами.

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В Гонконге люди пришли к бухте Виктория, чтобы встретить приход Нового года.

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Жители Екатеринбурга отметили праздник на площади 1905 года, не испугавшись мороза.

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В ОАЭ эмират Рас-эль-Хайма устроил грандиозный фейерверк.

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В Дубае приход Нового года отметили салютом на самом высоком здании в мире - Бурдж-Халифе.