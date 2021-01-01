Брексит стал реальностью: Британия окончательно вышла из ЕС

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Рассвет первого дня после "брексита"

За час до Нового года, в 23.00 по Гринвичу (в полночь по среднеевропейскому времени), Британия официально покинула Европейский союз.

Первые часы пересечения границы по новым правилам прошли довольно спокойно, и грузовики без особых проблем преодолели таможенную проверку в Дувре и Дублине.

"Все идет нормально, все работает точно также, как и до 23 часов [31 декабря]. Очень, очень спокойно, грузовиков мало, как мы и предполагали", - отметил представитель компании Eurotunnel Джон Киф.

Автор фото, SAMEER AL-DOUMY Подпись к фото, Первые грузовики, прибывшие из Дувра в Кале. Пока проблем нет

Это, однако, не означает, что проблем не возникнет в ближайшем будущем. Британский премьер Борис Джонсон заявил, что теперь у Британии появилась свобода действий и возможность вести дела "по-другому и лучше". Одновременно ряд представителей министерств предупредили, что в ближайшие недели, когда праздники закончатся, некоторых затруднений и задержек избежать не удастся.

Соединенное Королевство официально вышло из ЕС 31 января 2020 года, через три с половиной года после референдума о брексите. Однако на протяжении 11 месяцев все оставалось по-прежнему, пока велись переговоры о будущих экономических отношениях. Соглашение было достигнуто в последнюю минуту, накануне Рождества, 24 декабря. Британский парламент проголосовал за его утверждение через пять дней.

Новые отношения

Автор фото, JORGE GUERRERO Подпись к фото, Соглашение об открытой границе между Испанией и Гибралтаром было достигнуто в самый последний момент

По новым правилам британские производители по-прежнему будут иметь беспошлинный доступ к внутреннему европейскому рынку, однако теперь им придется предъявлять на границе дополнительные таможенные документы.

Не вполне понятно, какими именно будут отношения с ЕС британского банковского сектора и сектора финансовых услуг, доходы от которых составляют львиную долю бюджета страны.

Автор фото, LEWIS JOLY Подпись к фото, Британия - ЕС: новый отсчет времени на въезде в тоннель под Ла-Маншем

Соединенному Королевству также удалось достичь соглашения с Испанией о том, что ее граница с Гибралтаром останется открытой, хотя его еще придется формально внести с общее соглашение с ЕС, о чем напомнил главный министр Гибралтара Фабиан Пикардо.

Политический корреспондент Би-би-си Джессика Паркер отметила, что судить о том, до какой степени брексит повлияет на логистику торговли между ЕС и Британией, пока сложно, потому что продолжающаяся пандемия Covid-19 существенно снизила трафик и товаров, и людей через границу, и о реальном эффекте брексита можно будет судить только после ее окончания.

Реакция в Британии и Европе

Автор фото, HEATHCLIFF O'MALLEY Подпись к фото, Британский премьер Борис Джонсон: "Страна получила свободу"

Борис Джонсон, сыгравший одну из важнейших ролей в кампании за выход из Евросоюза, а, став премьером, этот выход осуществивший, сказал, что теперь страна получила "свободу вести дела по-другому, и, возможно, лучше, чем это делают наши друзья из ЕС".

В статье для газеты Daily Telegraph он добавил, что комбинация соглашения по брекситу и одобрение созданной в Оксфордском университете вакцины от коронавируса "создает трамплин, который поможет [Британии] вернуться на прежние позиции".

Глава британской команды на переговорах с ЕС лорд Фрост отметил, что "мы снова стали независимой страной", а ветеран парламентской фракции Консервативной партии сэр Билл Кэш заявил, что это "победа суверенности и демократии".

Автор фото, Jeff J Mitchell Подпись к фото, Большая часть шотландцев голосовала за то, чтобы остаться в ЕС. Приведет ли это к новому референдуму?

При этом противники брексита своих позиций тоже не меняли. Первый министр Шотландии Никола Стерджен, которая воспользовалась брекситом для того, чтобы потребовать проведения второго референдума о независимости, написала в "Твиттере": "Европа, Шотландия скоро вернется! Не выключай свет".

Министр иностранных дел Ирландии Саймон Ковни сказал, что "праздновать нечего", отношения Соединенного Королевства и Ирландии теперь будут другими, но "мы желаем им успеха".

Автор фото, Charles McQuillan Подпись к фото, Рассвет над рекой Ньюри, разделяющей Северную Ирландию и Ирландскую Республику, 1 января 2021 года

Президент Франции Эммануэль Макрон, хотя и сказал, что Британия "остается другом и союзником", но добавил, что решение уйти из Европы было результатом "европейского недомогания [кризис еврозоны и наплыв беженцев], вранья и лживых обещаний".

Глава европейского отдела новостей Би-би-си Катя Адлер сообщила, что в Брюсселе, с одной стороны, рады, что брексит как процесс завершен, а с другой - грустят, что он вообще произошел. Общее мнение, однако, что и ЕС, и Британия после расставания станут слабее.

Автор фото, DANIEL LEAL-OLIVAS Подпись к фото, Судить о том, станет брексит для Британии новой эрой процветания или упадка, пока рано

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