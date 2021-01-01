Коронавирус в мире: Британия меняет план вакцинации, ВОЗ разрешила Pfizer для экстренного применения

Автор фото, PA Подпись к фото, В Лондоне сохраняется максимально высокий уровень карантина, введенный из-за чрезвычайно заразного нового штамма коронавируса

ВОЗ выдала разрешение на экстренное применение вакцины Pfizer-BioNTech. Число заражений новым штаммом коронавируса может вырасти в два-три раза, предупреждают ученые. Британия изменила план вакцинации, увеличив интервал между получением первого и второго компонента вакцины до трех месяцев. Эти и другие новости о пандемии коронавируса в мире - в ежедневном обзоре Русской службы Би-би-си.

В мире за время пандемии коронавируса, которая началась год назад, более 1,8 млн человек скончались от Covid-19. Всего более 83 млн человек заразились коронавирусной инфекцией.

ВОЗ одобрила для экстренного применения вакцину Pfizer

Вакцина Pfizer-BioNTech от Covid-19 стала первым препаратом в мире, получившим разрешение ВОЗ на экстренное использование.

В заявлении ВОЗ говорится, что качество, безопасность и эффективность вакцины оценивали эксперты организации из разных стран мира.

“Они [эксперты ВОЗ] пришли к выводу, что вакцина соответствует всем обязательным параметрам безопасности и эффективности. Польза от нее в рамках борьбы против COVID-19 превосходит потенциальные риски”, - говорится в сообщении Всемирной организации здравоохранения в "Твиттере".

Разрешение на экстренное применение получают препараты, по которым еще не готовы результаты всех необходимых испытаний, но которые нужны для борьбы с эпидемиями.

Во Всемирной организации здравоохранения подчеркнули, что такое разрешение снимает ряд препятствий для поставок вакцины в ряд стран, в том числе в развивающиеся страны.

Тихий Новый год

Празднование Нового года во большинстве стран мира проходило на фоне ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса. Массовые гуляния и празднества были отменены почти во всех крупных городах - от Сиднея до Нью-Йорка.

На улицах французских городов соблюдение комендантского часа, который начался 31 декабря в 20:00 по местному времени, обеспечивали около 100 тысяч полицейских.

Автор фото, EPA Подпись к фото, В Париже тысячи полицейских следили за тем, чтобы люди не устраивали новогодних сборищ

Центр Лондона в новогоднюю ночь также был безлюдным. Ранее власти британской столицы призвали жителей и гостей города оставаться дома и встречать новый год в кругу семьи. В городе были организованы праздничные фейерверки в нескольких районах.

Новый штамм значительно заразнее прежнего

Ученые из Имперского колледжа Лондона пришли к выводу, что индекс репродукции нового штамма коронавируса, который распространяется в Британии, может быть выше индекса репродукции обычного штамма на 0,4-0,7 пункта. Это означает, что каждые 10 зараженных новым штаммом коронавируса, скорее всего, заразят еще “дополнительно” от 4 до 7 человек.

Как отмечают исследователи, это значение хотя и не кажется сильно отличающимся от индекса репродукции основного штамма, но на самом деле значительно меняет ситуацию в худшую сторону. Если в ноябре в Британии индекс репродукции основного штамма составлял 0,9, а через две-три недели после введения локдауна - 0,6, то с новым штаммом эти цифры составляли бы 1,6 и 1,3 соответственно. Это означает, что при тех же самых мерах число заражений было бы как минимум в два раза выше.

Вакцинация в Британии

Британия изменила план вакцинации. Если раньше предполагалось, что между получением первого и второго компонента вакцины Pfizer (а также вакцины, разработанной Оксфордским университетом и компанией AstraZeneca) должно пройти три недели (21 день), то позже было решено увеличить этот интервал до трех месяцев.

Такое решение вызвало возмущение как со стороны ряда врачей, так и некоторых пациентов. В Британской медицинской ассоциации сочли такой шаг несправедливым, в первую очередь по отношению к пациентам, которые уже записались на получение второго компонента вакцины.

Автор фото, PA Подпись к фото, Британские власти считают приоритетным привить первым компонентом вакцины как можно большее число людей, а уже потом перейти к вакцинации второй дозой

На данный момент первый компонент вакцины Pfizer-BioNTech уже получило больше миллиона британцев. Первая пациентка, привитая от Covid-19 в Британии, 91-летняя Маргарет Кинан, уже получила второй компонент вакцины.

Как объяснили в министерстве здравоохранения страны, в данный момент важно, чтобы как можно больше людей получили первый компонент вакцины, поскольку именно он дает основную защиту от коронавируса. Второй компонент в основном влияет на продолжительность действия вакцины. Также в министерстве отметили, что увеличение интервала получения второго компонента вакцины с трех недель до трех месяцев не окажет значительного влияния на эффективность вакцинации.

Премьер-министр Британии Борис Джонсон в своем новогоднем обращении отметил, что в 2021 году жители Британии смогут вернуться к привычному ритму жизни, которого они лишились в 2020-м, и привычному времяпрепровождению - в том числе к посещению театров и ресторанов.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Первую дозу вакцины в Британии получили уже больше миллиона человек

По словам премьер-министра, хотя эпидемия вряд ли закончится в ближайшие недели и даже месяцы, сейчас уже есть ясность по поводу того, когда и как мы приблизимся к окончанию пандемии.

В четверг в Британии было выявлено 55 892 новых случая заражения Covid-19.

В России более 27 тыс. новых случаев заражения

Число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в России в первый день нового года составило 27 039.

Подтверждены 536 смертей пациентов с Covid-19, за все время с начала пандемии от коронавирусной инфекции в стране умерло 57 555 человек.

Власти Японии не намерены переносить Олимпиаду

Власти Японии не намерены переносить Олимпийские Игры в Токио и Паралимпиаду, которые должны состояться летом. Ранее из-за пандемии было решено не проводить Олимпиаду в 2020 году.

Олимпийские игры начнутся в Токио 23 июля, а 24 августа стартует Паралимпиада.

Автор фото, EPA

В конце декабря в Японии начала расти кривая заболеваемости Covid-19. Число новых случаев заражений за сутки в Токио впервые превысило тысячу. Но эта тенденция, по мнению премьер-министра Ёсихидэ Суга, не должна повлиять на проведение Игр.

Он пообещал, что власти позаботятся о безопасности участников и зрителей спортивных состязаний. Премьер-министр считает, что проведение Игр станет символом глобальной солидарности.

За все время пандемии в Японии зарегистрировано более 239 тысяч случаев заболевания Covid-19, за это время от коронавирусной инфекции в стране скончались 3337 человек.

Расходы на организацию Олимпийских игр выросли на 2,6 млрд долларов - из-за необходимости принятия мер для предотвращения распространения инфекции во время проведения спортивных состязаний.

Олимпийские игры в Токио могут стать самыми дорогими за всю историю их проведения.