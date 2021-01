Песня Last Christmas возглавила британский чарт. Спустя 36 лет после выхода

Автор фото, Sony Music

Один из главных рождественских хитов, песня Last Christmas поп-дуэта Wham, возглавила британский чарт спустя 36 лет после первого релиза, свидетельствуют данные Official Charts Company, которая занимается составлением хит-парада.

Это произошло в четвертую годовщину смерти музыканта Джорджа Майкла - одного из участников Wham.

За неделю с 25 по 31 декабря было продано 40 149 копий, еще 9,2 млн проигрываний принесли стриминговые сервисы.

Таким образом, Last Christmas в рождественском чарте обогнала песню All I Want For Christmas Is You Мэрайи Кэри, которая занимала первое место в начале декабря. Отрыв составил всего 714 копий.

"Это фантастический результат для Last Christmas. Всего через пару недель после того, как Мэрайя Кэри достигла первой строчки спустя 26 лет, пример Wham показывает, насколько британцы любят свою рождественскую классику", - заявил глава Official Charts Company Мартин Тэлбот.

"Я очень рад, немного удивлен и глубоко польщен, что культовая рождественская композиция Last Christmas, наконец, заслужила звание "номер один". Это дань уважения Джорджу, он бы этим безмерно гордился", - написал в "Твиттере" второй участник Wham Эндрю Риджли.

Автор фото, PA

Пик популярности дуэта Wham пришелся на середину 1980-х годов. Сингл Last Christmas вышел в декабре 1984 года.

Тогда он провел пять недель на втором месте британского хит-парада, уступив благотворительному синглу Do They Know It's Christmas? проекта Band Aid, в котором участвовал и Джордж Майкл.

За прошедшие с тех пор три десятилетия Last Christmas не раз возвращался в топ-10, но никогда не поднимался на первое место.

На этот раз песня побила еще один рекорд - времени, которое потребовалось ей, чтобы занять первое место. Предыдущий - 33 года и четыре месяца - принадлежал синглу (Is This The Way To) Amarillo английского музыканта Тони Кристи, который возглавил чарт в 2005 году.

Как сообщает Official Charts Company, в топ-40 на прошлой неделе попало 28 песен на рождественскую тематику.