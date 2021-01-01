Конгресс США преодолел вето Трампа и принял оборонный бюджет

Автор фото, EPA Подпись к фото, Президент США Дональд Трамп покинет свой пост 20 января

Конгресс США отменил вето президента Дональда Трампа, наложенное на проект оборонного бюджета страны на 2021 финансовый год.

Чтобы принять решение по этому вопросу, Сенат собрался 1 января. Ранее аналогичное решение приняла Палата представителей. За отмену проголосовал 81 сенатор, против - 13. Необходимо было две трети голосов законодателей верхней и нижней палат Конгресса.

Перед началом прений лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл сказал, что настроен решительно и сделает все, чтобы проект оборонного бюджета был принят.

"Вот что является прерогативой Сената - принятие ежегодного законопроекта об оборонном бюджете, который обеспечивает финансово наших смелых мужчин и женщин, которые добровольно надевают военную форму. Мы принимаем его 59 лет подряд. И что бы ни случилось, мы примем этот 60-й ежегодный законопроект, он станет законом до того, как в воскресенье завершится работа Конгресса", - сказал он.

Что не понравилось Трампу?

В проект оборонного бюджета на 2021 год заложено 740 млрд долларов. Трамп, который вскоре уступит свой пост Джо Байдену, хотел внести изменения в некоторые положения проекта, касающиеся национальной безопасности. Он назвал его подарком России и Китаю.

Трампу, в частности, не понравилось, что в документе предусматривалось ограничение на вывод американских войск из Афганистана и европейских стран, а также предложение переименовать некоторые военные базы, названные в честь военачальников, воевавших за рабовладельческий Юг во время гражданской войны в США.

"К сожалению, этот закон не включает в себя важнейшие меры по защите национальной безопасности, - сказал Трамп. - В том числе в нем есть нормы, которые не проявляют уважения к нашим ветеранам, к нашей военной истории и противоречат намерению администрации отдавать Америке приоритет в вопросах национальной безопасности и внешнеполитических действий".

Также он хотел внести положение об ответственности соцсетей.

После того как его вето было преодолено, он написал в "Твиттере": "Наш Сенат с республиканским большинством упустил возможность избавиться от параграфа 230, который наделяет крупные технологические компании неограниченной силой. Ужасно!!!"

Почему Конгресс решился на такой шаг?

По американским законам, акты, которые принимает Конгресс, должен подписать президент. Когда американский лидер возражает против того или иного закона, он может наложить на него вето. Если после этого законопроект снова поддержат две трети членов обеих палат Конгресса, вето считается преодоленным и он вступает в силу.

Если бы Конгресс не преодолел вето Трампа на закон о военных расходах, это был бы первый случай за последние 60 лет, когда оборонный бюджет США не вступил в силу.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Трамп считает, что присутствие американских военных в других странах обходится слишком дорого

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси, представляющая Демократическую партию, заявила, что вето Трампа является примером поразительного разгильдяйства, из-за которого возникает угроза безопасности страны, и демонстрирует неуважение к воле двухпартийного Конгресса.

"В то время, когда наша страна стала целью крупной кибератаки, очень сложно понять причины президентской безответственности", - заявила она.