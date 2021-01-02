Актер Владимир Коренев умер от коронавируса. Он сыграл человека-амфибию

Умер Владимир Коренев, сыгравший главную роль в советской приключенческой кинодраме "Человек-амфибия". 20 июня актер отпраздновал 80-е летие. Причиной смерти, как сказала дочь актера, стал коронавирус.

"Перед смертью он лежал в "красной зоне" с коронавирусом", - сообщила Интерфаксу Ирина Коренева.

Владимир Коренев родился в Севастополе, учился в ГИТИСе. В 1961 году он был на последнем курсе, когда Владимир Чеботарев и Геннадий Казанский пригласили его на роль Ихтиандра в их фанастическом фильме "Человек-амфибия" по одноимённому научно-фантастическому роману Александра Беляева.

И если исполнившая главную женскую роль в фильме Анастасия Вертинская уже успела прославиться ролью Ассоль в "Алых парусах", то 21-летнего Коренева на тот момент еще никто не знал.

Именно роль романтического героя с трагической судьбой - человека, способного дышать под водой, - прославила его на всю страну.

Сам Коренев больше считал себя театральным актером. Московскому драматическому театру имени К. С. Станиславского (теперь "Электротеатр Станиславский") он посвятил больше 60 лет своей жизни, играя в постановках и ставя спектакли. "В целом у меня в театре удивительно интересная жизнь", - говорил актер.

"Ушёл из жизни народный артист России, актёр Электротеатра Станиславский Владимир Борисович Коренев. Нет слов. Скорбим", - сообщается на сайте театра.

Автор фото, Mikhail Strokov/Tass Подпись к фото, В Театре имени Станиславского Коренев прослужил более 60 лет. На фото сцена из спектакля "Привидения". Пастор Мандорс - Владимир Коренев, Регина Энгстранд - Елена Клищевская

Коренев известен также ролями в фильмах "Много шума из ничего", "Свет далекой звезды", "Дети Дон-Кихота", "Освобождение", "Победитель".

"Я снялся в десятках фильмов, не считал никогда. Я знаю, что есть люди, которые снялись в 100 картинах. Например, вижу знакомое лицо. А где я его видел, не могу вспомнить. Хорошо, что у меня есть хоть одна картина, по которой меня знают. Хотя бы так. Потому, что не всегда бывает постоянный успех. Он бывает только у гениев. К этому надо нормально относиться", - говорил о себе сам актер в программе "Наедине со всеми" в 2015 году.

В последние годы жизни актер преподавал на факультете театрального искусства Института гуманитарного образования и информационных технологий.