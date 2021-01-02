Курс биткоина впервые превысил $33 тысячи и продолжает расти

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Курс биткоина несколько раз в течение дня обновил исторический рекорд. 2 января впервые в истории цена биткоина превысила сначала 30 тысяч долларов (в 13:13 по Гринвичу), а затем преодолела отметку в 33 тысячи долларов и продолжила рост.

Таким образом, только за 2 января биткоин подорожал более чем на 10%.

Рост курса биткоина ускорился во второй половине декабря. Всего пару недель назад - 16 декабря - цена криптовалюты превысила исторический максимум в 20 042 доллара.

За год цена биткоина, торговавшегося в начале минувшего года в пределах 7 тысяч долларов, выросла более чем в четыре раза.

Курс биткоина начал расти в марте прошлого года с началом пандемии коронавируса - на фоне обрушения мировых фондовых рынков и падении цен на нефть.

В октябре рост курса криптовалюты подстегнуло сообщение платежной системы PayPal о готовности с 2021 года принимать криптовалюту в качестве платежного средства.