Дайджест: Трамп требовал "найти" голоса в его пользу, британцев начнут прививать вакциной AstraZeneca

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"Я просто хочу найти 11 780 голосов"

Действующий президент США Дональд Трамп требовал от госсекретаря штата Джорджия пересчитать голоса в его пользу на прошедших выборах, сообщила Washington Post (нужна подписка).

"Я просто хочу найти 11 780 голосов", - говорит Трамп госсекретарю-республиканцу Брэду Раффенспергеру на записи телефонного разговора, обнародованной Washington Post.

Раффенспергер отвечает, что результаты подсчета верны.

На записи, опубликованной Washington Post, Трамп попеременно то уговаривает, то оказывает давление на госсекретаря Джорджии. Он настаивает, что выиграл выборы в штате, и убеждает Раффенспергера, что "нет ничего плохого в том, чтобы сказать, что вы пересчитали".

Раффенспергер на это отвечает: "Проблема, господин президент, в том, что данные, которыми вы располагаете, неверны".

Президент затем грозит чиновнику возможными юридическими последствиями. "Вы знаете, что они сделали, и не сообщаете об этом. Это уголовное преступление. Вы не можете этого допустить. Это большой риск для вас и для Райана, вашего адвоката", - говорит Трамп.

Затем он требует досчитать ему дополнительно 11 780 голосов, что дало бы ему в общей сложности 2 473 634 голоса в штате, на один больше, чем у Байдена, получившего 2 473 633 голоса.

Джо Байден выиграл в Джорджии, получив 306 голосов коллегии выборщиков против 232 голосов Трампа.

Британия начинает использовать вакцину AstraZeneca

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В Британии с понедельника начинается вакцинация от коронавируса препаратом, разработанным Оксфордским университетом и компанией AstraZeneca. Великобритания стала первой в мире страной, одобрившей применение этой вакцины и начавшей ее использование.

В стране уже полным ходом идет вакцинация препаратом Pfizer/BioNTech. Пока что прививают приоритетные группы населения, но с запуском препарата от AstraZeneca власти надеются значительно ускорить процесс вакцинации. С этой целью в Британии был изменен план вакцинации - интервал между первой и второй прививками увеличен с трех недель до трех месяцев. Хотя не все довольны этим решением, и многие пациенты, уже получившие первую дозу, расстроены необходимостью три месяца ждать второй прививки, власти настаивают на важности привить первой дохой как можно большее число жителей, поскольку именно он дает основную защиту от Covid-19, а второй компонент в основном влияет на продолжительность действия вакцины.

В Британии к концу минувшей недели первую прививку получили больше миллиона человек.

Преимущество вакцины от AstraZeneca в том, что ее можно хранить в обычном холодильнике, в отличие от препарата Pfizer/BioNTech, которому для хранения требуется температура не выше -70 градусов Цельсия.

Британия заказала 100 млн доз оксфордской вакцины - достаточно, чтобы вакцинировать 50 млн человек, а с учетом заказа на вакцину от Pfizer/BioNTech препаратов хватит для всего почти 67-миллионного населения страны.

Школьники останутся по домам

Рождественские и новогодние каникулы в Британии закончились, и с сегодняшнего дня школьники должны были вернуться в классы. Однако резкий рост числа заражений в Англии, главным образом новым, чрезвычайно вирулентным штаммом коронавируса, вынудил власти отменить эти планы.

Начальные и средние школы в Лондоне, где перед Рождеством был введен максимально высокий уровень карантина, останутся закрытыми - как минимум до 18 января большинство школьников будут учиться дистанционно. Ученики старших классов, у которых в этом году экзамены, вернутся в школы 11 января. Однако профсоюзы учителей говорят, что этих мер недостаточно, и добиваются закрытия школ во всей Англии.

Локдаун в Англии может ужесточиться

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в эфире воскресного шоу Эндрю Марра на Би-би-си сказал, что не исключает ужесточения карантина в некоторых районах Англии, чтобы сдержать распространение вируса.

Британский премьер сказал, что школы, возможно, останутся закрытыми, "хотя это не то, что мы хотим делать", но "надо быть реалистами" в отношении распространения нового штамма коронавируса.

По словам Бориса Джонсона, выход из карантина обеспечит вакцинация - он надеется, что в течение следующих трех месяцев в Британии будут привиты от коронавируса десятки миллионов человек.

NYT: российские хакеры атаковали сотни компаний и ведомств в США

Крупнейшая в истории США кибератака, в которой подозревают хакеров, связанных с российским праавительством, затронула не десятки, как сообщалось в декабре, а более 250 компаний и правительственных ведомств в США, пишет New York Times.

Это выяснилось после того, как компании Amazon и Microsoft, предоставляющие облачные сервисы, провели собственные расследования продолжавшейся с марта 2020 года кибератаки.

Датчики "раннего предупреждения", размещенные киберкомандованием и Агентством национальной безопасности внутри иностранных сетей для обнаружения назревающих атак, явно не сработали, пишет New York Times, к тому же ресурсы правительства были направлены на то, чтобы защитить от кибервмешательства президентские выборы в США.

"Их цель может заключаться в том, чтобы получить рычаги влияния на новую администрацию США, например, приставить пистолет к нашей голове, чтобы удержать нас от действий, направленных против Путина", - цитирует газета Сюзанну Сполдинг, высокопоставленную чиновницу по кибербезопасности, которая работала в министерстве внутренней безопасности при администрации Обамы.

Москва отрицает обвинения в причастности к атаке.

Джереми Кларксон: "Я боялся умереть в одиночестве"

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Популярный британский телеведущий, автор программ об атомобилях Джереми Кларксон в своей колонке для Sunday Times (нужна подписка) рассказал, что за несколько дней до Рождества заразился коронавирусом.

"Я проснулся ночью весь мокрый от пота, с сухим непрекращающимся кашлем", - пишет Кларксон. Он сдал тест на коронавирус, который показал положительный результат.

"Доктор был предельно ясен - я буду плохо себя чувствовать от 5 до 14 дней, а потом мне либо станет лучше, либо меня положат в больницу. И поскольку мне 60, я толстый и выкурил где-то полмиллиона сигарет, а также перенес двустороннюю пневмонию, я, скорее всего, умру в одиночестве в пластиковом тенте".

"Не буду врать - это было довольно страшно, - продолжает Джереми Кларксон. - Когда раньше я чем-то болел, я всегда знал, что время и медицина в конце концов меня спасут. А с ковидом ты лежишь сам по себе, зная, что никакого лекарства нет, а время - твой злейший враг".

Телеведущий рассказал, что поначалу чувствовал себя не слишком плохо, но позже у него начались проблемы с дыханием.

"Нам все время говорят, что мы очень много знаем о ковиде, но я за 10 дней понял, что это не так", - пишет Кларксон.

"Мы не знаем, сколько действуют антитела. Мы не знаем, насколько легко заразиться коронавирусом дважды. Мы не знаем, как долго действуют вакцины. И я даже не знаю, стало ли мне лучше".

Больницы в Лондоне отменяют жизненно важные операции

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Система здравоохранения в Лондоне работает на пределе возможностей - из-за наплыва тяжелых больных с коронавирусом больницам приходится отменять жизненно важные операции, в том числе для пациентов с онкологическими заболеваниями, выяснила Guardian.

Операции, о которых идет речь, относятся к категории "приоритета 2" - в основном сюда входят хирургические вмешательства по поводу рака, когда пациентов нужно прооперировать в течение четырех недель. Любая задержка может привести к росту опухоли или ее распространению на другие органы, что снизит шансы больного на выживание.

Источники газеты сообщили, что в больницах не хватает коек в отделениях реанимации, поэтому невозможно выполнять те виды онкологических операций, после которых пациенту требуется интенсивная терапия для восстановления.

Эти операции являются вторыми по важности из четырех категорий операций, которые проводит NHS (Национальная служба здравоохранения). Единственный вид вмешательства, считающийся более неотложным, это экстренные операции, которые необходимо выполнить в течение 24 или 72 часов.

Сэр Дэвид Сломан, региональный директор NHS в Лондоне, к которому газета обратилась за комментарием, заверил: "Лондонцы по-прежнему получают неотложную онкологическую помощь. В Лондоне не отменяют срочные операции по поводу рака".

Вердикт об экстрадиции Ассанжа

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Центральный уголовный суд Лондона Олд-Бейли в понедельник, как ожидается, объявит решение по делу об экстрадиции в США основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Вердикта ждали еще в мае, но из-за пандемии суд перенесли. Все это время Ассанж находился в лондонской тюрьме строгого режима Белмарш, куда его поместили за нарушение условий освобождения под залог.

Основателя WikiLeaks изначально обвиняли в Швеции в сексуальных домогательствах - позже это дело было закрыто, но Ассанжа повторно арестовали из-за того, что в США его обвинили в незаконном получении секретной информации. Защита Ассанжа считает обвинения политически мотивированными.

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