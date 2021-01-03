Тадеуш Кондрусевич: глава католиков Беларуси ушел в отставку. Из-за критики властей ему запрещали въезд в страну

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Во время новогодней службы в Минске Кондрусевич призвал к мирному выходу из кризиса через диалог и взаимное прощение

Папа римский Франциск принял прошение об отставке главы католиков в Беларуси архиепископа Тадеуша Кондрусевича. В ходе массовых демонстраций в стране летом-осенью 2020 года Кондрусевич активно поддерживал протестующих и критиковал действующие власти, в результате чего ему в течение нескольких месяцев не разрешали вернуться в Беларусь.

В воскресенье архиепископу Минско-могилевскому Тадеушу Кондрусевичу исполнилось 75 лет.

В сообщении службы печати Святого престола говорится, что временным администратором архиепископии в Минске стал епископ Пинской епархии Казимир Великоселец.

В августе Кондрусевич, находясь в Польше, раскритиковал действия сотрудников ОМОНа, которые во время разгона мирного протеста заблокировали людей в Красном костеле в Минске. Он заявил, что милиция действует неправомерно, указав, что правоохранители препятствуют праву граждан на свободу вероисповедания, хотя должны их охранять.

31 августа, когда Кондрусевич отправился назад в Беларусь, ему отказали во въезде без объяснения причин, несмотря на наличие у него белорусского гражданства. Его остановили на пограничном переходе Кузница, объявив, что его белорусский паспорт аннулирован.

Позже действующий глава Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Кондрусевич ездил в Варшаву "для консультаций, как разрушить страну".

"Получив определенные задачи, возвращался в Беларусь и попал в список невъездных, который общий у Беларуси и России", - сказал Лукашенко.

Вернуться глава белорусских католиков смог лишь 24 декабря после дипломатического вмешательства со стороны Ватикана и призывов к белорусским властям госсекретаря США Майка Помпео.

Накануне Рождества ему было объявлено белорусскими властями, что препятствий для его возвращения в страну больше нет.

"Где бы я ни был, где бы ни служил, я всегда помню о Беларуси, это моя родина. И сегодня, когда я пересек границу, я попросил водителя остановиться, я встал на колени, поблагодарил Бога за возвращение, поцеловал землю. Это моя земля, я вырос отсюда, я хочу тут быть, я хочу тут служить", - сказал Тадеуш Кондрусевич журналистам по прибытии в страну.

"Я никогда не выступал против Беларуси, всегда защищал ее интересы и буду это делать дальше", - добавил он.

24 и 25 декабря иерарх провел праздничные мессы в главном католическом соборе Минска.