Коронавирус: дебют оксфордской вакцины в Британии, в Петербурге больше заболевших, чем в Москве

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Брайан Пинкер стал первым пациентом в мире, привитым вакциной Оксфордского университета и компании AstraZeneca

Первый пациент в Британии получил вакцину от коронавируса производства компании AstraZeneca и Оксфордского университета. В Японии тем временем также надеются, что массовая вакцинация поможет вернуться к нормальной жизни и провести Летние олимпийские игры в Токио, однако пока в столице страны Сovid-19 быстро распространяется, и там может быть объявлено чрезвычайное положение. В России число заболевших в Санкт-Петербурге впервые превысило показатели Москвы.

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Британия снова будет под замком?

Британские власти не исключают введения нового общенационального локдауна на фоне резкого роста заболеваемости Covid-19, заявил в понедельник министр здравоохранения Мэтт Хэнкок в интервью телеканалу Sky News.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Британские школьники в понедельник начали учебу, но не везде

По его словам, новый штамм коронавируса распространяется слишком быстро и действующая сейчас в стране многоуровневая система карантинных ограничений не слишком эффективна. Об этом же в воскресенье говорил и Борис Джонсон - в эфире Би-би-си он отметил, что выход из карантина должна обеспечить только вакцинация. Ранее к введению общенационального локдауна призвал лидер оппозиционной Лейбористской партии Кир Стармер.

Решение об ужесточении ограничительных мер может быть принято в среду, с появлением данных о ситуации после рождественских праздников, когда было частично разрешено встречаться с родственниками.

Возвращение к учебе в средних школах Англии отложено на две недели, но ученики младших классов в понедельник уже отправились на уроки в большинстве районов (за исключением Лондона и некоторых соседних с ним регионов, где действуют жесткие ограничения 4-го уровня).

В минувшее воскресенье в Британии было зарегистрировано более 50 тыс. заболевших коронавирусом - такие высокие цифры фиксируются в стране шестой день подряд. Общее число британцев, у которых за время пандемии был обнаружен коронавирус, составило 2,6 млн, это шестой показатель в мире после США, Индии, Бразилии, России и Франции. Более 75 тыс. человек умерли.

Оксфордская вакцина

Надежды Лондона на возвращение к нормальной жизни связаны с массовой вакцинацией населения и в частности, с применением препарата, разработанного Оксфордским университетом и компанией AstraZeneca. Британия стала первой в мире страной, одобрившей применение этой вакцины и начавшей ее использование.

Автор фото, PA Media Подпись к фото, Вторым привитым оксфордской вакциной стал 88-летний Тревор Кауллет в больнице им. Черчилля в Оксфорде

Первым пациентом в мире, получившим Оксфордскую вакцину, в понедельник стал 82-летний Брайан Пинкер, который страдает почечной недостаточностью и находится на гемодиализе в больнице Оксфорда. Сделав прививку, он выразил надежду, что в феврале сможет отметить 48-ю годовщину свадьбы дома вместе с женой Ширли.

У Британии уже есть 530 тыс. доз новой вакцины. Как сообщил Хэнкок в понедельник, в стране открыты 700 прививочных центров, а к концу недели их должно быть более 1 тысячи. Борис Джонсон отметил в воскресенье, что в ближайшие месяцы будут привиты десятки миллионов британцев.

В Британии уже более 1 млн человек получили вакцину Pfizer/BioNTech, которая была одобрена в декабре. Пока прививаются только приоритетные группы населения, но с запуском препарата от AstraZeneca власти надеются значительно расширить охват.

Для этого Британия поменяла принцип вакцинации - интервал между первой и второй прививками увеличен с трех недель до трех месяцев. Этим решением довольны не все, и многие пациенты, уже получившие первую дозу, расстроены необходимостью три месяца ждать второй прививки. Но власти настаивают, что первую дозу должны получить как можно больше жителей, поскольку именно она дает основную защиту от Covid-19, а второй компонент в основном влияет на продолжительность действия.

Преимущество вакцины от AstraZeneca в том, что ее можно хранить в обычном холодильнике, в отличие от препарата Pfizer/BioNTech, которому для хранения требуется температура не выше -70 градусов Цельсия.

Британия заказала 100 млн доз оксфордской вакцины - этого достаточно, чтобы вакцинировать 50 млн человек, а с учетом заказа на вакцину от Pfizer/BioNTech препаратов хватит для всего почти 67-миллионного населения страны.

Россия: Петербург обогнал Москву, заболел Басилашвили

В России, по данным оперативного штаба, впервые с 19 ноября суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией составил менее 24 тыс. - 23 351 случаев.

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При этом впервые Санкт-Петербург обогнал Москву по количеству новых выявленных случаев Covid-19 и смертей от инфекции: там выявлено 3 657 новых больных, тогда как в столице зарегистрирован 3 591 новый случай.

Общее число заболевших коронавирусом в России составляет более 3,2 млн.

В числе тех, кто заболел коронавирусом в Санкт-Петербурге, был и народный артист России Олег Басилашвили. В минувшие выходные он госпитализирован вместе с женой. "Учитывая возраст врачи предложили госпитализацию, мы не стали отказываться, цитирует Интерфакс дочь Басилашвили Ксения. - Он чувствует себя нормально, ничего страшного нет, никаких ужасных поражений".

86-летний Басилашвили находится в обычной палате, а не в реанимации, сообщила ТАСС директор петербургского Большого драматического театра Татьяна Архипова.

Токио готовится объявить чрезвычайное положение

На фоне резкого роста числа инфицированных власти Японии в понедельник заявили, что в Токио и пригородах может быть объявлено чрезвычайное положение.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Первые биржевые торги нового года в Японии открылись на понижении - на фоне сообщений о введении чрезвычайного положения

По данным вещательной корпорации NHK, в Японии 31 декабря был зафиксирован рекордный суточный прирост заболевших - 4 520, а в воскресенье - 3 158. При этом на Токио и пригороды столицы приходится половина всех случаев.

"Даже за три дня новогодних праздников в Токио не стало меньше случаев инфицирования. Мы полагаем, что требуется более жесткий ответ", - сказал на пресс-конференции премьер-министр Ёсихидэ Суга. При этом он не уточнил, какими именно могут быть ограничительные меры.

Тем не менее Суга настаивает, что правительство страны по-прежнему надеется провести в 2021 году Олимпийские игры в Токио, которые были перенесены из-за пандемии. Премьер-заявил, что проведение Олимпиады "покажет, что человечество победило вирус".

Ранее власти заявляли, что к концу февраля в стране начнется массовая вакцинация.

Китай: очереди за вакциной

Массовая вакцинация на этой неделе продолжается и в Китае, где власти страны надеются сделать прививки миллионам людей до наступления Китайского нового года (в этом году он приходится на 21 февраля).

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Как сообщают государственные китайские СМИ, за первые два дня вакцинации первую дозу препарата в Пекине получили более 73 тыс. человек. В китайской столице за получением вакцины выстроились очереди. Первыми прививки делают водителям автобусов и социальным работникам.

31 декабря Китай предварительно одобрил к применению собственную вакцину производства фармацевтической компании Sinopharm.

Индия: споры о вакцине

В Индии общенациональный регулятор All India Drug Action Network выразил серьезную озабоченность в связи с неожиданным одобрением властями вакцины местной разработки Covaxin, которая не прошла всех стадий клинических испытаний.

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Как сообщил регулятор, опасения вызывает отсутствие каких-либо данных об ее эффективности, как и отсутствие прозрачности по поводу ее разработки, что вызывает больше вопросов, чем дает ответов.

Это заявление прозвучало после того, как глава Государственного управления по лекарственным средствам Индии вновь сообщил, что вакцина Covaxin "безопасна и вызывает сильную иммунную реакцию". "Вакцина на 100% безопасна, а такие побочные явления, как небольшая температура, боли в суставах и аллергия довольно распространены при любой иммунизации", - сказал он.

Объявление о том, что в Индии наряду с оксфордской вакциной население будут прививать экстренно одобренной местной, произведенной компанией Bharat Biotech, было сделано в воскресенье.