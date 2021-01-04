Иран возобновил обогащение 20%-го урана на ядерном объекте в Фордо

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Иран возобновил процесс обогащения 20%-го урана. Как сообщил представитель правительства в Тегеране Али Рабии местному агентству новостей Mehr, процесс запущен на ядерном объекте в Фордо.

Решение о повышении обогащения до 20%, о котором Иран ранее уведомил Международное агентство по атомной энергии, является самым серьезным нарушением договоренностей со стороны Ирана с момента выработки в 2015 году Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

Этот план изначально подписали шесть стран - США, Россия, КНР, Великобритания, Франция и Германия - однако США вышли из него в 2018 году по решению президента Трампа и возобновили режим санкций против Ирана.

Двадцатипроцентного обогащения все еще недостаточно для изготовления ядерной бомбы, но это значительно выше уровня, предусмотренного соглашением от 2015 года - ниже 4%.

Возобновление ядерной программы Ираном - это ответ на убийство в декабре 2019 года иранского ученого-ядерщика Мосхена Фахризаде, которого называли одним из отцов ядерной программы Тегерана.