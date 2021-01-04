Суд в Лондоне отказался экстрадировать Джулиана Ассанжа в США

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Суд в Лондоне отказался экстрадировать в США основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

Несмотря на то, что суд наконец-то завершился, это решение вряд ли будет окончательным — изначально было понятно, что какая бы сторона ни выиграла процесс, другая подаст апелляцию.

Адвокаты Ассанжа всегда говорили, что этот суд — только начало пути в деле по экстрадиции Ассанжа. И та, и другая сторона в стремлении добиться нужного им решения могут дойти до британского Верховного суда или до Европейского суда по правам человека.

Высокий риск суицида

Основная причина, по которой суд принял такое решение, — это состояние психического здоровья Ассанжа. Лондонский судья пришел к выводу, что риск самоубийства слишком велик.

Как посчитал суд, пребывание в американской тюрьме сейчас, когда представители разведки относятся к Ассанжу враждебно, может усугубить его состояние.

Автор фото, PA Media Подпись к фото, Сторонники Ассанжа праздновали эту новость у здания суда

Защита Ассанжа ранее вызывала в суд экспертов по психиатрии, которые зафиксировали высокий риск суицида, диагностировали у основателя WikiLeaks депрессивной расстройство и аутизм.

За всю историю существования процедуры экстрадиции Великобритания несколько раз отказывала США в высылке человека, если его экстрадиция могла сопровождаться нарушением прав человека.

Один из самых известных примеров — дело шотландского хакера Гэри Маккиннона, взломавшего компьютеры сразу нескольких американских ведомств. Он объяснял свой поступок тем, что искал информацию о существовании НЛО.

В США его ждала тюрьма, но власти Британии заблокировали экстрадицию шотландца на основании диагнозов психиатров — у Маккиннонна обнаружили депрессию и синдром Аспергера. Именно из-за того, что экстрадиция могла спровоцировать попытку суицида, высылка шотландца была признана противоречащей правам человека.

Судебное решение не означает, что вина Ассанжа не доказана. В обязанности лондонского суда не входил этот вопрос: если экстрадиция все-таки состоится, виновен Ассанж или невиновен в инкриминируемых ему преступлениях, будет решать суд в США.

Для адвокатов, представляющих американские интересы в Лондоне, достаточно было, чтобы у судьи возникли обоснованные подозрения в том, что основатель WikiLeaks действительно мог совершить преступления, в которых его обвиняют.

Несмотря на решение суда, Ассанж останется под стражей, пока американская сторона не подаст апелляцию.

В Британии и Испании

В 2019 году США предъявили Ассанжу обвинения в нарушении Закона о шпионаже, а также в сговоре с целью взлома компьютеров, содержащих секретную информацию.

Автор фото, EPA Подпись к фото, На суде в Лондоне присутствовала подруга Ассанжа Стелла Моррис

Летом 2020 года Минюст США расширил обвинительное заключение против Ассанжа. В документе появилась новая доказательная база. В частности, Минюст рассказал о нескольких конференциях, на которых Ассанж якобы пытался завербовать хакеров, которые могли помочь ему добыть секретную информацию.

Кроме того, Ассанжа обвиняют в том, что он связался с хакерскими группировками и предоставил им список целей для взлома. В этом списке были ЦРУ и АНБ, утверждает Минюст США.

Адвокаты Ассанжа работают в эти дни не только в Британии, чтобы противостоять экстрадиции, но и в Испании. Они считают, что в то время, пока Ассанж скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, за каждым его шагом внимательно следили через камеры, установленные на территории дипмиссии.