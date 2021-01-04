"Девушка Бонда - однажды и навсегда!" В Лос-Анжелесе скончалась актриса Таня Робертс

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В бондовском фильме "Вид на убийство" Таня сыграла геолога Стейси Саттон

В возрасте 65 лет скончалась американская актриса и модель Таня Робертс, известная по своим ролям в одном из фильмов бондианы и финальном сезоне телесериала "Ангелы Чарли".

О смерти Робертс объявил ее агент и близкий друг Майк Пингел.

Несмотря на то, что сниматься Робертс начала в середине 1970-х, международная известность к ней пришла с ролью "девушки Бонда" - ставшей своего рода переходящей визитной карточкой малоизвестных, но привлекательных актрис.

Робертс сыграла эту роль в фильме "Вид на убийство" (1985), где в роли агента 007 в последний раз снялся английский актер Роджер Мур.

Американской аудитории Робертс была известна по популярному телесериалу "Ангелы Чарли", а также фильму "Шина - королева джунглей".

Как сообщается, 24 декабря Робертс упала в обморок на улице, выгуливая своих собак, получила серьезную травму и была доставлена в клинику Cedars-Sinai в Лос-Анжелесе.

Актриса скончалась в минувшее воскресенье. О причине смерти не сообщается, однако, по данным издания Hollywood Reporter, ее смерть не связана с коронавирусом.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В фильме "Вид на убийство" Таня Робертс появилась на экране вместе с Роджером Муром и певицей Грейс Джонс

Таня - это сценическое имя актрисы, ее имя при рождении - Виктория Ли Блюм. Она родилась в 1955 году в нью-йоркском районе Бронкс. Ее отец имел ирландские корни, мать - еврейские.

Виктория рано ушла из школы и начала сниматься в рекламе для телевидения и модных журналов.

В 19 лет она вышла замуж за начинающего сценариста Барри Робертса и - уже как Таня Робертс - стала посещать известную нью-йоркскую Актерскую студию, где в то время преподавали знаменитые театральные педагоги - Ли Страсберг и Ута Хаген.

Ее дебют в кино состоялся в 1975 году в фильме ужасов "Насильственное вторжение". В 1977 году Таня с мужем перебрались в Голливуд, где стала регулярно сниматься, в частности, сыграв в 1979 году в культовом фильме ужасов "Путешествие в ад" ("Tourist Trap").

Актерская фортуна по-настоящему ей улыбнулась, когда студия, снимавшая популярный детективный телесериал "Ангелы Чарли", выбрала ее из около 2-х тысяч претенденток на роль нового "ангелочка"в финальном сезоне этого сериала.

За свою роль "королевы джунглей" Шины в фильме, снятом в 1984 году по серии комиксов, Робертс была номинирована на приз "Золотая малина" как худшая исполнительница женской роли.

За фильм "Вид на убийство" (1985) она также получила номинацию "Золотой малины", хотя эта роль и принесла ей международную известность.

Позднее актриса призналась, что с некоторой опаской приняла предложение сняться в качестве девушки Бонда, но отказаться от такого шанса было бы глупо.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Таня Робертс в образе Шины - повелительницы джунглей

Последовавшие за этим роли в эротических триллерах - "Ночное наблюдение" (1990) и "Тайники души" (1991) - не поспособствовали продвижению ее актерской карьеры.

Однако в период с 1998 по 2004-й она с успехом снялась более чем в 80 эпизодах популярного в США сериала "Шоу 70-х".

Другая "девушка Бонда", шведская актриса Брит Экланд, снимавшаяся с Роджером Муром в фильме "Человек с золотым пистолетом", выразила соболезнования в связи с кончиной актрисы.

"Покойся с миром, Таня Робертс, - написала Экланд в "Твиттере". - Девушка Бонда - однажды и навсегда!"

"Я всегда буду помнить Таню как исключительно приятного человека, искренне любившего животных", - написал на "Твиттере" Дон Коскарелли, режиссер боевика в стиле фэнтези "Повелитель зверей" (1982), где Таня сыграла одну из главных ролей.