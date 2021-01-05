Отец заставил голодную дочь открывать консервную банку. Ей понадобилось шесть часов

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Джон Родерик признал, что его рассказ об истории с банкой фасоли был нетактичным

Американский музыкант и автор подкастов Джон Родерик принес извинения за довольно нестандартные педагогические методы. Ранее он рассказал, что заставил свою голодную девятилетнюю дочь самостоятельно открыть банку с консервированной фасолью - и ей для этого понадобилось шесть часов.

Родерик написал о своем эксперименте в "Твиттере", после чего разразился скандал. Его обвинили в жестоком обращении с детьми - и даже посвятили ему хэштэг #BeanDad (что можно перевести как "фасолевый папа").

В результате Родерик деактивировал свой аккаунт в этой социальной сети и заявил, что хочет "признать и загладить ущерб", который нанесли его твиты.

"Вчера я проснулся и обнаружил, что стал "фасолевым папой". На меня вылился огромный поток злобы и горечи. Мне понадобилось несколько часов для того, чтобы все это полностью осознать, - написал Родерик на своем сайте. - Я перечитал свой рассказ и очень ясно понял, насколько плохо и нетактично я все изложил".

"Когда я писал этот пост, то не понимал, что слова, которые были в нем использованы, очень явно и реально напомнили людям о тех унижениях, которым их подвергали родители", - добавил автор.

Родерик также объяснил, что в истории с банкой фасоли на самом деле не шла речь о голодном ребенке, у которого не было другой еды. "Я не рассказал, как много мы смеялись, как мы целый день ели фисташки, пока пытались решить проблему, или о том, что за несколько часов до этого мы вместе плотно позавтракали", - пишет Родерик.

Что произошло с банкой?

Пост, после которого разразился скандал, был опубликован в "Твиттере" в субботу. В нем Родерик поведал, как его дочь принесла ему открывалку вместе банкой консервированной фасоли и попросила открыть ее.

Тогда отец поинтересовался у дочери, знает ли она, как пользоваться открывалкой. Та не знала - и Родерик понял, что "с неба на него свалился педагогический момент". "Апокалиптический папа во мне был очень доволен", - так он описывал свои ощущения.

Как объяснил Родерик, он хотел, чтобы его дочь научилась пользоваться открывалкой - и для этого ей понадобилось шесть часов.

"Она сидела рядом и с пыхтением и стонами пыталась понять, как это сделать. Должен признаться, что пространственная ориентация, визуализация процессов и порядок действий - это не то, что… дается ей интуитивно. Я понимал, что это будет непросто", - написал Родерик.

В результате дочка открыла банку и съела фасоль, добавил музыкант и автор подкастов, заключив, что это была "воспитательная победа".

Споры о воспитании

Некоторые пользователи "Твиттера" с этим не согласились и назвали ситуацию примером неправильного родительского поведения. "Мне кажется, крайне важно приучить детей к тому, что они не одни в этом мире, и просить других о помощи и поддержке совсем нестыдно", - написал журналист Джейсон Шрайер.

Еще один пользователь, BrooklynDad_Defiant!, назвал педагогический прием Родерика "глупым" и заявил, что тот должен был просто покормить свою дочь, и только потом показать, как пользоваться открывалкой. "Ей девять лет, а некоторым из нас довольно сложно учиться, когда мы голодны, - независимо от возраста", - считает он.

Некоторые другие, впрочем, согласились с Родериком и сочли, что навык пользования открывалкой будет для его дочери полезным.