Несчастный случай: вердикт по делу британской девочки, погибшей в джунглях Малайзии

Автор фото, Family handout Подпись к фото, У Норы Куарен было тяжелое врожденное заболевание мозга

15-летняя жительница Лондона Нора Куарен, тело которой было обнаружено в джунглях в Малайзии, погибла в результате несчастного случая. К такому выводу пришла коронер Маймуна Аид после изучения всех подробностей этого дела. Однако родители девочки крайне разочарованы этим вердиктом и продолжают считать, что есть много оснований полагать, что их дочь была похищена.

Нора пропала в августе 2019 года через день после того, как семья приехала на экокурорт Дусун поблизости от города Серембан и в 65 км от столицы Куала-Лумпура.

Поисками лондонской школьницы занимались более 350 человек, включая волонтеров и сотрудников элитных военных подразделений. Записанный на диктофон голос матери девочки разносился над лесом - спасатели надеялись, что Нора услышит его и пойдет в направлении знакомых звуков. Однако этого так и не случилось.

Тело девочки, страдавшей от голопрозэнцефалии - тяжелого заболевания мозга, было обнаружено спустя девять дней группой добровольцев-спасателей на пальмовой плантации всего в трех километрах от курорта.

Как развивались события

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В поисках Норы принимали участие сотни спасателей

Вечером 3 августа 2019 года матери Норы, Мив Куарен, показалось, что она слышит чей-то голос в курортном доме, где остановилась их семья.

Это была их первая ночь двухнедельного отпуска, Мив все еще страдала от джетлага после долгого перелета и вскоре снова заснула.

Через несколько часов, около семи утра по местному времени, супруг Мив - француз Себастьен - пошел проведать троих детей, 15-летнюю Нору, 12-летнюю Иннес и восьмилетнего Мориса. Норы он не увидел. Окно в комнате было открыто.

То, что Нора сама могла уйти ночью одна, показалось родителям маловероятным. У дочери была голопрозэнцефалия - недуг, затрагивающий развитие мозга, поэтому они не могли себе представить, что она может так поступить.

Мив и Себастьен обыскали весь курорт, после чего забили тревогу, опасаясь, что их дочь похитили. Была начата обширная поисковая операция в близлежащих лесах, однако тело девочки было найдено группой волонтеров лишь через девять дней.

Обнаженное тело норы лежало на скале возле ручья, ее руки и ноги был погружены в воду - такой ее обнаружил волонтер Чонг Ю Фат. По его словам, он несколько часов ждал прибытия властей.

"Мы сказали всем членам группы не приближаться к телу, потому что опасались, что улики будут испорчены. Мы просто ждали прибытия помощи", - рассказывал Чонг.

Тело Норы на вертолете было отправлено в больницу Туанку Джафара, где ее опознали родители.

Сейчас следствие базируется на результатах вскрытия, согласно которым Нора умерла за три дня до того, как ее тело было обнаружено.

Последующие исследования, проведенные в Куала-Лумпуре и в Лондоне, показали, что Нора умерла из-за язвы верхнего отдела кишечника, вызванной сильнейшим стрессом и недостатком еды.

Обе группы патологоанатомов согласились с тем, что хотя Нора и не стала жертвой нападения и не была изнасилована, нельзя исключать более легкие формы насилия.

По словам британского патологоанатома Натаниэля Кэри, имеющего опыт в делах об исчезновении людей, царапины на туловище, ногах и руках Норы соответствовали ее сложному пути через джунгли.

Автор фото, Family Handout Подпись к фото, Родители Норы утверждают, что она сама никогда бы не выбралась из окна, не говоря уже о том, чтобы уйти в джунгли

Однако мать девочки подчеркивала, что из отчета не было понятно, каким образом Нора могла оказаться в том месте, где нашли ее тело.

Мив утверждала, что если бы Нора и выбралась на улицу, то она бы застыла на месте и стала ждать. Она также отмечала, что девочка с трудом передвигалась без посторонней помощи из-за физической слабости, поэтому она бы быстро устала.

Семья настаивала на новом расследовании после того, как генпрокуратура Малайзии заявила, что не нашла оснований для возбуждения уголовного дела.

В итоге к делу подключилось британское посольство, которое попросило местную полицию тщательнее расследовать дело.

Были изучены и кадры с камер видеонаблюдения, на которых видно, как семья Норы прибывает в Куала-Лумпур. Полиция отмечала, что Нора шла самостоятельно и даже тащила свой чемодан.

Из дома, в котором остановилась семья Куарен, были собраны образцы ДНК. Их также собрали с девяти автомобилей и из деревянной хижины неподалеку от того места, где было найдено тело Норы.

ДНК девочки не обнаружили ни на машинах, ни в хижине, но при этом на сигаретных окурках в хижине было найдено ДНК двух неизвестных мужчин.

Родители не верят в несчастный случай

Автор фото, Family handout

Адвокат семьи Куарен Луиз Азми отмечала, что они настаивали на вынесении открытого вердикта по делу Норы, чтобы подчеркнуть таким образом недостаток доказательств. Такой вердикт допускал бы возможность насильственной смерти.

После оглашения вердикта родители девочки заявили, что у них по-прежнему есть много оснований считать, что их дочь была похищена. В подтверждение своих слов они приводят следующие аргументы:

Собаки-ищейки не смогли взять след Норы

На внешней стороне открытого окна в ее комнате были обнаруженны неизвестные отпечатки пальцев

У Норы не было ни когнитивной, ни физической способности самостоятельно выбраться из дома через окно

Сотни людей без устали обыскивали окрестности, в том числе и то место, где в итоге было обнаружено ее тело, в день или за день до ее смерти, однако ничего не нашли

На теле Норы не было обнаружено признаков повреждений, хотя она со всей очевидностью не могла самостоятельно бродить по джунглям

В заявлении, опубликованном вскоре после вынесения вердикта, семья Куарен заявила, что ни один из 80 слайдов, которые демонстрировались в суде, никак не соотносится с настоящими интеллектуальными или физическими возможностями Норы.

"Мы считаем, что любому, кто знал Нору, было бы понятно, что она не может спрятаться в кустах, вылезти в окно и в темноте, неодетая, выйти за ограждение курорта, - говорится также в их заявлении. - Мы считаем, что отстаиваем интересы не только Норы, но и всех детей с особыми нуждами, которые заслуживают нашей самой твердой поддержки и самого тщательного применения закона".

В свою очередь коронер Маймуна Аид отметила, что ее вердикт строился не на "версиях" и "спекуляциях", а на балансе вероятностей и представленных улик.