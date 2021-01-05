Дайджест: Англия в максимально жестком локдауне, последний шанс партии Трампа в битве за сенат

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Новый штамм вогнал Англию в третий локдаун

На всей территории Англии введены максимально жесткие ограничения в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации из-за чревычайно быстрого распространения нового, крайне заразного штамма коронавируса. Британский премьер Борис Джонсон объявил об этом в понедельник вечером в телеобращении к нации, предупредив, что ближайшие недели будут "самыми трудными".

В понедельник в Британии было зафиксировано больше 58 тыс. новых случаев заражения, 407 пациентов с коронавирусом умерли. Объявляя об ужесточении локдауна, Борис Джонсон сказал, что нагрузка на больницы в связи с большим количеством пациентов с коронавирусом выше, чем когда-либо с начала пандемии.

В соответствии с новыми мерами людям предписано как можно реже покидать дома, и только если для этого есть уважительная причина - поход к врачу, в магазин за продуктами, поездки на работу в случаях, когда это абсолютно необходимо тем, кто не может работать из дома, физические упражнения раз в день. Покидать дома можно также в случаях домашнего насилия.

Школы и университеты переходят на удаленное обучение как минимум до февральских каникул. Ежегодные летние экзамены, вероятно, вновь будут отменены, как и в прошлом году - Джонсон сказал, что в своем обычном виде они проходить не будут.

Все магазины, торгующие не жизненно важными товарами, будут закрыты. Рестораны могут работать только на вынос и продавать только еду, но не алкоголь.

Все спортивные сооружения для обычной публики будут закрыты, но профессиональный спорт, в том числе матчи Английской премьер-лиги, продолжится.

Аналогичные меры введены и в Шотландии - там они будут действовать до конца января, а в Англии - как минимум до середины февраля. К этому моменту власти надеются завершить вакцинацию первой дозой самых уязвимых групп населения.

Решающая схватка за сенат США в Джорджии

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Демократы Джон Оссофф и Рафаэль Уорнок надеются отбить места в сенате у своих соперников-республиканцев

В штате Джорджия в США пройдет второй тур выборов в сенат. Исход голосования решит, каким будет расклад сил в верхней палате Конгресса США. Сейчас у республиканцев там 50 мест против 48 у демократов.

В Джорджии, в отличие от подавляющего большинства американских штатов, для победы на выборах в сенат требуется 50% плюс один голос - в противном случае назначается второй тур. 3 ноября там прошли выборы, одновременно с выборами президента, но ни один из кандидатов не набрал необходимого для победы числа голосов.

С нынешними сенаторами от Джорджии, республиканцами Дэвидом Пердью и Келли Леффлер, поборются демократы Джон Оссофф и Рафаэль Уорнок.

Алексей Калмыков рассказывает, почему это голосование - последний шанс для партии проигравшего на президентских выборах Дональда Трампа.

Кабул возобновляет переговоры с талибами

Во вторник в Дохе возобновится второй раунд мирных переговоров правительства Афганистана с радикальным движением "Талибан" (признано в России террористическим и запрещено).

С сентября воюющие стороны ведут переговоры в фешенебельном отеле в столице Катара, где находится политический офис талибов, хотя афганский президент Ашраф Гани сказал, что предпочел бы, чтобы второй раунд мирных переговоров проходил в Афганистане.

В феврале 2020 года администрация Трампа согласилась вывести войска США из страны при соблюдении определенных условий (включая гарантию того, что международные джихадистские группы не будут действовать из Афганистана), которые, по мнению некоторых аналитиков, еще не выполнены.

В декабре высокопоставленные представители афганских талибов предостерегли США от нарушения обязательства по выводу войск. В разговоре с Би-би-си они заявили, что в ответ возобновят нападения на международные силы. Во время предвыборной кампании избранный президент Джо Байден говорил о сохранении небольших контртеррористических сил в Афганистане.

Ассанжа не выдадут в США, но это не конец истории

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Суд в Лондоне отказался экстрадировать в США основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, но это вряд ли поставит точку в этом деле. Суд принял такое решение из-за высокого риска самоубийства 49-летнего Ассанжа в американской тюрьме.

США намерены подать апелляцию на решение лондонского суда, а адвокаты основателя WikiLeaks будут добиваться освобождения своего подзащитного под залог. Вашингтон обвиняет Ассанжа в незаконном получении секретной информации, в США ему грозит до 175 лет тюрьмы.

Иран возобновил обогащение урана вопреки договоренностям

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Иран возобновил процесс обогащения 20-процентного урана на ядерном объекте в Фордо. Это самое серьезное нарушение договоренностей Тегераном с момента выработки в 2015 году Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

Возобновление ядерной программы Ираном стало ответом на убийство в ноябре 2020 года иранского ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде, которого называли одним из основоположников ядерной программы Тегерана.

Умерла "девушка Бонда"

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В США умерла актриса и модель Таня Робертс, ей было 65 лет. Она прославилась, сыграв "девушку Бонда" в фильме "Вид на убийство" (1985), где в роли агента 007 в последний раз снялся английский актер Роджер Мур. Робертс была также известна по популярному телесериалу "Ангелы Чарли" и фильму "Шина - королева джунглей".

Как в Казахстане создают новый музыкальный жанр

Автор фото, Ninety One Подпись к фото, Группа Ninety One в 2020 году (слева направо): Zaq, Bala, Ace, Alem

Q-pop, или Qazaq-pop (Qazaqstan - название страны на казахской латинице) - это новый музыкальный жанр в Казахстане, родоначальником которого стала группа Ninety One. Причем прославилась она не только благодаря своей музыке, но и внешнему виду ее участников, бросивших вызов консервативному Казахстану и распространенным там гендерным стандартам.

Цель в жизни важнее диет и занятий спортом

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Мы все мечтаем жить долго, и с этой целью сидим на диетах, бегаем, качаем мышцы, считаем шаги и поглощаем витамины и добавки. Тем не менее, хотя диеты и упражнения, безусловно, важны для здоровья, наука показывает, что есть еще один важный ингредиент долголетия, который мы часто упускаем из виду: наличие цели.

Washington Post публикует данные исследований, показывающих, что люди, жизнь которых наполнена смыслом, обладают более низким уровнем гормона стресса кортизола и меньше подвержены воспалительным процессам в организме.

Если у 90-летнего человека с четкой целью в жизни разовьется болезнь Альцгеймера, он, вероятно, продолжит нормально функционировать, несмотря на патологические изменения в мозге.

Другой метаанализ 10 исследований с участием более 136 тыс. человек показал, что наличие смысла и цели в жизни может снизить риск преждевременной смерти примерно на 17 процентов - на столько же, на сколько его снижает следование знаменитой средиземноморской диете.

Частично объяснение может заключаться в том, как наличие цели в жизни влияет на нашу реакцию на стресс. В лабораторных экспериментах, когда добровольцы испытывали тревогу (например, из-за необходимости выступить с речью), маркеры стресса, такие как гормон кортизол, имели тенденцию резко возрастать. Но те, кто говорил о наличии цели в жизни, быстрее успокаивались, цитирует Washington Post Эрика Кима, психолога из Университета Британской Колумбии.

"Белорусский след" в убийстве Шеремета

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В понедельник была опубликована запись разговора, на которой человек с голосом, похожим на голос экс-главы белорусского КГБ, говорит о подрыве журналиста Павла Шеремета за четыре года до его гибели. Автомобиль журналиста был взорван в центре Киева в 2016 году. Как новые данные повлияют на расследование убийства Шеремета?

Последнее интервью журналистки

Суд в Китае приговорил журналистку Чжан Чжань к четырем годам тюрьмы за репортажи о вспышке коронавируса в городе Ухань. Ее признали виновной в разжигании вражды и подстрекательстве к беспорядкам. В Китае такие обвинения часто используют против диссидентов и активистов. Мы публикуем послeднее интервью, которое Чжан Чжань дала перед своим арестом.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Чжан Чжань: как журналистка рассказывавшая о вирусе в Ухане попала в тюрьму