Работник Букингемского дворца сел на 8 месяцев. Он воровал королевские вещи

Автор фото, PA Media Подпись к фото, Адамо Канто работал ассистентом на кухнях дворца с 2015 года

Суд в Лондоне приговорил к восьми месяцам тюремного заключения бывшего работника Букингемского дворца, укравшего оттуда ценности на общую сумму до 100 тыс. фунтов (136 тыс. долларов). Некоторые их них экс-работник дворца успел продать на eBay за меньшие, чем их реальная стоимость, суммы.

Адам Канто в течение пяти лет входил в состав персонала по обслуживанию банкетов и занимался, среди прочего, уборкой, что давало ему доступ в кладовые.

Как заявил судья Дэвид Томлинсон на заседании Королевского суда Саутварка, 37-летний мужчина пошел на преступления из-за нужды в деньгах.

Его зарплата была "минимальной", утверждала защита, он часто брал микрокредиты, а затем с трудом их выплачивал. Его долг рос, и когда он получил доступ к ранее закрытым частям дворца, он "не мог устоять", говорил защитник Говард Коэн. Канто признался в краже вещей из дворца и стал сотрудничать со следствием.

Суд установил, что в течение девяти месяцев с ноября 2019 года по август 2020 года Канто украл из дворца подписанные фотографии герцога и герцогини Кембриджских, фотоальбом с фото с королевского государственного банкета во время визита Дональда Трампа (ценой около 1500 фунтов стерлингов), различные ордена и медали и телефон Samsung, сделанный на заказ в подарок герцогу Йоркскому.

Автор фото, PA Media Подпись к фото, Канто украл альбом фотографий с визита президента США Дональда Трампа в Великобританию

Около 77 предметов он украл из сувенирного магазина при дворце (например, шелковые пижамы и шкатулку для драгоценностей), другие предметы были украдены из шкафчиков для персонала, магазина Королевской галереи и кладовой герцога Йоркского. Всего Канто украл примерно 150 вещей, пока нашли не все из них.

По данным полиции, часть украденного продана на интернет-аукционе eBay. Еще часть вещей полиция обнаружила при обыске его жилья в Королевских конюшнях дворца и при обысках в доме его родителей в Северном Йоркшире. В частности, там нашли чайный сервиз с рисунком золотой рыбки, а также записи с eBay, свидетельствующие о том, что он продал украденное за 10688 фунтов стерлингов, пишет Daily Telegraph.

Канто признался, что украл медаль "Кавалер ордена Бани", принадлежащую дворцовому эконому, которую продал в интернете за 350 фунтов стерлингов, и медаль "Кавалер ордена королевы Виктории" из шкафчика бывшего офицера британской армии генерал-майора Ричарда Сайкса.

Обычно за такие преступления дают полтора года тюрьмы, но судья учел его признание вины, сотрудничество со следствием, то, что ранее он не был судим, а также его положительные характеристики. "Насколько я понимаю, у вас были финансовые затруднения, и вы думали, что это выход", - цитирует судью Daily Telegraph.