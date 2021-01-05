Объятия посреди пандемии: Саудовская Аравия и ее союзники помирились с Катаром

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Молодые правители Саудовской Аравии и Катара обнялись, но разногласия между ними никуда не делись

После трех лет дипломатического конфликта и торговой блокады группа арабских стран во главе с Саудовской Аравией и ОАЭ восстанавливает отношения с Катаром.

Символом примирения стала сцена у трапа самолета: наследный принц Саудовской Аравии заключил в объятия своего гостя, эмира Катара.

В 2017 году именно принц Мухаммед бин Салман был одним из инициаторов блокады, но теперь молодые лидеры (принцу 35 лет, а эмиру Катара Тамиму бен Хамаду Аль Тани - 40 лет), похоже, готовы оставить прошлые разногласия позади.

Формальный повод для встречи - саммит Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива. В преддверии саммита границы между монархиями открылись впервые с 2017 года, когда группа арабских стран обвинила Катар в пособничестве терроризму (в Дохе отвергли эти обвинения). Кроме Саудовской Аравии, к торговой блокаде тогда присоединились дружественные или зависимые от нее страны: ОАЭ, Египет, Бахрейн и Йемен.

Примирению предшествовали усилия США - уходящая администрация Трампа уговаривала своих арабских союзников восстановить отношения и сообща бороться с Ираном.

Джаред Кушнер, зять и советник президента, также прилетел в Саудовскую Аравию, чтобы стать свидетелем события.

Важную роль сыграли и дипломатические усилия Кувейта - еще одной богатой нефтью монархии Персидского залива. Именно глава МИД этой страны Ахмад Насер Аль-Саба объявил о прорыве в переговорах в ночь на вторник.

Из-за чего поссорились монархии?

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Население Катара - 2,6 млн человек, но лишь 300 тыс. из них - граждане эмирата

Конфликт в Персидском заливе - отражение идеологического конфликта, который во многом определяет события на Ближнем Востоке в последнее десятилетие. Это не спор суннитов и шиитов или демократий и монархий - это спор об одной идеологии, так называемом политическом исламе (или исламизме).

Катар и Турция поддерживают умеренные исламистские партии в регионе, а Саудовская Аравия, ОАЭ и Египет (после поражения там "арабской весны") считают их террористическими и борются с ними.

Самая известная из таких политических сил - зародившееся в Египте в 1940-х годах движение "Братья-мусульмане" (запрещено в России), идеология которого совмещает демократию и стремление к установлению шариата.

Разногласия между Катаром и его соседями стали особенно острыми после "Арабской весны", когда волна протестов и революций охватила арабский мир.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Трамп вначале поддержал Саудовскую Аравию в конфликте с Катаром - однако затем занял нейтральную позицию

Многие протестующие разделяли идеи исламизма, а кандидат от "Братьяв-мусульман" победил на президентских выборах после революции в Египте. В Тунисе на первых после революции выборах победила умеренная исламистская "Партия Возрождения".

Катар - единственная монархия Персидского залива, поддерживающая политический ислам и "Братьев-мусульман". Более того, ряд экспертов связывают масштаб "Арабской весны" с ролью "Аль-Джазиры" - катарского государственного телеканала, активно освещавшего протесты (и вдохновлявшего их, по мнению некоторых).

Именно разделение на эти два лагеря - противников и сторонников политического ислама - во многом определяет политические альянсы региона. В ряде вопросов Катар солидарен с Ираном и Турцией, где правящая "Партия справедливости и развития" президента Реджепа Тайипа Эрдогана разделяет многие положения этого учения.

Связи Катара с Ираном и поддержку политического ислама эксперты называют причиной ссоры между Катаром и его соседями. Саудовская Аравия и ОАЭ считают идеологию опасной и вредной. Кроме того, одним из требований к Дохе было закрытие телеканала "Аль-Джазира" и турецкой военной базы в Катаре.

И несмотря на символическую важность примирения Катара с соседями, они остаются по разные стороны конфликта в ряде региональных конфликтов - в том числе гражданской войне в Ливии.

Катар и Турция в нем поддерживают признанное ООН правительство в Триполи, в которое входят представители "Братьев-мусульман", а ОАЭ - армию генерала Халифы Хафтара.