Рыбаки спасли голого беглеца, скрывавшегося от закона в болоте с крокодилами

Автор фото, Cam Faust Подпись к фото, Рыбаки угостили беглеца пивом, а один из них даже одолжил ему свои трусы

Двое австралийских рыбаков спасли мужчину, сбежавшего из-под домашнего ареста. Они наткнулись на абсолютного голого человека в зарослях, где водятся крокодилы.

Кев Джойнер и Кэм Фауст - так зовут рыбаков - в тот день расставляли крабовые сети в мангровых зарослях неподалеку от города Дарвин, столицы Северной территории Австралии.

Они рассказывают, что услышали стоны и обнаружили человека, который рассказал, что прячется уже четыре дня и питается лишь улитками.

Австралийский телеканал 9News передает, что 40-летний мужчина сорвал электронный браслет и сбежал из-под домашнего ареста - он обвиняется в вооруженном ограблении.

Автор фото, Cam Faust Подпись к фото, Мангровые заросли опасны обитающими в них крокодилами

По словам рыбака, беглец рассказал им, что посетил концерт в новогоднюю ночь и хорошо погулял.

"Сначала мы ему не поверили, но потом заметили, что ему плохо, он поранился, и решили помочь ему", - рассказал Фауст в интервью Би-би-си.

Рыбаки взяли беглеца в свою лодку, угостили пивом и вызвали скорую, которая встретила их у лодочной станции. Один из них даже одолжил мужчине свои шорты, чтобы тот смог прикрыть наготу.

Автор фото, Cam Faust Подпись к фото, У лодочной станции беглеца забрала скорая

"Он был весь в грязи, царапинах и комариных укусах. Ему было очень плохо", - сказал Джойнер в интервью 9News.

Джойнер и Фауст считают, что беглецу повезло - в мангровых зарослях в Ист-Пойнте водятся крокодилы.