Венесуэла: сторонники Мадуро взяли под контроль парламент, Гуайдо создал альтернативный вариант

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Председателем новой Национальной ассамблеи стал сторонник Мадуро Хорхе Родригес (в центре)

В Венесуэле приведена к присяге новая Национальная ассамблея, в которой большинство законодателей представлены Социалистической партией действующего президента Николаса Мадуро.

До сих пор Национальная ассамблея оставалась единственным политическим институтом страны, не подкотрольным правительству Мадуро - преемника Уго Чавеса, которого многие страны мира не признают в качестве законно избранного главы государства.

Коалиция, возглавляемая социалистами, получила на декабрьских выборах большинство мест в парламенте после того, как оппозиция решила бойкотировать эти выборы.

Лидер оппозиции Хуан Гуайдо провел собственную церемонию принятия присяги с парламентариями предыдущего созыва, открыв таким образом альтернативный парламент.

Еще 26 декабря он заявил, что старая Ассамблея продолжит свою законотворческую деятельность.

Два президента

Политический кризис в Венесуэле обострился в январе 2019 года, когда при поддержке Национальной ассамблеи, которая оставалась под контролем оппозиции, Гуайдо объявил себя временным президентом.

Он утверждал, что президентские выборы 2018 года, в результате которых Мадуро остался на второй срок, были недействительными, поскольку многие оппозиционные политики находились в тюрьме или не были допущены до участия в выборах.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Более 50 стран мира признали Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы

По словам Гуайдо, поскольку выборы были несправедливыми и недемократичными, то и пост президента остался незанятым.

При этом он привел параграф конституции, который гласит, что в таких случаях спикер парламента (а в данном случае это был он сам) становится временным президентом.

Гуайдо был признан в качестве законного лидера Венесуэлы более чем 50 странами, среди которых США, Великобритания, все страны ЕС и большинство латиноамериканских стран.

Однако Мадуро сохранил за собой контроль над силовыми структурами, избирательными органами и большинством судов. Он также продолжает пользоваться поддержкой России и Китая.

Попытки Гуайдо перетянуть на свою сторону венесуэльских силовиков успехом не увенчались, и Мадуро продолжает управлять страной из президентского дворца.

Два парламента

Тем не менее, контролируемая оппозицией Национальная ассамблея оставалась больной мозолью Николаса Мадуро. По конституции, для ратификации международных договоров и подписания крупных контрактов с иностранными компаниями правительству требуется одобрение парламента.

Подчинение себе парламента стало для Мадуро приоритетной задачей.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Мадуро поставил своей главной целью взять под контроль оппозиционный парламент

Оппозиция в большинстве своем решила бойкотировать декабрьские выборы в этот законодательный орган, исходя из того, что это лишь придаст видимость законности выборам, которые, по их мнению, не могли быть честными и свободными.

Вместо этого Ассамблея проголосовала за продление своей законодательной деятельности до тех пор, пока в стране не будет восстановлена демократия. Парламентарии указывали при этом, что не могут передать полномочия нелегитимным законодателям.

Во вторник они провели собственную церемонию принятия присяги вне стен Ассамблеи, на которой спикером был переизбран Гуайдо.

Грядут трудные времена

Как говорят в администрации Гуайдо, пока он принимал присягу, у его дома появились сотрудники сил безопасности.

Оба парламента обмениваются воинственными заявлениями.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Члены Социалистической партии торжественно пронесли в здание ассамблеи портреты Симона Боливара и Уго Чавеса

"Мое первое послание адресовано Мадуро, и я говорю, что мы здесь и мы выступаем не просто за государственные институты, которые вызывают доверие, и за легитимный диалог с парламентом. Мы здесь, чтобы защитить наш народ", - заявил Гуайдо.

В свою очередь новый председатель Национальной ассамблеи Хорхе Родригес, лояльный Николасу Мадуро, написал в "Твиттере", что истинный народ вернулся в Национальную ассамблею, чтобы получить назад власть, жестоко у него похищенную.

Ранее члены Социалистической партии торжественно пронесли в здание ассамблеи портреты героя борьбы за независимость Симона Боливара и бывшего президента Уго Чавеса.

Родригес подчеркнул, что Национальняа ассамблея, верная Мадуро, приложит все силы для проведения национального диалога с целью преодолеть глубокий раскол между сторонниками Мадуро и теми, кто хочет изгнать его с поста президента.

При этом, говоря о необходимости примирения и готовности простить, Родригес предупредил, что ничто не будет забыто. Не вдаваясь в подробности, он предостерег, что есть преступления, за которые придется заплатить.

Многие представители оппозиции в связи с этим опасаются, что в ближайшие недели следует ожидать новых арестов активистов и критиков Мадуро.