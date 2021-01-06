Экспертам по коронавирусу ВОЗ запретили въезд в Китай

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Изначально полагали, что новый коронавирус возник на рынке в Ухане

Специалистам ВОЗ, которые намерены установить происхождение коронавируса, не дали разрешение на въезд в Китай.

Два эксперта были уже в пути, однако не смогли въехать в страну, как сообщает ВОЗ, из-за проблем с визами.

Они должны были прибыть в Ухань, где этот вирус был впервые обнаружен в конце 2019 года. Считалось, что он возник на местном рынке.

Об этой поездке после долгих месяцев переговоров руководство Всемирной организации здравоохранения договорилось с властями КНР еще в декабре.

Как заявил глава этой организации Тедрос Гебреисус, он весьма огорчен тем, что Пекин так и не одобрил разрешение на въезд, учитывая, что двое специалистов уже находились на пути в Ухань.

"Меня заверили, что Китай ускоряет свои внутренние процедуры для скорейшего приезда международных специалистов", - сказал глава ВОЗ на пресс-конференции в Женеве во вторник.

Он добавил, что находился в постоянном контакте с высокопоставленными китайскими дипломатами.

ВОЗ уже несколько месяцев добивается допуска 10 своих специалистов в КНР для забора вирусных образцов, чтобы установить происхождение коронавируса и то, как именно он передался от животного к человеку.

В декабре было заявлено, что эта работа начнется в январе 2021 года.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Новый год в Ухане. Эпидемиологическая ситуация здесь сейчас куда лучше, чем во многих европейских городах

Во вторник первые два члена этой команды выехали в Китай, однако, как сообщает агентство Рейтер со ссылкой на главу отдела чрезвычайных ситуаций ВОЗ Майка Райана, один из них был отправлен назад, а второй до сих пор находится в третьей стране.

Откуда взялся вирус?

Covid-19 был впервые выявлен в конце 2019 года в китайском городе Ухань, расположенном в центральной провинции Хубэй.

Поначалу считалось, что вирус зародился на рынке, где наряду с продовольственными товарами торговали экзотической живностью, в частности, панголинами, чье мясо в Китае является популярным деликатесом. Эти животные также используются там в народной медицине.

С самого начала высказывалось предположение, что именно на этом рынке вирус в результате мутации передался от животного к человеку.

Однако о его генезисе до сих пор идут жаркие споры в научной среде. Ряд специалистов полагает, что он возник не на рынке в Ухане, а рынок просто стал благоприятной средой для его распространения.

Есть также версия о том, что коронавирусы, способные заражать человека, на протяжении десятков лет обнаруживались у летучих мышей.

Но для того, чтобы им смог заразиться человек, необходим был промежуточный переносчик. До сих пор неизвестно, какое животное могло им быть.

Тем временем китайские власти, как сообщает Рейтер, пытаются изменить общее представление о том, откуда изначально появился вирус.