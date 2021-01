Рок-легенда Нил Янг продал все свои песни. По оценкам, за $150 миллионов

Среди этих композиций как те, что Бакингем написал один, так и в соавторстве с другими музыкантами Fleetwood Mac, включая такие хиты, как Go Your Own Way и The Chain.

Песни - это стабильный биржевой товар

Золотой, платиновый и мультиплатиновый Нил Янг

Семь его альбомов были включены журналом Rolling Stone в список 500 "Величайших альбомов всех времен и народов": Everybody Knows This is Nowhere, After The Gold Rush, Déjà Vu (совместно с Crosby, Stills, Nash & Young) Harvest, On The Beach, Tonight's the Night и Rust Never Sleeps.