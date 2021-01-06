Новый локдаун в Англии: что можно, что нельзя и что за это будет

Автор фото, PA Media Подпись к фото, Одна из центральных улиц торговых Лондона Риджент-стрит совершенно опустела

В среду в Англии официально вступили в силу самые жесткие ограничения с марта прошлого года, когда был введен первый локдаун.

Они включают в себя распоряжение властей к населению оставаться дома и выходить на улицу только по необходимости, а также отмену занятий в школах и университетах.

Для Англии это третий по счету локдаун с начала пандемии. В Уэльсе, Шотландии и Северной Ирландии действуют свои правила, установленные правительствами этих автономий. Эти правила могут отличаться от английских в некоторых деталях и были введены еще раньше.

В среду число выявленных за сутки случаев Covid-19 превысило 62 тысячи.

По оценке Бюро национальной статистики, в Англии вирусом заражен каждый 50-й, а в Лондоне это число выше - каждый 30-й.

На пресс-конференции во вторник премьер-министр Борис Джонсон сказал, что альтернативы жесткому локдауну не было, поскольку число пациентов больниц уже на 40% выше, чем было во время первого, апрельского пика пандемии. В среду в парламенте министр здравоохранения Мэтт Хэнкок уточнил, что всего в Соединенном Королевстве 30 тысяч пациентов находятся в больницах с тяжелыми формами ковида.

Премьер говорит, что при определенных условиях (прежде всего - если удастся предложить вакцину четырем наиболее уязвимым категориям общей численностью более 13 миллионов человек в Соединенном Королевстве) ограничения можно будет начать ослаблять с середины февраля и, в первую очередь, возобновить очные занятия в школах. На данный момент, по словам министров, вакцинировано 1,3 миллиона человек.

В новых правилах, которые, как ожидается, Палата общин утвердит в среду, впрочем, прописан срок действия до 31 марта.

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Премьер-министр ранее указывал, что не может гарантировать, что дети вернутся в школы до летних каникул. Итоговые экзамены для английских старшеклассников в этом году отменены.

К середине февраля правительство рассчитывает обеспечить прививки для четырех приоритетных групп: жителей и работников домов престарелых, медицинских работников, непосредственно участвующих в лечении больных с коронавирусом, всех старше 70 лет и людей с хроническими заболеваниями. В сумме, по подсчетам правительства, это 13,9 миллиона человек, и чтобы вакцинировать их всех до середины февраля, темпы вакцинации нужно будет нарастить до 2 миллионов человек в неделю.

Автор фото, PA Media Подпись к фото, Растяжки и вывески с призывом "Оставайтесь дома!" можно увидеть как на центральных магистралях, так и на пирсе, например, в Борнмуте

Что на деле означает распоряжение "оставайтесь дома"?

Людям в Англии разрешено покидать дом с определенными целями:

для поездки на работу, если она не может быть выполнена из дома;

для покупки еды, лекарств и предметов первой необходимости;

для занятий физкультурой - не более одного раза в день и вблизи от дома;

для ухода за больными и немощными или оказания другой социальной помощи;

для посещения врача;

для того чтобы спастись от домашнего насилия;

для переезда на новое место жительства.

Полиция может выписывать штрафы за нарушение этих распоряжений, к примеру, за пикник в парке или любую другую массовую встречу людей, не проживающих по одному адресу. Однако на деле случаи, когда полиция в Англии останавливала бы прохожих и проверяла цели прогулки или поездки, редки.

Тем не менее штраф в Англии за первое нарушение мер самоизоляции составляет 200 фунтов стерлингов (271 доллар). Эта сумма удваивается при каждом повторном нарушении вплоть до 6400 фунтов.

Устроителю мероприятия с участием 30 и более человек грозит штраф в 10 тыс. фунтов.

Как сообщает полиция Лондона, в нынешний локдаун полицейские начнут активнее интересоваться, по какой причине человек оказался на улице и куда он направляется.

Однако никаких уличных пропусков в стране не вводится.

Автор фото, Transport for London

Обязательна ли маска?

Ношение маски обязательно в лондонском транспорте, в поездах и во всех крупных и мелких торговых точках, однако, просто находясь на улице, можно ее не надевать.

С момента введения этого правила 4 июля 2020 года всего 170 человек были наказаны по решению суда за неповиновение правилам.

Как сообщает организация Transport for London, отвечающая за работу лондонского транспорта, процент игнорирующих это требование в целом невелик, так как примерно 90% пассажиров его соблюдают.

Для людей, которые не могут носить маску по медицинским показаниям, Transport for London выдает при обращении специальный бесплатный нагрудный значок.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Selfridges на Оксфорд-стрит закрыт, как и многие другие торговые фирмы

Какие заведения закрыты?

все магазины не первой необходимости, включая все универмаги, однако они продолжают торговать в онлайне с доставкой на дом или самовывозом (click&collect);

рестораны, кафе, пабы, закусочные; им разрешено принимать заказы с доставкой или на самовывоз, но нельзя торговать алкогольными напитками;

парикмахерские, барбершопы и маникюрные салоны, салоны красоты;

фитнес-клубы, теннисные корты, гольф-клубы, бассейны;

театры, кинотеатры, музеи, детские развлекательные центры,

школы, колледжи и университеты переведены на удаленное обучение за исключением тех дисциплин, где это нецелесообразно, например, в медицинских вузах;

гостиницы, хостелы, кемпинги закрыты частично: они могут размещать только командировочных или предоставлять крышу над головой бездомным в рамках благотворительных программ.

Какие заведения открыты?

все супермаркеты, аптеки, магазины стройматериалов и садового инвентаря;

детские сады;

медицинские и ветеринарные учреждения;

банки и почтовые отделения;

прачечные;

автозаправки и автомастерские;

открытые детские площадки; общественные туалеты и парковки;

церкви и другие религиозные учреждения.

Можно ли поехать в отпуск?

Учитывая, что все гостиницы в стране закрыты, а выезжать из своего района без экстренного повода не рекомендуется, то отпуск в период локдауна придется проводить по месту жительства. Правительство Шотландии запретило въезд из Англии, кроме случаев крайней необходимости.

Выезд за границу разрешен только по работе или в случае экстренной необходимости. К тому же многие страны в конце декабря ввели временный запрет за въезд из Британии после сообщений о выявленном здесь новом варианте вируса.

Власти Британии намереваются усилить эпидемиологический контроль за въезжающими в страну и обязать всех пассажиров (за исключением водителей грузового транспорта) иметь при себе сертификат об отрицательном тесте на ковид, сделанном за 72 часа до прибытия.

Аналогичные правила в отношении прибывающих из Британии действуют в ряде европейских стран, например, во Франции и в Испании.

Что еще разрешено?

Можно иметь так называемый "пузырь поддержки" из двум домохозяйств в случае, если они совместно ухаживают за детьми.