Церемонию "Грэмми" перенесли на март из-за коронавируса

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Дуа Липа в 2021 году номинирована сразу на шесть наград (на фото она на церемонии в 2019-м)

Церемонию вручения премий "Грэмми" перенесли с 31 января на 14 марта из-за роста числа заражений коронавирусом в Лос-Анджелесе и в штате Калифорния.

Номинантов премии объявили в ноябре, в их числе - Бейонсе, Дуа Липа и Тейлор Свифт. Пока неясно, примет ли участие в церемонии комик Тревор Ноа, который должен был вести шоу.

"Ухудшение ситуации с ковидом в Лос-Анджелесе, когда больницы перегружены, а отделения интенсивной терапии максимально заполнены, а также новые рекомендации властей привели нас к выводу, что перенос нашего шоу был бы правильным решением", - говорится в заявлении Национальной академии искусства и науки звукозаписи, которая проводит "Грэмми".

"Нет ничего важнее здоровья и безопасности членов нашего музыкального сообщества и сотен людей, которые неустанно трудятся над созданием шоу", - подчеркнули организаторы.

Новые даты, объявленные организаторами, совпадают с ранее анонсированными датами награждения Гильдии киноактеров. Там заявили, что крайне разочарованы этим совпадением дат.

"Мы объявили ту же дату для церемонии вручения наград SAG Awards в июле прошлого года с намерением максимально учесть график проведения других церемоний награждения, - говорится в заявлении. - Мы ожидаем такой же предупредительности от родственных организаций во всей отрасли".

В Гильдии сообщили, что вели переговоры с Академией в попытке разрешить ситуацию.

Январская "Грэмми" должна была пройти онлайн, как и другие недавние церемонии награждения, такие как MTV VMA и Billboard Awards.

Другие крупные церемонии, в том числе вручение "Оскара", "Золотого глобуса" и "Brit Awards", уже отложены. "Оскар" перенесли на 25 апреля, "Золотой глобус" - на 28 февраля, а "Brit Awards" - на 11 мая.

Штат Калифорния в США особенно сильно пострадал от коронавируса. Недавно работникам скорой помощи в Лос-Анджелесе предписали не везти в больницу пациентов с низкими шансами на выживание.

За день до решения о переносе "Грэмми" в объединении актеров и других работников креативных индустрий SAG-AFTRA призвали приостановить производство из-за тяжелой ситуации с Covid-19 в Южной Калифорнии.

"Больницы Южной Калифорнии сталкиваются с кризисом, подобного которому мы никогда раньше не видели. Пациенты умирают в машинах скорой помощи, ожидая лечения, потому что больничные отделения неотложной помощи переполнены. Сейчас это небезопасная среда для производства", - заявили в SAG-AFTRA.

Профсоюз призвал своих членов оставаться дома и отказываться от работы на съемочной площадке.