Рождество в масках. Как в России проводят службы во время пандемии

Автор фото, Getty Images

В ночь с 6 на 7 января в России отмечается Рождество Христово. В храмах пройдут праздничные богослужения - всенощные бдения и божественная литургия. В большинстве регионов до трех часов ночи продлится работа общественного транспорта.

Рождество 7 января встречают Русская, Украинская, Иерусалимская, Сербская, Грузинская, Польская православные церкви, а также монастыри на Святой горе Афон и восточнокатолические церкви - все они празднуют 25 декабря по юлианскому календарю, что соответствует 7 января современного григорианского календаря.

Рождественские мероприятия состоятся, несмотря на пандемию коронавируса.

В среду патриарх Кирилл назвал "глупыми" людей, которые игнорируют эпидемию, в том числе не носят маски, и сравнил таких людей с неверующими. По словам патриарха, "смертельно опасно", когда люди не верят в бога, "так же, как сегодня опасно, если люди не верят в распространение инфекции и не предохраняют себя от инфекции".

В РПЦ призвали пожилых прихожан не идти в храм в Рождество. "Мы тоже нашим пожилым прихожанам... не рекомендуем по возможности посещать храмы, а рекомендуем следить за богослужениями через прямые трансляции", - сказал председатель Синодального отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) в передаче "Церковь и мир" на канале "Россия-24".

По его словам, для тех, кто не имеет возможности прийти в храм, организовано посещение священником для причащения и исповедования.

Иларион призвал соблюдать правила совершения богослужения во время пандемии, которые в марте 2020 года утвердил патриарх Кирилл. Согласно им, в частности, нельзя целовать крест по окончании литургии. Также правила усиливают санитарные нормы при совершении крещения, причастия и соборования.

По рекомендации Роспотребнадзора при посещении храмов нужно соблюдать общие профилактические меры. Так, на службе нужно быть в масках и соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра. Также по предписанию ведомства в храмах необходимо проводить дезинфекцию помещений перед проведением службы и после ее завершения. Роспотребнадзор предложил ограничить доступ в церкви, где нет возможности соблюдать дистанцию между прихожанами, однако, неясно, реально ли будет выполнение такого предписания и как оно будет контролироваться.

Как рассказали в московской епархии, количество праздничных богослужений на Рождество в московских храмах будет зависеть от числа прихожан. "В храмах количество богослужений в праздник зависит от количества прихожан, во многих храмах будут совершаться как ночные службы, так и утренние, на которые обычно собираются прихожане с детьми", - ответил председатель информационной комиссии Московской городской епархии священник Александр Волков на вопрос ТАСС о том, какие меры будут предприняты, если прихожан окажется слишком много.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Каток в форме креста у Раифского мужского монастыря в Казани

Волков подчеркнул, что установленные Роспотребнадзором меры по обработке помещений и соблюдению социальной дистанции соблюдаются во всех московских храмах.

Если среди прихожан будут люди пожилого возраста, настоятель может обратиться к ним с просьбой провести Рождество дома. "В нашем храме мы продолжаем напоминать пожилым о важности беречь себя", - сказал священник.

На службу патриарха Кирилла в храме Христа Спасителя пустят только 350 человек - им заранее разослали приглашения. Для получения приглашения прихожанам нужно было обратиться к настоятелям храмов по месту жительства, сам вход на службу останется бесплатным, сообщил заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе радиостанции "Говорит Москва".

Вход по приглашениям на рождественскую и пасхальную службы в храме Христа Спасителя - это "многолетняя практика", существующая "едва ли не с самого возобновления храма", - написал заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов) в своем телеграм-канале. "Потому что [существует] особенный режим безопасности центрального храма страны в этот день: да, опасение терактов в христианские праздники никто не отменял. Правда, полностью "по билетам", то есть по приглашениям, [пройти можно] было только на Пасху, а на Рождество небольшое число людей пускали и без таковых. Но в этом году имеются повышенные требования к дистанции", - написал епископ.