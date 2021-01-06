Масштабные аресты в Гонконге. Как Китай использует новый закон против недовольных

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Активисту Лестеру Шуму сначала запретили избираться, а теперь и арестовали

Десятки политиков и активистов продемократического движения арестованы в Гонконге. Это самые масштабные аресты за те полгода, что прошли с принятия закона о национальной безопасности.

Оппозиция, правозащитники и международная общественность называли принятый Китаем закон инструментом подавления демократических свобод в островном мегаполисе и предвестником заката автономии - оазиса демократии и капитализма в коммунистическом плановом Китае.

Кого арестовали?

Во вторник арестовали 53 продемократических активиста. Всех их обвиняют в "попытке свержения" городских властей.

Все они занимались неофициальным предварительным отбором оппозиционных кандидатов на выборы (праймериз), которые должны были состояться в 2020 году, но были отложены из-за пандемии коронавируса.

Массовые аресты устранили последнюю видимость демократии в Гонконге, говорят правозащитники. Amnesty International назвала аресты "самой наглядной демонстрацией того, как закон о национальной безопасности превращается в орудие наказания любого, кто рискнет бросить вызов властям".

Власти отстаивают свое решение: шеф безопасности Гонконга назвал то, чем занимались активисты, "диверсией", а представительница китайского МИДа Хуа Чуньин считает, что аресты необходимы, чтобы остановить "заговор внешних сил и отдельных личностей, пытающихся подорвать стабильность и безопасность Китая".

Что же произошло в среду?

Рано утром полиция провела рейды, арестовав ряд видных оппозиционеров Гонконга.

В общей сложности арестовано 53 человека

В рейде принимало участие около тысячи сотрудников спецслужб

Полиция провела обыски в доме ранее арестованного активиста Джошуа Вонга

Проведены обыски в офисах юридической фирмы Ho Tse Wai & Partners

Трем новостным изданиям было предписано передать всю имеющуюся у них информацию: Apple Daily и Stand News были организаторами предвыборных форумов для кандидатов на праймериз, а In-Media публиковала рекламу и информацию о праймериз

По предварительным данным, среди арестованных трое членов Гражданской партии, семеро представителей Демократической партии, 21 представитель местных советов из числа оппозиции, 13 кандидатов на праймериз, двое ученых, разрабатывавших стратегию праймериз, и один американский юрист-правозащитник, сотрудник конторы, в офисах которой прошли рейды.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Одним из организаторов праймериз был Бенни Тай

Среди известных арестованных оппозиционеров - Джеймс То, Лэм Чук Тин, Лестер Шум и Бенни Тай, один из инициаторов проведения праймериз. Арестованный американец - юрист Джон Кэнси, председатель Азиатской комиссии по правам человека.

Через несколько часов после рейда секретарь по безопасности Гонконга Джон Ли подтвердил, что аресты были частью операции против лиц, подозреваемых в попытке "свержения" городских властей, заявив, что правительство не потерпит таких "диверсий".

Что представляли из себя праймериз?

В июле прошлого года альянс оппозиционных партий организовал независимые праймериз, чтобы выяснить, у каких кандидатов было больше шансов пройти в Законодательный совет Гонконга на сентябрьских выборах.

В праймериз приняло участие свыше 600 тыс. человек, однако в итоге выборы были отложены по соображениям безопасности в связи с пандемией, как утверждали власти.

Оппозиционные группы надеялись, что получив больше мест в парламенте, они смогут блокировать предложения правительства и усилить давление с требованием демократических реформ.

Глава Гонконга Керри Лэм еще тогда предупреждала, что праймериз будут считаться диверсией, если кандидаты намерены посредством выборов мешать правительственной политике.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Еще в июле Джошуа Вонг и Лестер Шум надеялись баллотироваться в Законодательный совет

С тех пор нескольким представителям оппозиции, в том числе Джошуа Вонгу и Лестеру Шуму, которые намеревались избираться в парламент, было запрещено принимать участие в выборах.

Среди арестованных оказалась и известная журналистка Гвинет Хо, которая освещала протесты 2019 года, также собиралась баллотироваться в парламент, но была дисквалифицирована.

Большинство законодателей-оппозиционеров в ноябре демонстративно подали в отставку после того, как четверо их коллег были изгнаны из парламента.

Какова реакция на аресты?

Энтони Блинкен, которого избранный президент Джо Байден прочит на пост госсекретаря США, назвал произошедшее "атакой на всех тех, кто смело защищает права человека".

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Будущий госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон встанет на сторону жителей Гонконга

"Администрация Байдена-Харрис встанет на сторону жителей Гонконга и против нападок Пекина на демократию", - добавил дипломат.

По словам сотрудницы правозащитной организации Human Rights Watch Майи Ван, Китай "устраняет оставшуюся видимость демократии в городе".

"Пекин в очередной раз не смог извлечь уроков из ошибок, совершенных в Гонконге, а именно, что репрессии порождают сопротивление и что миллионы жителей лишь укрепятся в своем стремлении вести борьбу за право голосовать и претендовать на места в демократически избранном правительстве", - говорит Ван.

Активисты и международная общественность видят в арестах потдверждение опасений, что власти захотят использовать новый закон для подавления инакомыслия.

Как заявил видный активист продемократического движения Натан Лоу, вынужденный покинуть Гонконг в июле прошлого года, волна арестов вывела "подавление политических свобод и свободы слова на новый уровень".

"Всякий, кто все еще защищает закон о национальной безопасности и готов к примирению, является врагом народа Гонконга", - считает активист.

"Я ошеломлен и опечален. В Гонконге происходят огромные перемены, и мы ничего не можем с этим поделать. Оказалось, что даже во время пандемии правительство может терроризировать людей", - цитирует Рейтер жителя Гонконга Мэнни Энг.

О законе о национальной безопасности

Закон "О совершенствовании правовой системы и правоприменительного механизма Гонконга" был принят 1 июля Всекитайским собранием народных представителей. Закон дает китайским властям широкие возможности для ограничения гражданских свобод в автономии.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Продемократические протесты продолжаются в Гонконге уже не первый год

В рамках закона о безопасности жителям грозит пожизненное заключение за любую деятельность, которую Пекин сочтет угрозой для своей власти над территорией, включая призывы к независимости и сотрудничество с нежелательными иностранными организациями.

Гонконг, бывший британской колонией, был возвращен Китаю в 1997 году. До сих пор там сохранялось больше гражданских и политических свобод, чем в материковом Китае.

Но по словам активистов, в последние годы эти свободы постепенно урезались, а продемократические протесты часто перерастали в ожесточенные столкновения с полицией.

В последние годы в Гонконге прошли несколько волн протестных выступлений по разным поводам, но неизменно нацеленных на сохранение местных свобод. В 2019 году массовые демонстрации, вылившиеся в столкновения с полицией, вынудили власти отказаться от принятия закона, допускающего возможность экстрадиции в материковый Китай.

Официальный Пекин заявляет, что закон о безопасности, направленный против беспорядка и дестабилизации, вернет Гонконгу мирную жизнь, нарушенную протестами, и отвергает всякую критику как вмешательство в его внутренние дела.