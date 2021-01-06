У Байдена будет контроль над Сенатом: на выборах обоих сенаторов от Джорджии победили демократы

Автор фото, EPA Подпись к фото, Рафаэль Уорнок (слева) и Джон Оссофф обеспечили демократам контроль над сенатом

Демократ Джон Оссофф, ранее известный своими документальными фильмами, победил на выборах в Сенат США в штате Джорджия. С ним у демократов будет 50 голосов из 100, а вице-президент Камала Харрис после вступления в должность 20 января обеспечит им решающее преимущество.

По данным агентства Edison Research, Оссофф набрал 50,3% голосов, против 49,7% у его оппонента, республиканца Дэвида Пердью. Это означает, что отрыв Оссоффа больше 0,5 процентного пункта, что по законам штата означает, что пересчет голосов не обязателен. Обработано 98% бюллетеней, и большинство остающихся - в районах, где он уже лидирует с большим отрывом.

Ранее подтвердилась другая победа демократов в Джорджии: преподобный Рафаэль Уорнок также избрался сенатором от "персикового штата".

Уорнок победил республиканку Келли Лофнер, а Оссофф, хотя и с меньшим разрывом, обошел прежнего сенатора Дэвида Пердью.

Вице-президент по должности председательствует в Сенате. В случае, если голоса членов палаты разделяются ровно пополам, председатель имеет решающий голос - но Камала Харрис сможет пользоваться этим правом, только если все сенаторы-демократы сохранят единство. До ее прихода контроль над Сенатом останется у республиканцев в лице вице-президента Майка Пенса.

Без такого контроля президенту Байдену было бы сложно принимать законодательные акты и утверждать кандидатов на большинство должностей в исполнительной и судебной власти.

В среду Конгресс должен утвердить победу Байдена, правда, заседание оказалось прервано из-за беспорядков, устроенных сторонниками Трампа. До этого часть республиканцев оспорили полномочия выборщиков от одного из штатов, проголосовавших за демократа. Это может существенно затянуть процедуру, но ее исход предрешен.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Кандидаты от республиканцев Келли Леффлер и Дэвид Пердью проиграли с минимальным отрывом

Преподобный Рафаэль Уорнок, который станет первым чернокожим сенатором от Джорджии, 15 лет прослужил пастором в церкви, где раньше проповедовал Мартин Лютер Кинг-младший.

Когда его победа стала очевидной, в своей речи, которая транслировалась в интернете, Уорнок заявил, что "он глубоко врос корнями в почву Джорджии", одного из 11 южных штатов, которые боролись за сохранение рабовладения во время Гражданской войны.

Он говорил о своем "невероятном пути", который начался в социальном жилье, где обитало семейство пастора и его 12 детей. Их мать в молодости трудилась на хлопковых плантациях.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Преподобный Уорнок стал первым чернокожим сенатором от Джорджии

"И вот теперь, потому что это Америка, руки 82-летней женщины, привыкшие собирать для кого-то хлопок, проголосовали на избирательном участке за ее младшего сына, который станет американским сенатором", - заявил Уорнок.

Джон Оссофф, однопартиец Уорнока, еще до официального объявления заявил в видеообращении, что жители Джорджии оказали ему большую честь, отдав за него свои голоса..

"Я благодарю вас за оказанное мне доверие, - сказал Оссофф, - и не важно, голосовали вы за меня, или против, в Сенате я буду служить всем жителям штата и отдам все, что у меня есть, чтобы интересы Джорджии были представлены должным образом"

Оссофф - продюсер документальных фильмов и журналист-расследователь, сотрудничавший в свое время с Би-би-си. Его отец - иммигрант из СССР.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Джон Оссофф

Демократ подчернул, что его избирательная кампания была сфокусирована на здравоохранении и экономике и что на посту сенатора он сделает эти вопросы приоритетными.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Стейси Абрамс - восходящая звезда Демократической партии

Голоса афроамериканцев Джорджии сыграли решающую роль в победе Байдена в этом штате в ходе ноябрьских выборов.

Судя по всему, ключевую роль они сыграли и в ходе нынешнего второго тура (который в этом штате был назначен потому, что в первом туре никто из кандидатов не набрал 50% голосов, необходимых для победы по законам штата)

По данным исследовательского центра Пью, темнокожие на 2019 год составляли 33% от населения штата, а из почти двух миллионов новых избирателей, пополнивших списки электората в 2020 году, афроамериканцы составили почти половину.

Особая заслуга в мобилизации афроамериканцев принадлежит восходящей звезде Демократической партии Стейси Абрамс, которая вместе с Уорноком организовала инициативную группу избирателей.

Расовая и этническая диверсификация Джорджии, на которой сыграла Абрамс, стала ключом к победе Байдена, и демократы надеются, что преподобный Уорнок теперь поддержит эту традицию в Сенате.

Подпись к фото, Валери Пономарев

Еще одним важным фактором в победе демократов в Джорджии стали молодые избиратели.

После ноябрьских выборов более 23 тыс. жителей штата достигли 18 лет и влились в ряды избирателей.

Как призналась в интервью Би-би-си Валери Пономарев, она была ужасно обижена на мать, потому что на момент президентских выборов ей не хватило месяца до совершеннолетия.

Зато во втором туре она уже смогла принять участие и говорит, что проголосовала за демократов, потому что новому поколению импонирует 33-летний Джон Оссофф, который стал самым молодым сенатором.

"Думаю, молодежи уже хочется, чтобы у нее были свои представители в Сенате, и вот теперь у нас есть Джон Оссофф, который близок нам по возрасту" , - говорит Валери.