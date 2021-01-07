Крупнейшие соцсети заблокировали Дональда Трампа. Нарушили ли они свободу слова?

Автор фото, Getty Images

Крупнейшие соцсети ограничили доступ к аккаунтам Дональда Трампа. Причиной стали необоснованные высказывания Трампа о краже у него голосов на президентских выборах и его призыв к сторонникам идти к Капитолию.

В среду конгресс США собрался, чтобы окончательно утвердить результаты президентских выборов 2020 года, на которых победил демократ Джо Байден.

Незадолго до начала этой процедуры Дональд Трамп выступил на многотысячном митинге в центре Вашингтона, снова отказавшись признать поражение и назвав выборы мошенничеством.

Он призвал собравшихся идти к Капитолию, заявив при этом, что нельзя демонстрировать слабость и нужно быть сильным, если хочешь вернуть себе страну.

После этого часть протестующих прорвалась в здание Конгресса и сорвала заседание, из-за этого утверждение Байдена затянулось до половины четвертого утра. В результате беспорядков погибли четыре человека.

В итоге крупнейшие социальные сети "Твиттер", "Фейсбук", "Инстаграм, а также видеохостинг YouTube ограничили доступ либо целиком к его аккаунтам, либо к отдельным сообщениям.

"Твиттер" заморозил аккаунт Дональда Трампа на 12 часов. Две публикации на странице Трампа нарушили политику компании. Если он их не удалит, то аккаунт останется заблокированным и по истечении 12 часов.

"В результате беспрецедентной ситуации с насилием, которое продолжается в Вашингтоне, мы потребовали удаления трех записей @realDonaldTrump", - говорится в сообщении компании.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, В результате беспорядков на Капитолийском холме погибли четыре человека

В 2020 году соцсеть "Твиттер" ужесточила борьбу с дезинформацией. Посты Трампа стали регулярно получать пометки, указывающие на несоответствие фактам. В этой соцсети у него более 88 млн подписчиков.

Соцсеть "Фейсбук" вслед за "Твиттером" объявила об удалении видео с призывами Трампа. Аккаунт Трампа также заморозили на сутки.

"Мы удалили [видео], потому что с учетом всех обстоятельств считаем, что оно способствует скорее увеличению риска происходящего насилия, чем его снижению", - написал вице-президент компании Facebook Гай Розен.

Следом о блокировке аккаунта Трампа сообщила и соцсеть "Инстраграм" (принадлежит компании Facebook), где у него почти 25 млн подписчиков.

Видеообращение действующего президента США также удалили из крупнейшего видеохостинга YouTube.

Как отмечает издание Quartz, Трамп, как и многие американские сторонники крайне правых взглядов, уже начал смещать свою онлайн-активность на альтернативные площадки, такие как Parler и Gab.

Свобода слова и конституционный порядок

Такие меры в отношении главы государства вызвали дискуссию о свободе слова, которая в основном разворачивается на страницах забанивших самого Трампа соцсетей.

Специалист по кибербезопасности, бывший топ-менеджер Facebook Алекс Стэймос написал, что до сих пор у частных компаний были веские аргументы в пользу того, чтобы не заглушать голоса избранных людьми политиков.

Но эти аргументы, по его словам, могут быть основаны лишь на защите конституционного порядка.

Один из первых инвесторов компании Twitter Крис Сакка написал ее главе Джеку Дорси и основателю Facebook Марку Цукербергу, что они тоже виновны в кровопролитии, призвав их отключить аккаунты Трампа.