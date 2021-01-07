"Это не Америка". Как в мире комментируют события в Вашингтоне

Автор фото, Getty Images

В Вашингтоне чуть не сорвалось утверждение Джо Байдена на президентский пост: здание Капитолия захватили сторонники Дональда Трампа, который вновь отказался признать поражение на выборах.

Как эти события комментируют официальные лица других стран и международных организаций?

ООН, НАТО, ЕС

Генеральный секретарь Организации объединенных наций (ООН) Антониу Гутерриш был опечален событиями в Вашингтоне, заявил его пресс-секретарь.

"В таких обстоятельствах важно, чтобы политические лидеры внушали своим сторонникам необходимость воздерживаться от насилия, уважать демократические процессы и верховенство закона", - говорится в заявлении официального представителя генсека Стефана Дюжаррика.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о недопустимости беспорядков.

"Шокирующие сцены в Вашингтоне. Результаты этих демократических выборов следует уважать", - написал глава Североатлантического альянса в "Твиттере" вечером в среду.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель написал, что в глазах всего мира американская демократия сегодня оказывается в осаде.

"Это невидимая атака на демократию США, на ее институты и верховенство права. Это не Америка. Результаты выборов от 3 ноября должны полностью уважаться", - призвал он.

Великобритания

Глава МИД Британии Доминик Рааб днем в четверг заявил, что творящее насилие меньшинство не может помешать демократическому волеизъявлению.

"После шокирующих вчерашних событий было радостно увидеть возобновление работы конгресса США и утверждение победы избранного президента Байдена. Это является важным сигналом того, что демократическое волеизъявление американского народа не может быть поставлено под вопрос или отменено действиями творящего насилие меньшинства. Великобритания безоговорочно осуждает вчерашнее насилие", - написал Рааб в "Твиттере".

Лидер оппозиционной Лейбористской партии Великобритании Кир Стармер возложил ответственность за беспорядки на Дональда Трампа.

"Президент Трамп должен взять на себя ответственность. То, что произошло - чудовищно, это не протест, а атака на демократию. И ответственность лежит на президенте Трампе, в этом нет сомнений", - сказал Стармер.

Германия

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ее разгневали события в Вашингтоне.

"Мы все видели тревожную картину штурма Конгресса прошлой ночью, эта картина меня разгневала и опечалила. Я уверена, что чувствую себя как большинство друзей США, как миллионы людей, которые восхищаются американскими демократическими традициями", - заявила Меркель на пресс-конференции в четверг.

Она добавила: "Я глубоко сожалею, что президент Трамп не признавал своего поражения с ноября и подтвердил это вчера".

"Сомнения в исходе выборов были подогреты и создали атмосферу, которая сделала возможными события прошлой ночи", - сказала канцлер.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер назвал события в Вашингтоне и штурм Капитолия нападением на демократию и результатом "лжи на высоком уровне".

Израиль

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху осудил события в Вашингтоне и заявил, что американская демократия восторжествует.

"Вчерашнее бесчинство в Капитолии было позорным актом, который следует решительно осудить. Я не сомневаюсь, что американская демократия восторжествует, как это было всегда", - распространила пресс-служба слова Нетаньяху его слова перед встречей с главой финансового ведомства США Стивеном Мнучиным.

Нетаньяху добавил, что для мира, Израиля и для него лично американская демократия была источником вдохновения.

Со схожим посылом выступил и министр иностранных дел Израиля Габи Ашкенази.

Россия

В Москве считают акции протеста в Вашингтоне внутренним делом США, но отмечают раскол в американском обществе, заявила в четверг официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Это внутренне дело США. При этом вновь обращаем внимание на то, что электоральная система в США архаична, она не отвечает современным демократическим стандартам, создавая возможности для многочисленных нарушений, а американские СМИ стали инструментом политической борьбы", - сказала Захарова.

"Желаем дружественному американскому народу с достоинством пережить этот драматический момент собственной истории", - добавила она.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин также указал на "недостатки" американской избирательной системы.

"Институт выборщиков изжил себя настолько, что полностью прекратил отражать общественные настроения. И это далеко не первые выборы, подтверждающие его архаичность", - цитирует его слова сайт Госдумы.

Володин считает, что США было бы правильно заняться исправлением недостатков собственной политической системы. По его мнению, отсутствие прямых выборов не позволяет гражданам самим определять, кто будет их политическим лидером.

Китай

Китай надеется на скорейшее восстановление стабильности и безопасности в США, заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

"Мы уверены, что жители США надеются на безопасность и спокойствие, особенно в условиях эпидемии коронавируса. Мы также надеемся, что американцы как можно скорее смогут обрести мир, стабильность и безопасность", - сказала она.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Как сторонники Трампа попытались захватить Капитолий

"Многие люди задумываются над этим вопросом: ситуация выглядит знакомо, но почему реакция некоторых людей и СМИ в США так резко отличается? Сегодняшние события в Конгрессе США были не настолько ожесточенными, как в Гонконге, однако уже погибли четыре человека, в Гонконге не погиб ни один протестующий", - подчеркнула Хуа Чуньин.

Иран

Дональд Трамп за годы президентства вверг свою страну в беду, заявил иранский президент Хасан Роухани.

"То, что мы наблюдали в США, показало, насколько западная демократия хрупка, ее фундамент слаб. Пришел один популист и за эти четыре года вверг в беду свою страну, нанеся ущерб репутации своей страны, затруднив отношения США со всем миром", - сказал Роухани в эфире иранского телевидения.