Коронавирус в мире: Япония вводит чрезвычайное положение, а федеральные власти Германии призывают к единству

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Главным способом борьбы с пандемией становится вакцина, но всеобщее вакцинирование еще только начинается

Общее число случаев заболевания Covid-19 по всему миру превысило 87 млн человек, из которых 1,9 млн скончались. Об этом сообщает Университет Джонса Хопкинса в США.

Начало вакцинации во многих странах безусловно вселяет надежду на прекращение пандемии, но пока что число вакцинированных слишком мало, чтобы оказать на нее заметное влияние.

Европа

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Большая часть европейских стран ввела ограничения для борьбы с пандемией

Европейское отделение ВОЗ предупредило, что для борьбы с новыми штаммами коронавируса нынешних мер явно недостаточно, при том, что 230 млн европейцев живут с теми или иными ограничениями.

По словам регионального директора Ханса Клюге, нынешняя ситуация может оказаться переломным моментом, после которого рост числа заболевших либо затормозится, либо увеличится.

"Сложилась серьезная ситуация. От нас требуется принять новые меры для того, чтобы разгрузить национальные службы здравоохранения, которые и так находятся под огромной нагрузкой", - сказал он. Хотя, как отметил Клюге, новый штамм вируса и не вызывает более тяжелых симптомов, его повышенная передаваемость привела к резкому росту числа заболевших.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Региональный директор ВОЗ по Европе Ханс Клюге считает нынешнюю ситуацию переломной. Не ясно только, в какую сторону она переломится

Однако предложенные им меры остаются все теми же: носить маски, ограничивать социальные контакты, держаться от других людей на расстоянии, тщательно мыть руки и в целом руководствоваться здравым смыслом.

Все вышеперечисленные меры, а также тестирование, карантины и вакцинация должны принести плоды, если, конечно, каждый человек, и каждая страна будут им следовать.

Разумеется, все не так просто.

Германии, например, грозит гораздо более долгий карантин, если федеральные земли не будут последовательно вводить более жесткие ограничительные меры, особенно в свете повышенной распространяемости нового штамма коронавируса.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Ангела Меркель и ее советник Хельге Браун считают, что если сейчас ввести послабления, в будущем придется пойти на более долгосрочные ограничительные меры

Руководитель канцелярии Ангелы Меркель Хельге Браун (по профессии - врач) заявил в интервью агентству Рейтер, что "любые послабления сейчас увеличат необходимость введения жестких ограничений на более долгие сроки в будущем".

Германия, также как и другие европейские страны, пока не сумела эффективно приостановить распространение второй волны коронавирусной пандемии.

По данным Института Роберта Коха (федеральный институт Германии по изучению инфекционных заболеваний) за минувшие сутки в стране было зарегистрировано 26 391 новых случаев Covid-19. Всего с начала пандемии на Германию приходится 1, 84 млн заболевших и 37 607 смертей.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В Чехии один из самых высоких уровней заражения коронавирусом в мире

В Чехии в минувшую среду (6 января) было зарегистрировано 17 278 новых случаев заболевания Covid-19. На четверг общее количество инфицированных превысило 126 тыс. В Чехии живет 10,7 млн человек, это меньше населения Москвы (12,8 млн) и ненамного больше населения Лондона (около 9 млн).

В Чехии один из самых высоких уровней заражения коронавирусом в мире: 993 новых случаев заболеваний на 1 млн человек.

Премьер-министр страны Андрей Бабиш признал, что отмена жестких ограничений минувшим летом была преждевременной.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В Соединенном Королевстве вакцинировано уже более 1,3 млн человек

Правительство Соединенного Королевства привлекло к программе вакцинации армейских медиков. Ситуация остается тревожной. Некоторые эксперты опасаются, что если легче передаваемый британский штамм вируса станет преобладающим, второй жесткий карантин не сможет его остановить.

Число заболевших, оказавшихся в больницах, на 40% выше, чем весной во время первого пика эпидемии. По данным Национальной статистической службы Великобритании, в шестидневный период между Рождеством (25 декабря) и Новым годом коронавирусом заразилось более миллиона человек, то есть примерно 1 из 50.

Основная надежда возлагается на беспрецедентную по масштабу программу вакцинации. Вакцина, созданная Оксфордским университетом и фармацевтической компанией AstraZeneca, стала поступать в специальные центры при участковых клиниках.

Кроме того, на будущей неделе откроются крупные центры вакцинации в Лондоне, Ньюкасле, Манчестере, Бирмингеме, Бристоле, графстве Суррей и городе Стивенидж в графстве Хартфордшир.

На сегодняшний день Британия вакцинировала 1,3 млн человек, Германия - 265 тыс., Италия - 128 тыс., а Франция - всего 516 человек.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Свадьбы - основа экономики города Гретна Грин

В шотландском городе Гретна Грин, расположенном на границе с Англией, временно прекращены все свадьбы. Это большой удар по местной экономике, которая существовала за счет свадебного бизнеса с XVIII века.

В основе процветавшего бизнеса лежали различия в законодательстве о браке между Англией и Шотландией.

Все свадьбы, запланированные на январь были отложены, несмотря на то, что справлять свадьбы в Шотландии по-прежнему можно при условии, что церемонии будут малолюдными.

По словам директора компании Gretna Green Ltd Алистера Хустона, это решение печально, но неизбежно.

Азия

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Премьер-министр Японии объявил о введении в Токио и пригородах чрезвычайного положения

Правительство Японии объявило о введении на месяц чрезвычайного положения в столице страны Токио и ее пригородах. Однако новые ограничительные меры не настолько суровы, как во время первой волны пандемии весной прошлого года.

Большей частью они касаются ресторанов и баров, где продажа алкоголя должна прекращаться в семь вечера, а время их работы сокращается на один час.

Премьер-министр Японии Йосихидэ Суга отдельно обратился к молодым людям, призвав их соблюдать правила, поскольку более половины новых случаев заболевания Covid-19 в Токио приходится на тех, кому меньше 30 лет.

"Пожалуйста, соблюдайте правила, - сказал Суга. - Для того, чтобы сохранить драгоценные жизни ваших родителей, дедушек, бабушек и друзей".

За минувшие сутки в Токио было зарегистрировано 2447 новых случаев заболевания, тогда как в предыдущий день это число составило 1591.

Следует отметить, что в целом эпидемия затронула Японию в меньшей степени, чем многие другие страны: в стране от Covid-19 умерло около 3700 человек.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Китайский медиков в массовом порядке отправили бороться с новым очагом заражения

В Китае, в столице провинции Хэбэй городе Шицзячжуан было зарегистрировано 50 новых симптоматических случаев заболевания коронавирусом и 67 бессимптомных.

Власти города закрыли железнодорожный вокзал и отменили междугородные автобусные рейсы. Кроме того были закрыты школы, а на входах в многоквартирные дома введен контроль. Государственные СМИ Китая также сообщили, что заблокированы главные автомагистрали провинции.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Проверка температуры у школьников перед началом занятий.

В Индии за прошедшие 24 часа число заболевших выросло на 20346. Всего с начала пандемии было зарегистрировано более 10 млн случаев заболевания Covid-19.

Ежедневный рост пока не достиг пика первой волны, но темпы роста распространения эпидемии стали расти.

Наибольшее число новых случаев приходится на штаты Махараштра, Карнатака, Андрха-Прадеш, Тамилнад и Керала.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Новые ограничительные меры в Малайзии могут окончательно подкосить экономику

В Малайзии было зарегистрировано рекордное число заболеваний за одни сутки - 2593. Значительная часть заражений происходит на рабочих местах.

Генеральный директор службы здравоохранения страны Нут Хишам Абдулла сказал, что правительство обдумывает введение местных карантинов в наиболее затронутых эпидемией частях страны.

Однако Федерация промышленников Малайзии предупредила, что, хотя она и поддержит местные ограничения, более жесткие меры могут парализовать бизнес, который и так уже существенно пострадал за время пандемии.

Северная Америка

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Первая пациентка, получившая вакцину в Квебеке. Здесь введен комендантский час, нарушителей которого ждет крупный штраф

Власти канадской провинции Квебек ввели на четыре недели комендантский час с восьми часов вечера до пяти часов утра. Нарушителям грозит штраф до 6000 канадских долларов (4700 долл. США).

По словам историков, ничего подобного в Канаде не случалось с эпидемии "испанки" столетие назад.

До Квебека ограничения ввела провинция Онтарио, экономически самый развитый район Канады.

Ближний Восток

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В Ливане в последние недели резко выросло число умерших от коронавируса, и власти призвали к более жестким мерам

В Ливане начался 25-дневный карантин после того, как скачкообразный рост числа заболевших поставил под угрозу работу системы здравоохранения страны. Школы и рестораны будут закрыты, а передвижение по ночам будет запрещено.

По сравнению с другими странами ситуация в Ливане до недавнего времени оставалась относительно неплохой. Однако в последние недели резко выросло число летальных случаев, превысившее 1500. Правительство заявило, что требуются жесткие меры.

Однако карантин может окончательно подрубить и без того обвалившуюся экономику страны. Число безработных растет день ото дня, а местная валюта за прошедший год потеряла 80% своей стоимости относительно доллара США.

Такое падение также привело к тому, что медицинское оборудование и лекарства стали поступать с перебоями.

Россия

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Тестирование на коронавирус в Волгоградской области

В России за минувшие сутки были зарегистрированы 23 541 новых случая заболевания.

Число смертей за это же время составило 506 человек. Максимальное число новых случаев приходится на Москву - 4 871.