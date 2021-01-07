Штурм Капитолия: что ждет США после Трампа. Спецэфир Русской службы Би-би-си

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Сторонники Дональда Трампа разгромили здание конгресса США в день, когда американские законодатели должны были утвердить президентом Джо Байдена.

В результате столкновений с полицией десятки человек пострадали, в том числе и полицейские. По меньшей мере четыре человека погибли. Законодателей временно эвакуировали из конгресса, но позже Джо Байден был утвержден на посту президента США.

События в Вашингтоне вызывали шок и негодование в самой Америке и по всему миру. Но что они говорят об американской демократии? Какое будущее ждет Дональда Трампа и Республиканскую партию? Следует ли ждать новых протестов? Попыток сорвать инаугурацию Байдена 20 января? Как поведет себя избранный президент и сможет ли он объединить расколотое американское общество?

Обо всем этом беседуем в прямом эфире с нашим корреспондентом в Вашингтоне Кириллом Беляниновым и гостями из США.