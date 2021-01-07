Ультраправые и борцы с закулисой: кто громил Капитолий во время утверждения победы Байдена

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По меньшей мере четыре человека погибли в результате беспорядков в столице США в среду, когда толпа сторонников уходящего президента Дональда Трампа ворвалась в здание Капитолия в надежде сорвать утверждение победы демократа Джо Байдена на выборах в ноябре.

В связи с беспорядками были арестованы как минимум 68 человек, однако поиск виновных продолжается. ФБР обратилась к гражданам за помощью, а журналисты-расследователи - в том числе Bellingcat - анализируют фото, видео и прямые трансляции, которые вели сами протестующие в соцсетях.

Судя по первоначальным данным, очевидна связь беспорядков с маргинальными течениями в рядах сторонников Трампа - в их числе ультраправые активисты, неонацисты и адепты теории заговора QAnon.

Антисемиты и влогеры

Автор фото, EPA Подпись к фото, Сторонник Трампа с флагом Конфедерации в здании Капитолия

На кадрах протестующих перед Капитолием и внутри здания журналисты и исследователи опознали участников целого ряда националистических и ультраправых группировок, популярных в соцсетях. Многие из них принесли свою символику.

Так, один из ворвавшихся в здание сторонников Трампа нес флаг Конфедерации, который в США сейчас многие считают символом расизма.

Другой пришел в толстовке с надписью "Camp Auschwitz" ("лагерь Освенцим") на груди и Staff ("персонал") на спине - отсылка к концлагерю, в котором нацисты убили больше миллиона евреев.

В кресле спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси сфотографировался житель Арканзаса по имени Ричард Барнетт. Газета Washington Post нашла его аккаунты в соцсетях - оказалось, что он называет сам себя "белым националистом", фотографируется с огнестрельным оружием и распространяет теории заговора про коронавирус.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Ричард Барнетт сидит в кресле спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси

Селфи с сигаретой в зубах в здании Капитолия сделал и представитель Proud Boys ("Гордых парней") - ультраправой группировки, которая борется с иммигрантами, левыми активистами и поддерживает Трампа. На этом фото он - справа.

Подпись к фото, Селфи правых активистов в здании Капитолия

Двое "гордых парней" были осуждены за нападения на активистов антифа в Нью-Йорке, а ее лидеру накануне 6 января был запрещен въезд в Вашингтон.

"Фейсбук", "Инстаграм", "Твиттер" и YouTube удаляют аккаунты членов этих группировок, и они чаще всего общаются на альтернативных форумах и соцсетях, которые не модерируют контент.

Исследователи Bellingcat в преддверии митинга в среду изучали посты на этих форумах - и обнаружили нацистскую символику и призывы к насилию. "Ночью мы станем свидетелями ужасного уличного насилия", - предупреждал автор Bellingcat.

Прямую трансляцию из здания американского парламента вел и популярный в соцсетях сторонник Трампа и ультраправый блогер Тим Джионет, известный под псевдонимом Baked Alaska "Печеная Аляска".

Автор фото, Twitter Подпись к фото, Трансляция блогера "Печеная Аляска" из Капитолия

Его трансляцию смотрели больше 16 тыс. человек - и в комментариях предлагали повесить всех членов Конгресса.

YouTube удалил его канал в прошлом году за видео, на которых он заходил в помещения без маски, вопреки правилам, и отказывался слушаться сотрудников - и получил за это пожертвования от своих фанатов.

Сейчас он ведет стримы на нишевой игровой платформе, где пожертвования можно переводить в биткоинах.

Адепты QAnon

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Шаман QAnon стал одним из лиц беспорядков

Одним из заметных участников нападения на Капитолий стал человек в гриме, шлемами с рогами и в мехах на голое тело.

В нем узнали Джейка Анджели, который называет себя шаманом QAnon, теории заговора о мировой закулисе педофилов-сатанистов. Он был не единственным - у многих протестующих была замечена символика "Q".

Человек в футболке с символом движения был в первых рядах толпы, ворвавшейся в Капитолий.

Судя по ее аккаунту в "Твиттере", в эту теорию верила и Эшли Бэббитт, убитая прошлым вечером в Капитолии - подробности ее смерти неизвестны. Она - ветеран ВВС США.

Эта теория заговора тесно связана с поддержкой Трампа: ее адепты верят, что президент противостоит звездам и чиновникам, которые контролируют Голливуд и Вашингтон, торгуют детьми и хотят разрушить США.