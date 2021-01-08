Трамп не будет присутствовать на инаугурации Байдена
Действующий президент США Дональд Трамп написал в "Твиттере", что не собирается присутствовать на инаугурации Джо Байдена 20 января.
По традиции, уходящий и избранный президент в день инаугурации вместе едут в президентском лимузине в Капитолий, что подчеркивает мирную передачу власти.
Трамп станет первым президентом с XIX века, отказавшимся присутствовать на церемонии. До него так же поступали Эндрю Джонсон в 1869 году, Джон Куинси Адамс в 1829-м и Джон Адамс в 1801-м.
"Отвечая всем, кто интересовался - я не буду присутствовать на инаугурации 20 января", - написал Трамп.
Вице-президент Майк Пенс пока не сообщал о своих планах на 20-е января. Агентство Ассошиэйтед пресс сообщает, что его присутствие на инаугурации ожидается.
Газета New York Times пишет, что Пенс собирается посетить церемонию, но еще не получил официального приглашения.
Байден станет президентом США 20 января в полдень по местному времени вне зависимости от планов Трампа.