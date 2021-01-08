Трамп не будет присутствовать на инаугурации Байдена

Автор фото, White House via Twitter

Действующий президент США Дональд Трамп написал в "Твиттере", что не собирается присутствовать на инаугурации Джо Байдена 20 января.

По традиции, уходящий и избранный президент в день инаугурации вместе едут в президентском лимузине в Капитолий, что подчеркивает мирную передачу власти.

Трамп станет первым президентом с XIX века, отказавшимся присутствовать на церемонии. До него так же поступали Эндрю Джонсон в 1869 году, Джон Куинси Адамс в 1829-м и Джон Адамс в 1801-м.

"Отвечая всем, кто интересовался - я не буду присутствовать на инаугурации 20 января", - написал Трамп.

Вице-президент Майк Пенс пока не сообщал о своих планах на 20-е января. Агентство Ассошиэйтед пресс сообщает, что его присутствие на инаугурации ожидается.

Газета New York Times пишет, что Пенс собирается посетить церемонию, но еще не получил официального приглашения.