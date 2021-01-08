Дайджест: Дональду Трампу хотят сократить срок, семья Стеллы Теннант рассказала о ее самоубийстве

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Противники президента Дональда Трампа в Конгрессе требуют его немедленной отставки, поскольку он, по их мнению, подбивал демонстрантов в Вашингтоне к штурму Капитолия, чтобы помешать утверждению Джо Байдена президентом.

Байден назвал попытку захвата Капитолия кульминацией нападок Трампа на демократические институты в стране. "Я хотел бы сказать, что мы не ожидали ничего подобного, но это было бы неправдой, - заявил Байден, выступая в Вилмингтоне, штат Делавэр. - В последние четыре года у нас был президент, который отрицал принципы демократии и верховенство закона".

Спикер Палаты представителей демократ Нэнси Пелоси заявила, что законодатели должны немедленно принять решение об отстранении президента Трампа от власти. Она убеждала законодателей, что остающиеся до конце президентского срока Трампа 13 дней могут стать кошмаром для Америки.

С аналогичными заявлениями выступили и другие конгрессмены из демократического лагеря. С критикой президента выступили также несколько представителей Республиканской партии.

Среди обсуждаемых вариантов смещения главы государства звучали предложения задействовать 25-ю поправку к Конституции США, которая дает возможность вице-президенту стать во главе страны, если действующий лидер не способен выполнять свои обязанности. Еще один вариант - объявление импичмента президенту.

Сам Дональд Трамп обещает обеспечить передачу власти своему преемнику в соответствии с регламентом.

"Несмотря на то, что я решительно не согласен с результатами выборов, и факты это подтверждают, тем не менее, передача власти 20 января пройдет по плану", - заявил президент сразу после того, как конгресс формально утвердил победу Джо Байдена.

О том, каковы возможности оппонентов Трампа выдворить его из Белого дома, не дожидаясь окончания срока его полномочий, и какими могут быть действия самого президента в остающиеся ему 13 дней, читайте в нашем материале "Сторонники Трампа разгромили Капитолий. Что будет дальше?"

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Годовщина крушения украинского "Боинга" в Иране

Сегодня исполняется год со дня, когда Иран по ошибке сбил Boeing 737-800 украинской авиакомпании МАУ, взлетавший из аэропорта Тегерана. Погибли все 176 человек, находившихся на борту.

Поначалу Иран отрицал свою вину в происшедшем, но затем признал, что произошла "ужасная ошибка" и самолет был сбит непреднамеренно. Это случилось вскоре после убийства генерала Касема Сулеймани.

Согласно версии иранской стороны, оператор ПВО идентифицировал лайнер как крылатую ракету и принял решение его сбить. Тегеран согласился выплатить компенсации семьям погибших. Тем не менее, по прошествии года после трагедии многие в Украине задаются вопросами: когда именно будут выплачены компенсации, почему оказалось возможным уничтожить пассажирский лайнер, вылетающий из международного аэропорта, кто несет ответственность за случившееся?

Вердикт по делу южнокорейских "женщин для утех"

Автор фото, AFP Подпись к фото, Активисты установили памятник "женщинам для утех" в 2016 году

Сегодня, как ожидается, будет вынесен вердикт по историческому делу о южнокорейских женщинах, которые подверглись сексуальной эксплуатации со стороны японских военных во время Второй мировой войны.

Кореянок, которых принудительно заставляли работать в борделях, называли "женщинами для утех". Они подали коллективный иск к японскому правительству о сексуальном рабстве в военное время и требуют компенсации за свои страдания.

До нынешнего момента все судебные решения по этому поводу откладывались, и нынешнее рассмотрение может не стать исключением. Япония раз за разом отказывается рассматривать дело против правительства, утверждая, что вопрос о компенсациях был урегулирован в договоре 1965 года, который нормализовал отношения между двумя странами.

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В Индонезии досрочно освободили исламиста, причастного к теракту на Бали

Власти Индонезии досрочно освободили радикального мусульманского проповедника Абу Бакара Баасира, которого признали виновным в причастности к взрывам на Бали в 2002 году. Есть опасения, что он продолжает оказывать влияние на экстремистов.

82-летний исламский богослов был основателем экстремистской группировки "Джемаа Исламия", которую связывают с "Аль-Каидой". Власти заявляют, что он будет обязан участвовать в программе дерадикализации.

12 октября 2002 года в результате взрыва на курортном острове Бали погибли 202 человека из 21 страны. Две бомбы взорвались у ирландского бара Paddy's и у клубу Sari в туристическом районе Кута.

Илон Маск - самый богатый человек в мире

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Предприниматель Илон Маск стал самым богатым человеком в мире - его общее состояние превысило 185 млрд долларов. Это произошло после того, как стоимость акций его автомобильной компании Tesla в очередной раз выросла во время торгов в четверг.

С 2017 года первую строчку в рейтинге самых богатых людей мира занимал основатель Amazon Джеф Безос. Его состояние оценивается в 184 млрд долларов.

Причиной смерти Стеллы Теннант было самоубийство

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Семья британской супермодели Стеллы Теннант сообщила, что причиной ее смерти было самоубийство. В заявлении говорится, что родные испытывают глубочайшую скорбь и отчаяние из-за того, что она не смогла продолжать жить.

По словам членов семьи Теннант, она испытывала психические проблемы на протяжении некоторого времени и чувствовала, что не способна двигаться дальше.

Теннант, знаменитая своей андрогинной внешностью, прославилась в начале 1990-х годов, сотрудничая с такими дизайнерами, как Карл Лагерфельд и Версаче. Она ушла из жизни в декабре 2019 года - через пять дней после своего 50-летия.

Семья Теннант заявила, что у нее была прекрасная и добрая душа и что ее обожали родственники и друзья.

"Она была тонко чувствующей, ранимой и талантливой женщиной, а ее творческие способности, интеллект и юмор тронули сердца многих людей".

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В 2012 году Стелла принимала участие в церемонии закрытия Олимпиады в Лондоне

Как пишет Daily Telegraph, в августе Теннант разъехалась со своим мужем, бывшим фотографом Дэвидом Ласне, переквалифицировавшимся в остеопата, с которым провела в браке 20 лет. У них остались четверо детей.

Адепты QAnon в авангарде штурма

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Мировые СМИ продолжают обсуждать штурм Капитолия сторонниками президента Дональда Трампа и того, как это скажется на будущем американской политики и самого Трампа.

Одним из символов протеста стал человек с обнаженной грудью с рогами буйвола на голове, пишет Times. Известно, что это житель Аризоны по имени Джейк Анджели, который называет себя шаманом движения QAnon. Участники этой группировки приняли активное участие в набеге на Капитолийский холм.

QAnon - популярная в США теория заговора, превратившаяся в культ.

Ее приверженцы верят, что существует тайный заговор истеблишмента, которым управляет культ педофилов во главе с семьями Клинтон и Обамы. Утверждается, что заговор раскрыл инсайдер службы безопасности, известный как Q. Он якобы рассказал, что борьбу против этой группы возглавляет никто иной, как Дональд Трамп. Его сторонники считают, что грядет финальная битва между силами света и тьмы.

Когда люди видят окружающий мир через такую искаженную призму, неудивительно, что они отказываются от веры в демократию, голоса и верховенство закона.

Последователи движения верят, что участвуют в борьбе не на жизнь, а на смерть с силами зла и что любое их действие, каким бы жестким оно ни было, будет оправдано, пишет издание.

Опасный раскол в американском обществе

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Guardian задается важным вопросом - как спасти демократию в Америке.

Для многих избирателей Трампа события среды могут стать тревожным сигналом, но многие из них уже пытаются найти им объяснение или оправдание, проводя ложные параллели с движением Black Lives Matter.

Раздор глубоко укоренился в американском обществе и даже в его институтах. Необходимо тщательно расследовать, почему Капитолий плохо охранялся, когда экстремисты открыто говорили о своих планах, настаивает газета. Это резко контрастирует с жесткими мерами безопасности и агрессивным обращением правоохранителей, с которыми столкнулись мирные протестующие BLM.

Десятки миллионов американцев теперь считают, что выборы были украдены: согласно данным одного из опросов, лишь четверть республиканцев доверяет официальным результатам.

Правые СМИ поощряют ложь, а социальные сети позволяют людям жить в альтернативных политических вселенных. Хотя Facebook, наконец, заблокировал аккаунт президента, распространенную там дезинформацию уже не откатить. И инаугурация Джо Байдена, которая состоится 20 января, не положит конец этим процессам, полагает Guardian.

Напоминает Москву в 1993 и Донецк в 2014 году

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Картины штурма Капитолия поразительно напоминали политические неурядицы в странах бывшего Советского Союза, случавшиеся последние 30 лет, пишет New York Times. Похоже было многое - вплоть до дресс-кода и транспарантов с лозунгами, которые трубили о казалось бы безнадежных идеях.

По рвению и стилю толпа напоминала разношерстные банды, которые взяли под контроль здание Белого дома в Москве в 1993 году, требуя возрождения Советского Союза. Нечто подобное произошло два десятилетия спустя, когда сепаратисты штурмовали здание регионального собрания в Донецке - ныне столице пророссийской "народной республики", пишет газета.

В Донецке использовались не только красный флаг несуществующего Советского Союза и черно-желто-белый триколор давно ушедшей царской империи, но временами также и эмблема Конфедеративных Штатов Америки - провалившегося проекта южных штатов. Вряд ли те люди что-либо знали о Конфедерации и поддерживали ее идеи, но им было известно, что ее ненавидят люди, которых ненавидят они.

Трампа и Джулиани под суд?

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Джулиани призвал "восстановить справедливость" испытанием поединком

У американских прокуроров, скорее всего, будет достаточно свидетельств, чтобы предъявить обвинения Дональду Трампу в подстрекательстве к насилию, пишет USA Today. Во время своего выступления в среду он призвал своих сторонников идти к Капитолию, чтобы попытаться отменить результаты президентских выборов.

Вскоре после этого толпа прорвалась через заграждения, окна и двери, ранила полицейских и временно оккупировала здание Капитолия. "Если вы подстрекаете кого-то к совершению преступления, вы несете такую же ответственность, как и они", - цитирует газета исполняющего обязанности декана Корнельской школы права Йенс Дэвида Олина.

На том же митинге адвокат Трампа Руди Джулиани заявил о необходимости проведения испытания (или суда) поединком для разрешения споров о фальсификациях. Это также может стать поводом для обвинений, сказал изданию бывший декан Школы права Вашингтонского университета Фредерик Лоуренс.

"Если вы говорите, что будет испытание поединком, я думаю, вы подстрекаете толпу к насилию, - сказал Лоуренс. - Так что я думаю, он, возможно, перешел черту".

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