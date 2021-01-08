Boeing выплатит 2,5 млрд долларов, чтобы избежать суда из-за крушений 737 Max

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Авиалайнер Boeing 737 Max вновь поднялся в небо декабре 2020 года

Корпорация Boeing согласилась выплатить 2,5 млрд долларов, чтобы урегулировать судебное разбирательство о сокрытии проблем с самолетом 737 Max от авиационного регулятора (FAA). Эти проблемы в 2019-м привели к двум авиакатастрофам, в которых погибли 346 человек.

500 млн долларов от этой суммы будут направлены семьям погибших в авиакатастрофах Ethiopian Airlines и Lion Air.

Министерство юстиции США заключило, что руководство Boeing скрыло информацию об изменениях, внесенных в автоматизированную систему управления полетами. Об этих изменениях не было известно и пилотам.

Речь идет о программе принудительной корректировки управления самолетом MCAS, установленной на новый авиалайнер, чтобы компенсировать тенденцию к задиранию носа (кабрированию).

В определенных условиях эта программа работала некорректно, направляя самолет к земле против воли экипажа. Пилоты, не зная о существовании программы, не могли справиться с ней в полете.

Эта проблема стала причиной крушений Boeing 737 Max в Индонезии и Эфиопии. Две эти катастрофы произошли в 2019-м году с перерывом всего в пять месяцев и унесли 346 жизней. В итоге авиалайнер был временно снят с эксплуатации.

Первые полгода, пока проводилось расследование, корпорация Boeing отказывалась сотрудничать с властями. Компания предпочла открытости и честности прибыль, заявил тогда представитель министерства юстиции Дэвид Бернс.

В ноябре 2020 года FAA Boeing 737 Max был вновь допущен к полетам. Первый рейс Boeing 737 MAX выполнил в начале декабря. Это был коммерческий перелет из Сан-Паулу в Порту-Алегри в Бразилии, совершенный авиакомпанией Gol.

737 Max 8 - один из самых популярных самолетов Boeing. Лайнеры семейства 737 выпускают уже более полувека, постоянно модернизируя. Производство и продажи серии Max начались в 2017 году.

Сделка со следствием

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Юристы, представляющие жертв авиакатастрофы, считают, что сделка затронула лишь вершину айсберга

Корпорации Boeing было предъявлено обвинение в сговоре с целью мошенничества против США. Обвинение будет снято спустя три года, если компания не нарушит условий соглашения.

Большая часть штрафа - 1,77 млрд долларов - предназначается авиакомпаниям-клиентам Boeing, потерпевшим убытки из-за того, что купленные ими лайнеры 737 Max были временно выведены из эксплуатации после двух авиакатастроф.

500 млн долл. выделено в фонд компенсации семьям жертв двух авиакатастроф.

Boeing также заплатит штраф в 243,6 млн долл. Такую сумму, по подсчетам министерства юстиции США, компания сэкономила, не обеспечив полноценную подготовку пилотов.

Но юристы, представляющие жертв крушения лайнера Ethiopian Airlines, заявили, что не прекращают свой гражданский иск против Boeing.

"Обвинения, охваченные данным соглашением, - это лишь вершина айсберга всех правонарушений Boeing. Это корпорация, которая тратила миллиарды долларов на то, чтобы избежать уголовной ответственности и уйти от ответа перед семьями в суде", - говорится в заявлении юристов.

Они также осудили решение американского регулятора FAA вернуть лайнер в эксплуатацию. Как они считают, не было проведено прозрачных и независимых проверок безопасности.

Boeing настаивает, что все проблемы с самолетом были решены. Европейское агентство авиационной безопасности также заявляло в конце декабря 2020 года о полной уверенности в безопасности лайнера после своих проверок.

Две катастрофы

В октябре 2018 года жертвами крушения Boeing 737 MAX индонезийской компании Lion Air стали 189 человек. В марте 2019 года при крушении аналогичного лайнера Ethiopian Airlines погибли 157 человек.

В обоих случаях причиной стали недостатки в работе системы улучшения характеристик маневрирования (MCAS), призванной незаметно корректировать действия пилота при управлении самолетом в ручном режиме.

Она была установлена на Boeing 737 MAX из-за того, что относительно старый по конструкции самолет оснастили новыми двигателями большой мощности. Многие пилоты не были осведомлены о существовании MCAS.

Корпорация Boeing внесла изменения в программное обеспечение, в расположение кабелей в корпусе самолета и в руководство для летного состава.

Среднемагистральный самолет Boeing 737 MAX вместимостью 200 пассажиров и с дальностью полета 6,5 тыс. километров эксплуатируется с мая 2017 года. Он обладает хорошими экономическими характеристиками и является самой продаваемой моделью в истории корпорации.