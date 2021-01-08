Суд в Южной Корее удовлетворил иск "женщин для утешения" к Японии. Токио протестует
Суд в Южной Корее вынес решение в пользу 12 женщин, которых в годы Второй мировой войны принуждали работать в японских военных борделях, и обязал правительство Японии выплатить пострадавшим по 100 млн вон (около 91 тыс. долларов). В Японии это решение назвали неприемлемым.
В 1932-1945 годы Япония создавала на оккупированных ею территориях "станции утешения" - военные бордели, в которых женщин из местного населения принуждали обслуживать японских солдат. Жертвами сексуальной эксплуатации, по разным оценкам, стали от 200 до 400 тыс. женщин из Кореи, Китая, Тайваня, Филиппин и Индонезии.
Проблема "женщин для утешения" многие годы остается камнем преткновения в отношениях Японии и Южной Кореи. В 2015 году при президенте Пак Кын Хе Сеул и Токио заключили соглашение, в рамках которого Япония принесла жертвам принудительной проституции свои извинения и обязалась создать фонд на общую сумму миллиард иен для нужд пострадавших.
Однако многие активисты в Южной Корее, в том числе бывшие "женщины для утешения", выступали против этого соглашения, а в 2017 году новый президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что в документе были допущены ошибки, которые необходимо исправлять.
"Это было преступление против человечности, которое совершалось Японией умышленно и систематически в нарушение международных норм", - говорится в постановлении судьи Центрального окружного суда Сеула, которое цитирует агентство Рейтер.
Как отмечает агентство, в настоящее время в живых остаются только 16 кореянок, которые официально признаны бывшими "женщинами для утешения". При этом с момента подачи иска в 2016 году уже скончались 6 из 12 пострадавших, фигурировавших в решении суда.
Министерство иностранных дел Южной Кореи заявило, что уважает судебное решение, хотя и признает пакт 2015 года как официальное соглашение.
В Японии же назвали решение сеульского суда неприемлемым. "Иск должен быть отклонен. Решение неприемлемо", - заявил на пресс-конференции премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга.
По его словам, вопрос был разрешен окончательно и полностью еще в 1965 году, когда было заключено соглашение, по которому Япония выплатила Корее 500 млн долларов за преступления, совершенные во время Второй мировой войны.
Генеральный секретарь японского правительства Кацунобу Като в свою очередь заявил, что Япония не намерена обжаловать вердикт сеульского суда, поскольку это означало бы, что Токио признает легитимность этого решения.
Като также сообщил, что заместитель главы МИД Японии Такэо Акиба выразил протест послу Южной Кореи в Японии Нэм Гван Пхё.