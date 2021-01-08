Суд в Южной Корее удовлетворил иск "женщин для утешения" к Японии. Токио протестует

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Памятники "женщинам для утешения" были поставлены в Сеуле, Пусане и других городах

Суд в Южной Корее вынес решение в пользу 12 женщин, которых в годы Второй мировой войны принуждали работать в японских военных борделях, и обязал правительство Японии выплатить пострадавшим по 100 млн вон (около 91 тыс. долларов). В Японии это решение назвали неприемлемым.

В 1932-1945 годы Япония создавала на оккупированных ею территориях "станции утешения" - военные бордели, в которых женщин из местного населения принуждали обслуживать японских солдат. Жертвами сексуальной эксплуатации, по разным оценкам, стали от 200 до 400 тыс. женщин из Кореи, Китая, Тайваня, Филиппин и Индонезии.

Проблема "женщин для утешения" многие годы остается камнем преткновения в отношениях Японии и Южной Кореи. В 2015 году при президенте Пак Кын Хе Сеул и Токио заключили соглашение, в рамках которого Япония принесла жертвам принудительной проституции свои извинения и обязалась создать фонд на общую сумму миллиард иен для нужд пострадавших.

Однако многие активисты в Южной Корее, в том числе бывшие "женщины для утешения", выступали против этого соглашения, а в 2017 году новый президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что в документе были допущены ошибки, которые необходимо исправлять.

"Это было преступление против человечности, которое совершалось Японией умышленно и систематически в нарушение международных норм", - говорится в постановлении судьи Центрального окружного суда Сеула, которое цитирует агентство Рейтер.

Как отмечает агентство, в настоящее время в живых остаются только 16 кореянок, которые официально признаны бывшими "женщинами для утешения". При этом с момента подачи иска в 2016 году уже скончались 6 из 12 пострадавших, фигурировавших в решении суда.

Министерство иностранных дел Южной Кореи заявило, что уважает судебное решение, хотя и признает пакт 2015 года как официальное соглашение.

В Японии же назвали решение сеульского суда неприемлемым. "Иск должен быть отклонен. Решение неприемлемо", - заявил на пресс-конференции премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга.

По его словам, вопрос был разрешен окончательно и полностью еще в 1965 году, когда было заключено соглашение, по которому Япония выплатила Корее 500 млн долларов за преступления, совершенные во время Второй мировой войны.

Генеральный секретарь японского правительства Кацунобу Като в свою очередь заявил, что Япония не намерена обжаловать вердикт сеульского суда, поскольку это означало бы, что Токио признает легитимность этого решения.