"На старые грабли"? Кыргызстан голосует за нового президента и прежнюю политическую систему

Наргиза Рыскулова

Би-би-си, Бишкек

Автор фото, EPA

Спустя три месяца после революции в Кыргызстане снова выбирают президента. Одновременно в воскресенье проходит и общенародный референдум о возвращении к президентской форме правления, и именно его исход - главная интрига дня.

Большая часть наблюдателей уверены, что борьба за президентское кресло предрешена: победу пророчат 52-летнему Садыру Жапарову.

Жапаров резко набрал популярность в октябре, когда благодаря своим сторонникам оказался на свободе (в момент революции он отбывал срок по делу о захвате заложника) и неожиданно стал лидером протестного движения.

Во время политического кризиса и смены власти Жапаров стал сначала самопровозглашенным, а потом и избранным премьер-министром. Он добился ухода в отставку тогдашнего президента Сооронбая Жээнбекова и временно занял его должность, таким образом сконцентрировав всю власть в своих руках. Итоги парламентских выборов, против которых выступали демонстранты, были отменены, и парламент остался работать в старом составе с технически истекшим мандатом.

Основной инициативой Жапарова стала конституционная реформа, смысл которой сводится к возвращению страны к президентской форме правления. Сейчас в Кыргызстане действует смешанная - однопалатный парламент имеет право отправить в отставку правительство и объявить вотум недоверия президенту, при этом премьер-министр так же, как и президент, может назначать членов правительства.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Садыр Жапаров пользуется популярностью у многих кыргызстанцев

На референдуме варианта смешанной системы нет; кыргызстанцам предложено выбрать между парламентской и президентской формой правления или же проголосовать против обеих.

Как аргументирует команда Жапарова, парламентаризм за десять лет дискредитировал себя в Кыргызстане и именно она " разрушила страну". "Партийная система создала клановую схему, разделила людей на богатых и бедных, привела к расцвету коррупции", - говорил Жапаров на встрече с гражданами.

Если избиратели проголосуют за президентскую форму правления, в рамках конституционной реформы предлагается сократить число депутатов на четверть (с 120 до 90) и избирать их как по мажоритарному, так и пропорциональному типу.

Президент сможет назначать и освобождать от должности главу правительства, его заместителей, министров и других руководителей органов исполнительной власти. Он сможет вносить, утверждать и отправлять на доработку законопроекты, а также предлагать парламенту кандидатуры судей Конституционного и Верховного суда. Политологи называют это суперпрезидентской формой правления и считают реформу откатом Кыргызстана, которую часто называют единственной демократией в Центральной Азии, к авторитаризму.

Автор фото, TASS via Getty Images Подпись к фото, Белый дом (где сейчас работает парламент страны, а ранее аппарат президента) в октябре штурмовали уже третий раз

"В пользу президентской формы правления часто приводится аргумент, что власть сконцентрирована в руках одного человека, а значит с него и будет спрос, но у Кыргызстана уже был негативный опыт - при [президентах Аскаре] Акаеве и [Курманбеке] Бакиеве: они узурпировали всю власть, погрязли в коррупции и так и не понесли наказания, а попросту сбежали из страны. Вернуться к президентской форме правления - это значит снова наступить на старые грабли," - говорит политический журналист Рустам Халимов.

Нынешняя система была принята в 2010 году после Апрельской революции и побега из страны бывшего президента Курманбека Бакиева. Всего за историю независимого Кыргызстана конституцию переписывали девять раз.

"Подконтрольное поле"

Некоторые юристы считают конституционную реформу Жапарова незаконной, как и проведение референдума по форме правления. Венецианская комиссия (Европейская комиссия за демократию через право) раскритиковала власти за то, что провести новые парламентские выборы планируется лишь после референдума и проведения конституционной реформы.

"Жапаров выдвинул свои кандидатуру в абсолютно подконтрольное поле. Парламент, который практически отслужил свой срок, поддерживает его, а на ключевых должностях сейчас его сторонники и ближайшие соратники, с помощью которых он с легкостью может получить доступ к административному ресурсу. Практически все его реальные конкуренты либо в заключении, либо работают на него", - объясняет автор политической программы "Контекст" Азим Азимов.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Садыр Жапаров (слева) вынудил президента Сооронбая Жээнбекова (в центре) подать в отставку и сам занял его пост

Противники конституционной реформы и Жапарова - в основном представители молодежи, вышедшие из протестного движения против коррупции. Последние несколько месяцев они протестуют против референдума и каждое воскресенье маршируют против поправок к конституции. Недавно к ним присоединились и соперники Жапарова на президентских выборах.

Изначально о намерении выдвинуться в президенты заявили 65 человек, процедуру регистрации в итоге преодолели 17. Среди них лишь одна женщина - Клара Сооронкулова - юрист и лидер оппозиционной партии "Реформа". Основными же фаворитами считаются Садыр Жапаров и Адахан Мадумаров. Программы партий обоих кандидатов схожи по повестке - конституционная реформа, национализация месторождений полезных ископаемых. Однако, как отмечают политологи, Жапаров находится в более выигрышном положении.

Жапарова часто называют популистом, потому что он обещает решить сложные проблемы, не задаваясь вопросом как: к примеру, предлагает вернуть мигрантов на родину и обеспечить их работой и национализировать месторождения полезных ископаемых. Обещая заставить коррупционеров из числа старой политической элиты вернуть наворованное, он апеллирует к чувствам социальной несправедливости, с которыми так или иначе сталкивался каждый кыргызстанец, отмечают наблюдатели.

"Жапаров пришел к власти уже в контексте дискредитации и недовольства действующей властью и вообще всеми политиками в целом, - говорит Азим Азимов. - Опросы показывают, что подобный рост недовольства правительством и президентом наблюдался только в 2010 году перед Апрельской революцией. Жапаров же тогда находился в колонии и оказался в политическом вакууме, что наделило его [в глазах избирателей] политической нейтральностью. Хотя это не обязательно так, как показывает месяц его правления".

Автор фото, AFP Подпись к фото, Победителю президентских выборов достанется в наследство много проблем, в том числе экологические - каждую зиму Бишкек задыхается от смога

Высокие шансы на победу Жапарова объясняются еще и тем, что его избирательный фонд в разы превышает бюджеты всех остальных кандидатов, а на улицах Бишкека почти не встретишь предвыборных плакатов его конкурентов. Жапаров рассказывал, что треть его фонда была собрана за счет народа, который передавал ему деньги, пока он был в тюрьме. Однако среди других его крупных спонсоров - бизнесмены, дети бывших политиков и бывшие чиновники.

Если Жапарову удастся победить на выборах и провести конституционную реформу, вместе с огромной властью он получит страну в глубочайшем кризисе. Пандемия, карантин и смена власти подкосили экономику Кыргызстана, по итогам года пережившую сокращение ВВП на 8,1%. При этом крупнейший кредитор страны, Китай, согласился отсрочить выплаты по долгу лишь на 2020 год и за дополнительную сумму, и пик выплат по-прежнему придется на текущий и следующий годы.