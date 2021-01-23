Легендарный телеведущий Ларри Кинг скончался от коронавируса в 87 лет

Автор фото, AFP Подпись к фото, Ларри Кинг берет интервью у президента США Билла Клинтона и вице-президента Альберта Гора перед президентскими выборами в 1996 году

Телеведущий Ларри Кинг скончался в возрасте 87 лет. В начале года его госпитализировали с коронавирусом. О смерти легендарного телеведущего в субботу сообщили в его личном аккаунте в "Твиттере".

Засученные рукава, подтяжки и непринужденная манера интервью - это фирменный стиль Ларри Кинга, ставшего одной из легенд американской тележурналистики.

На протяжении карьеры длиной в 60 лет, почти половину из которых он вел свою авторскую программу на телеканале Си-эн-эн, Кинг брал интервью у наиболее известных мировых политиков, звезд шоу-бизнеса и ведущих спортсменов.

На пике популярности выходящее в прямом эфире ток-шоу Larry King Live за ночь смотрели полтора миллиона зрителей. Когда в 2010 году вышла его последняя серия, Larry King Live поставила рекорд по времени существования телепрограмы с бессменным ведущим (за что попала в Книгу рекордов Гиннеса).

В своем видеообращении, которое прозвучало в эфире последней передачи, тогдашний президент США Барак Обама говорил, что Ларри Кинг "открыл наши глаза на мир за пределами наших гостиных". По словам Си-эн-эн, Кинга называли "Мухаммедом Али телевизионного интервью".

Многим россиянам из тысяч его интервью прежде всего запомнился разговор с президентом Владимиром Путиным в 2000-м году. Кинг задал ему прямой вопрос: "Скажите мне, что случилось с подводной лодкой ["Курск"]?" Путин с легкой улыбкой ответил: "Она утонула" - и эта фраза стала одной из самых знаменитых цитат российского лидера.

Лоуренс Харви Зейгер (Ларри Кинг) родился в Бруклине в 1933 году. Он вырос в еврейской религиозной семье, хотя во взрослой жизни стал агностиком.

Отец Ларри Кинга Эдвард ушел из жизни, когда ему было всего 44 года, и юный Кинг, на тот момент окончивший среднюю школу, на протяжении нескольких лет работал, чтобы помочь свой матери.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Кинг взял интервью у Владимира Путина в 2000 году

Вскоре Кинг, которому было на тот момент чуть больше 20 лет, осознал, что хочет связать свое будущее с журналистикой и отправился во Флориду работать на радио.

Говорят, что за несколько минут до первого выхода в эфир, начальник радиостанции попросил Лоуренса Зейгера представиться другой фамилией "с менее ярко выраженным этническим оттенком". Его взгляд упал на газетную рекламу магазина продажи алкоголя King's Wholesale Liquor ("Магазин оптовой продажи алкоголя Кинга"), так и родилась фамилия "Кинг".

В 1950-х и 1960-х он постепенно поднялся выше уровня местной радиостанции, и в 1978 году приобрел популярность во всей стране как ведущий ночной программы, в эфир которой звонили слушатели. Затем он стал работать на Си-эн-эн. По данным этой телекомпании, за свою многолетнюю карьеру Кинг провел более 50 тыс. интервью. Он беседовал со всеми президентами США, начиная с Джеральда Форда.

Пять ярких моментов карьеры Ларри Кинга

В 1993 году Кинг вел дебаты между вице-президентом Альбертом Гором и техасским миллиардером Россом Перо по поводу Североамериканского соглашения о свободной торговле (Nafta). Дебаты посмотрели более 16,3 млн человек - рекордные рейтинги для того времени.

В 1995 годуон одновременно интервьюировал палестинского лидера Ясира Арафата, израильского премьер-министра Ицхака Рабина и короля Иордании Хусейна.

После теракта 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке и в Вашингтоне, Кинг сделал интервью с более чем 700 людьми, включая спасателей и выживших, а также более 35 мировых лидеров и высокопоставленных лиц.

Он стал лауреатом премий за серию интервью в тюрьмах, включая разговор с осужденными убийцами - матерью и сыном Санте и Кеннетом Кимс; с Карлой Фэй Такер - первой женщиной, приговоренной к смертной казни в Техасе; с попавшим за решетку боксером Майком Тайсоном.

Легендарный певец Фрэнк Синатра, крайне редко общавшийся со СМИ, дал свое последнее интервью Ларри Кингу в 1988 году. Позже Кинг взял интервью у актера Марлона Брандо, который также почти никогда не соглашался говорить с журналистами. Телеведущий считал эти два разговора одними из самых ярких моментов его карьеры.

Его список известных гостей настолько длинный, что перечислить всех невозможно. Мартин Лютер Кинг, Далай-лама, Билл Гейтс, Леди Гага, Леброн Джеймс, Пэрис Хилтон и Маргарет Тэтчер - вот лишь некоторые из них.

Он выиграл бессчетное количество премий и наград, включая престижную премию Пибоди за свои выдающиеся достижения в радио и телевизионной журналистике.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Интервью с Хиллари Клинтон

Некоторые критиковали Кинга за то, что тот относился к своим героям слишком мягко и преимущественно задавал открытые вопросы.

Сам Кинг это отрицал. В интервью Би-би-си в 2015 году ведущий поделился своим опытом: "чем больше я сдавал назад, чем больше задавал хороших вопросов, внимательно слушал ответы и заботился о гостях - тем быстрее они забывали о существовании камеры".

Он также припомнил ссору с британским журналистом Пирсом Морганом, который заменил его на Си-эн-эн. Кинг критиковал Моргана за то, что его на американском телевидении переоценили, и что в программах с его участием слишком много его самого.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Опра Унфри была одним из многочисленных гостей шоу Ларри Кинга

В ответ на это Морган (чью программу через три года закрыли) заявил, что его передачи были посвящены проблеме контроля оружия и спасению жизней. "А ты только и делал, что целовал знаменитостей в пятую точку", - ответил Морган Кингу.

Сотрудничество с RT

Ларри Кинг продолжал работу на телевидении. Последние несколько лет он вел программы на Ora TV - цифровом телеканале по подписке, в создании которого принимал участие. Эти передачи также показывали на платформе Hulu - и на канале RT, финансируемом властями России.

Журнал Variety писал, что из-за своего сотрудничества с RT Кинга критиковали "за финансовые связи с российским правительством и задавали вопросы по поводу содержания его программ". В частности, издание упоминает интервью Дональда Трампа накануне выборов 2016 года, в котором тот отверг оценки американских разведчиков, что за взломом электронной почты Демократической партии стояла Россия.

Сам Кинг заявлял, что он не работает на RT, и этот канал только покупает его передачи, "не имея над ними совершенно никакого редакционного контроля".

Если говорить о его личной жизни, Кинг был женат восемь раз на семи женщинах (на одной из них он женился дважды). У телеведущего пятеро детей, девять внуков и четыре правнука. Двое из его детей трагически умерли в прошлом году с разницей всего в несколько недель. Дочь Кайя скончалась от рака легких в июле в 51 год; сын Энди умер от сердечного приступа в августе, ему было 65 лет.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Интервью с палестинским лидером Ясиром Арафатом

"Потерять их кажется настолько невообразимым. Родители не должны хоронить своих детей", - написал тогда у себя в соцсетях Кинг.

На протяжении многих лет у Ларри Кинга были серьезные проблемы со здоровьем, в том числе диабет и стенокардия. В 2017 году он перенес операцию по лечению рака легких, два года спустя - инсульт, после чего несколько недель оставался в коме.

В 1988 он основал "Фонд сердечных заболеваний Ларри Кинга" - благотворительную организацию, которая помогает финансировать лечение сердца людям с ограниченными финансовыми возможностями и больным без медицинской страховки.