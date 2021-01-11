В Швеции за покушение на чеченского блогера Тумсо Абдурахманова дали 10 и 8 лет
Суд в Швеции приговорил к восьми и 10 годам тюрьмы двоих человек, обвиняемых в покушении на убийство чеченского блогера Тумсо Абдурахманова. Он критиковал власти Чечни, а спикер чеченского парламента объявил ему кровную месть.
"Два человека, обвиняемых в причастности к покушению на критика чеченского режима в Евле, приговорены к десяти и восьми годам лишения свободы соответственно. Оба будут депортированы без права на возвращение, а также приговорены к возмещению ущерба потерпевшему", - говорится в сообщении окружного суда шведского города Евле.
Обвиняемые - мужчина и женщина, чьи имена в сообщении суда не раскрываются. Мужчина признан виновным в покушении на убийство и приговорен к 10 годам заключения, женщина признана виновной в пособничестве при покушении на убийство и приговорена к восьми годам.
Они также должны будут выплатить потерпевшему 140 тыс. шведских крон (около 17 тыс. долларов) плюс проценты.
В сообщении суда отмечается, что действия обвиняемых были спланированы, среди прочего были выяснены адрес и привычки потерпевшего.
Покушение на чеченского блогера Тумсо Абдурахманова было совершено в феврале 2020 года.
На блогера напал с молотком мужчина, прокравшийся к нему в квартиру. Как отмечал Абдурахманов, нападение было совершено днем, в то время, когда он обычно спит.
Кроме того, блогер обращал внимание на то, что нападение произошло в день рождения председателя парламента Чечни Магомеда Даудова, объявившего ему кровную месть.
После нападения пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что в Кремле не считают произошедшее важным событием для российской повестки и не связывают это с тем, что блогер критиковал чеченских властей.
Тумсо Абдурахманов уехал из Чечни в 2015 году из-за конфликта с высокопоставленным родственником главы республики Рамзана Кадырова.
Чеченские власти обвинили Абдурахманова в том, что он воевал в Сирии, и завели на него уголовное дело по статье "Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем". Абдурахманов утверждает, что у него имеются доказательства того, что в указанные чеченскими правоохранителями даты он находился на территории других стран.