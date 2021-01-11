В Швеции за покушение на чеченского блогера Тумсо Абдурахманова дали 10 и 8 лет

Суд в Швеции приговорил к восьми и 10 годам тюрьмы двоих человек, обвиняемых в покушении на убийство чеченского блогера Тумсо Абдурахманова. Он критиковал власти Чечни, а спикер чеченского парламента объявил ему кровную месть.

"Два человека, обвиняемых в причастности к покушению на критика чеченского режима в Евле, приговорены к десяти и восьми годам лишения свободы соответственно. Оба будут депортированы без права на возвращение, а также приговорены к возмещению ущерба потерпевшему", - говорится в сообщении окружного суда шведского города Евле.

Обвиняемые - мужчина и женщина, чьи имена в сообщении суда не раскрываются. Мужчина признан виновным в покушении на убийство и приговорен к 10 годам заключения, женщина признана виновной в пособничестве при покушении на убийство и приговорена к восьми годам.

Они также должны будут выплатить потерпевшему 140 тыс. шведских крон (около 17 тыс. долларов) плюс проценты.

В сообщении суда отмечается, что действия обвиняемых были спланированы, среди прочего были выяснены адрес и привычки потерпевшего.

Покушение на чеченского блогера Тумсо Абдурахманова было совершено в феврале 2020 года.

На блогера напал с молотком мужчина, прокравшийся к нему в квартиру. Как отмечал Абдурахманов, нападение было совершено днем, в то время, когда он обычно спит.

Кроме того, блогер обращал внимание на то, что нападение произошло в день рождения председателя парламента Чечни Магомеда Даудова, объявившего ему кровную месть.

После нападения пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что в Кремле не считают произошедшее важным событием для российской повестки и не связывают это с тем, что блогер критиковал чеченских властей.

Тумсо Абдурахманов уехал из Чечни в 2015 году из-за конфликта с высокопоставленным родственником главы республики Рамзана Кадырова.