Елизавета II и ее супруг принц Филипп прошли первый этап вакцинации от коронавируса

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Королеве Елизавете II и ее мужу герцогу Эдинбургскому сделали прививки от коронавируса. Процедуру провел личный медик королевской семьи, говорится в сообщении Букингемского дворца.

В настоящий момент 94-летняя королева и 99-летний принц Филипп находятся в своей резиденции в Виндзоре, куда они переехали практически в самом начале пандемии в сопровождении ограниченного штата прислуги.

По словам представителей Ее Величества, она специально пожелала, чтобы о ее вакцинации было объявлено публично. Таким образом королевская семья надеется положить конец дальнейшим спекуляциям в обществе.

После начала масштабной кампании по всеобщей вакцинации в Великобритании, стартовавшей еще в декабре, многие удивлялись, почему королевская чета медлит с этим.