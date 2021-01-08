Twitter навсегда заблокировал аккаунт Трампа

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Руководство американской социальной сети Twitter объявило, что решило окончательно заблокировать аккаунт президента США Дональда Трампа. Соцсеть опасается, что он будет использовать ее для подстрекательства к насилию.

Еще 7 января Twitter временно заблокировал аккаунт Трампа за публикацию постов, в которых он называл поражение на президентских выборах следствием "кражи голосов", хотя доказательств этому нет. Соцсеть предупредила его, что в случае повторения подобных нарушений аккаунт могут заблокировать навсегда.

Однако 8 января в аккаунте Трампа появились новые посты с похожими утверждениями. Сотрудники Twitter сочли, что два из них могут спровоцировать новые беспорядки, подобные тем что произошли 6 января на Капитолийском холме.

Штурм Капитолия 6 января произошел после митинга сторонников Трампа. В тот день Конгресс должен был окончательно утвердить итоги президентских выборов, победу на которых одержал кандидат от демократов Джо Байден.

На митинге президент в очередной раз заявил, что не верит в честность победы Байдена, и призвал своих сторонников пойти к зданию Конгресса и выразить несогласие с итогами голосования.

Однако в итоге толпа ворвалась в сам Конгресс, прервав процесс утверждения итогов выборов. В ходе штурма погибли пять человек - четыре сторонника Трампа и один полицейский, охранявший здание.

Через несколько часов всех протестующих сумели выгнать из помещений Конгресса, после чего итоги выборов все же утвердили.

Вскоре после штурма Трамп опубликовал через Twitter видеообращение, в котором призвал сторонников покинуть Конгресс, однако в очередной раз назвал выборы украденными. Из-за этого соцсеть пометила пост как содержащий ложные утверждения и запретила его репостить.