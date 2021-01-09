Диспетчеры в Индонезии потеряли связь с пассажирским "боингом"

Автор фото, FlightRadar

Потеряна связь со следовавшим из Джакарты в Понтианак самолетом индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air, подтвердило министерство транспорта Индонезии. Ранее об этом сообщил сервис Flightradar24. Власти Индонезии начали поисково-спасательную операцию.

"Ситуация с пропавшим самолетом в настоящее время расследуется и координируется с Национальным поисково-спасательным агентством и Национальным комитетом по безопасности транспорта", - говорится в заявлении министерства.

Местные СМИ сообщают, что в море уже найдены обломки и части тел. Официальных подтверждений, что это обломки именно пропавшего самолета, нет.

Речь идет о самолете Boeing 737-500, впервые совершившим полет в 1994 году (это не та же модель, которая оказалась в центре скандала из-за двух авикатастроф за последние два года).

Сколько людей находилось на борту, точно не известно, местные СМИ сообщают, что их может быть больше 50.

Сигнал с рейса SJ182 был потерян в 10.40 мск, сообщил Flightradar. Это произошло через 4 минуты после вылета лайнера из Джакарты. Менее чем за минуту он потерял более 10 тысяч футов (3 тысячи метров) высоты.