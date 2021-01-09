По Мадриду на лыжах: Испанию завалило снегом после шторма "Филомена"

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В Мадриде прошел сильнейший за несколько десятилетий снегопад

Шторм "Филомена" привел к сильным снегопадам в нескольких районах Испании.

Было нарушено дорожное, железнодорожное и воздушное сообщение. Министр внутренних дел Фернандо Гранде-Марласка заявил, что страна столкнулась с "самым сильным штормом за последние 50 лет".

В Мадриде, оказавшемся среди самых пострадавших районов страны, высота снежного покрова в ближайшие сутки достигнет 20 сантиметров.

В южных регионах шторм привел к затоплениям. По посленим данным, в результате шторма погибли по меньшей мере четыре человека.

Два человека замерзли насмерть в городе Сарсалехо, к северо-западу от Мадрида, и в восточном городе Калатаюд в провинции Сарагоса. Еще два человека, ехавших в машине, стали жертвами затоплений недалеко от Малаги на юге страны.

В Мадриде из-за снегопада несколько автомобилей застряли на автомагистралях.

Аэропорт Мадрид-Барахас закрыт, отменены все поезда, направлявшиеся в столицу, несколько автотрасс перекрыто.

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Спасатели и военные помогали расчищать дороги и эвакуировать пассажиров застрявших машин.

Премьер-министр Испании Педро Санчес призвал жителей оставаться дома и следовать инструкциям экстренных служб. Король Фелипе и королева Летиция обратились к подданным в "Твиттере", призвав проявлять осторожность.

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Метеорологическое агентство Испании назвало снегопад исключительным и предположило, что он войдет в историю.

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На центральной площади Пуэрта-дель-Соль тем временем собрались желающие полюбоваться заснеженным Мадридом.

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Крупные парки в столице Испании были закрыты в качестве меры предосторожности.

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По случаю снегопада жители Мадрида достали лыжи. В числе популярных маршрутов оказалась и знаменитая своими магазинами улица Гран-Виа.

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В Каньяда-Реале, крупнейшем трущобном городке в Западной Европе, жители разводили костры, чтобы согреться.

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Холодная погода пока не отступает, ожидается, что к четвергу температура в Мадриде опустится до -12C.