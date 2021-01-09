Участнику захвата Капитолия "Шаману QAnon" предъявлены обвинения

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Прокуратура считает, что на фото - Джейкоб Энтони Ченсли, тот самый Шаман

Прокуратура предъявила обвинения в хулиганстве и насильственном проникновении на территорию государственного учреждения одному из активных последователей теории заговора QAnon Джейкобу Энтони Ченсли, известному также как Джейк Анджели.

Ченсли, также называющий себя Шаманом QAnon, верит в теорию заговора, согласно которой в мире существует обширная сеть сексуальной эксплуатации детей, и в нее якобы вовлечены лидеры Демократической партии и многие американские знаменитости, а Дональд Трамп стремится эту сеть разоблачить.

Именно его фотография в меховой шапке с рогами, как утверждает следствие, облетела весь мир во время штурма Капитолия. Сам Ченсли от комментариев пока воздерживается.

Между тем, самому Дональду Трампу грозит импичмент за его косвенное участие в событиях на Капитолийском холме.

Демократы обвиняют его в подстрекательстве к насилию, в результате которого погибло пять человек. ФБР уже обратилось к общественности с просьбой помочь привлечь виновных к ответу.

По словам федерального прокурора Вашингтона, человек в меховом головном уборе с рогами, без рубашки и с раскрашенным лицом в здании Капитолия, фотографии которого во множестве появились в СМИ, есть никто иной как Джейкоб Энтони Ченсли.

В заявлении прокурора говорится также, что полиция задержала жителя Флориды Адама Джонсона, который был сфотографирован, когда выносил из Палаты представителей кафедру спикера палаты Нэнси Пелоси.

Джонсону предъявлены обвинения в краже государственной собственности и насильственном проникновении в здание.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Человек на фото с кафедрой Нэнси Пелоси - предположительно Адам Джонсон

Среди тех, кому были предъявлены обвинения, оказался и законодатель из Западной Вирджинии Деррик Эванс. По данным прокуратуры, он разместил в интернете видео, на котором он вместе со сторонниками Трампа стоит перед зданием Капитолия, а затем заходит внутрь.

Эванс был арестован в пятницу, и ему, как следует из заявления Департамента юстиции, также предъявлены обвинения в насильственном проникновении в здание и хулиганстве в стенах Капитолия.

В общей сложности обвинения в правонарушениях, связанных со штурмом Капитолия, были предъявлены десятку лиц. В их число попал и житель Алабамы, которого задержали недалеко от места беспорядков и обнаружили у него 11 бутылок с зажигательной смесью.

Несмотря на то, что Дональду Трампу осталось провести в Белом доме всего 11 дней, демократы в Палате представителей планируют в понедельник начать процедуру импичмента, опираясь на статью о подстрекательстве к неповиновению.