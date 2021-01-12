Сторонники Трампа остались без “Твиттера” и “Фейсбука”. Теперь все они в “Телеграме”

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Бан Дональда Трампа в "Твиттере" и "Фейсбуке" привел к тому, что его соратники стали искать альтернативные площадки для общения и координации. Одной из них стал "Телеграм", с воскресенья в США его скачали более полумиллиона раз.

Удаление Трампа

"Нас не заставят замолчать", - так звучал один из последних твитов Дональда Трампа перед тем, как соцсеть забанила его навсегда за "ложные высказывания", которые спровоцировали беспорядки в Капитолии 6 января и могли спровоцировать новые. О бане Дональда Трампа заявил и "Фейсбук".

Уходящий со своей должности президент США остался без основных средств коммуникации с остальным миром. Об этической стороне этих ограничений до сих пор спорит весь мир.

"Фейсбук" и "Твиттер" сделали некомфортным пребывание на своих платформах для многих активных сторонников Трампа, особенно продвигающих теории заговора и призывающих к насилию. Соцсети блокировали как конкретных персонажей, так и самые большие сообщества, всего более 70 тысяч.

Кроме того, Google забанил популярную у американских консерваторов соцсеть Parler, а Amazon отказался предоставлять ей доступ к своим серверам. Она перестала работать.

Вам "Телеграм"

Предсказуемо сторонники Трампа начали искать новые площадки для общения. Среди них - умеренно популярные соцсети Gab и MeWe, мессенджер Sygnal, канадский видехостинг Rumble и созданный российским предпринимателем Павлом Дуровым мессенджер "Телеграм".

Автор фото, Getty Images

С 7 января в США его скачивают более 100 тысяч раз каждый день. Новых пользователей из Америки там уже больше полумиллиона, а приложение заняло второе место среди всех самых скачиваемых. Только за последние три дня к "Телеграму" присоединилось более 25 млн новых пользователей со всего мира, а всего у мессенджера более 500 млн активных пользователей.

В России "Телеграм" - самый популярный мессенджер и символ борьбы за свободу в интернете. Роскомнадзор два года пытался заблокировать его за отказ делиться ключами шифрования сообщений с властями, но безуспешно. На пике того противостояния Роскомнадзор нечаянно заблокировал собственные IP-адреса.

"Телеграм" также очень популярен в Иране и русскоязычных странах бывшего СССР.

В странах Запада "Телеграм" не так популярен, а его репутация не столь однозначна. В разное время его обвиняли в том, что он излишне лоялен к ультраправым и нацистам, однако сколько-нибудь серьезных последствий для мессенджера это никогда не имело.

В расследовании украинского издания "Заборона" говорится, что мессенджер - основное средство коммуникации для местных ультраправых.

Трамп по всем каналам

Сторонники Трампа уже уверенно обосновались в "Телеграме". Там даже появился аккаунт, который ведется от имени самого президента США, на него подписано около 550 тысяч человек. Никакого нового контента там нет, в канале дублируются старые записи, сделанные Трампом в других соцсетях.

В "Телеграме" нет опции верификации пользователей, поэтому такой канал может вести любой сторонник Трампа. Ранее его администрация ни разу не называла "Телеграм" среди каналов, по которым распространяется официальная позиция президента.

Почти 140 тысяч читателей у канала Donald Trump-jr. Так зовут 43-летнего старшего сына Дональда Трампа - бизнесмена и активного сторонника теорий заговора. Этот канал активно обновлялся с августа по октябрь 2020 года, а в закрепленном сообщении там реклама книги Трампа-младшего "Либеральная привилегия". В двух словах, она о том, что демократы и лично Джо Байден обречены.

10 января в этом аккаунте появился список из двух десятков каналов, на которые рекомендовано подписаться американским консерваторам. В основном они записаны на имена и названия консервативных политиков, журналистов и СМИ.