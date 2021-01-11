Дайджест: годовщина первой смерти от ковида, Трампа попытаются отстранить от власти

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Палата представителей сегодня обратится к вице-президенту США Майку Пенсу с призывом отстранить президента Дональда Трампа от власти.

"Лидер демократического большинства Палаты представителей Стени Хойер запросит единогласного принятия резолюции [конгрессмена Джейми] Раскина. Резолюция призывает вице-президента созвать и мобилизовать кабинет, чтобы воспользоваться 25-й поправкой и объявить президента неспособным выполнять обязанности, после чего вице-президент немедленно начинает исполнять обязанности президента", - заявила спикер палаты Нэнси Пелоси.

По ее словам, если единогласное решение не будет получено, документ вынесут на пленарное заседание Палаты представителей на следующий день.

Демократы обвиняют Дональда Трампа в подстрекательстве к насилию и беспорядкам, утверждая, что именно его действия спровоцировали толпу на штурм Капитолия в минувшую среду.

В Белом доме инициативу импичмента ранее назвали политически мотивированной и выразили уверенность, что подобный шаг только усилит раскол в американском обществе.

Агентство Блумберг ранее сообщало со ссылкой на свои источники об уверенности Трампа в том, что Пенс не отстранит его от власти. В то же время телеканал Си-эн-эн сообщал, что вице-президент не исключает такого варианта развития событий.

Автор фото, AFP Подпись к фото, Следы вируса привели эпидемиологов на рынок в Ухане

В эти выходные исполнился год с того момента, как в Китае была зарегистрирована первая смерть от коронавируса.

9 января 2020 года умер 61-летний мужчина, который часто посещал рынок морепродуктов в Ухане - его называли в качестве одного из мест, откуда начал распространяться вирус. О его смерти власти Китая официально сообщили только 11 января.

Была ли эта смерть действительно первой на планете - неизвестно, но многомиллионный Ухань год назад оказлся фактически отрезан от остального мира на два с половиной месяца, когда в городе ввели жесточайший карантин из-за распространения Covid-19.

Китайским властям тогда удалось достаточно быстро остановить распространение вируса в Ухане, но ковид уже было не остановить - он начал стремительно распространяться по планете и год спустя унес жизни почти 2 млн человек во всем мире.

Накануне стало известно, что число заразившихся коронавирусом в мире перевалило за 90 миллионов.

Лидируют по числу зараженных США, Индия, Бразилия, Россия и Великобритания.

Переговоры по Карабаху

Автор фото, Stanislav Krasilnikov/TASS Подпись к фото, В зоне конфликта с ноября присутствуют российские миротворцы

В Москве состоятся трехсторонние переговоры российского президента Владимира Путина с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном, на которых будет обсуждаться мирное соглашение по Нагорному Карабаху, которое действует с 10 ноября прошлого года.

"Особое внимание будет уделено вопросам оказания помощи жителям районов, пострадавших в результате военных действий, а также разблокированию и развитию торгово-экономических и транспортных связей", - заявили в Кремле.

Путин также проведет отдельные встречи с Алиевым и Пашиняном.

Приговор Мифтахову

Головинский суд Москвы огласит приговор аспиранту МГУ Азату Мифтахову по делу о нападении на один из московских офисов "Единой России" в январе 2018 года.

Гособвинение ранее попросило приговорить аспиранта к шести годам колонии, а остальных фигурантов дела к условным срокам.

Из тюрьмы в президенты

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В Кыргызстане накануне прошли президентские выборы, победу на которых одержал 52-летний Садыр Жапаров.

Всего несколько месяцев назад он отбывал срок в колонии, но во время октябрьских протестов был освобожден сторонниками и стал лидером протестного движения, а затем премьер-министром и исполняющим обязанности президента.

Кроме того, кыргызстанские избиратели высказались за президентскую форму правления взамен парламентской. Этот вариант одобрил 81% проголосовавших на референдуме, который прошел в один день с выборами президента.

"Отвратительный пациент"

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На телеканале "Россия 1" накануне вышло интервью с белорусским президентом Александром Лукашенко, которое взяла журналистка Наиля Аскер-заде.

Лукашенко покатал ее на "Мерседесе" по Минску, сыграл с ней в хоккей, накормил блинами и познакомил с сыном Николаем.

В ходе интервью Лукашенко заявил, что Путин - его друг, а больше друзей у него нет, и сказал, что его основная соперница на прошлогодних выборах Светлана Тихановская "не способна сформулировать элементарную мысль".

Самым обсуждаемым стал фрагмент с участием Николая Лукашенко. Он рассказал, что спутницу себе еще не нашел, а его отец был "отвратительным пациентом" в то время, как они оба болели ковидом, и не делал то, что необходимо.

Фотографиями из Беларуси Аскер-заде активно делилась в своем "Инстаграме".

Издание "Медуза" иронизирует, что она превратила его в зал славы Александра и Николая Лукашенко, опубликовав целых девять постов о них.

Испытание на прочность

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Обозреватель Sunday Times Мэтью Саид в своей статье под заголовком "Путин и Си Цзиньпин эксплуатируют политический декаданс Запада" указывает на то, что инцидент с захватом Капитолия отвлек внимание общественности от куда более серьезной проблемы: как политические интересы и амбиции отдельных группировок, в том числе политических элит, ставятся превыше интересов демократии.

А между тем, как пишет автор, согласно опросам, число сторонников применения силы для подавления политических оппонентов с 2017 года возросло в два раза.

И таким упадком демократии поспешили воспользоваться Россия и Китай, правда, они не могут вступить в военный сговор с отдельными группировками внутри Америки, чтобы подорвать ее, поэтому вынуждены играть вслепую.

Однако интернет-боты, которыми в последние месяцы широко пользуются и Москва, и Пекин, оказались весьма эффектиным оружием, породив множество теорий заговоров, углубляющих раскол в обществе.

Си Цзиньпин и Владимир Путин отлично знают, что великие империи почти всегда были подорваны изнутри, поэтому они испытывают нас на прочность, пытаются вбивать клинья в надежде, что не только Америка, но и весь Запад начнет поддаваться.

Китай и Россия радостно транслируют кадры захвата Капитолия, внедряя в головы мысль о том, что лишь укрепеление централизованного контроля может спасти общество от раскола.

Увы, тоталитарные режимы правы в том, что они могут устраить любое брожение в обществе посредством нагнетания страхза, цензуры и госконтроля, однако это создает лишь иллюзию единства общества, тогда как на деле раскол между народом и правящими элитами сохраняется.

Поэтому свободные общества должны помнить о том, что выстоять и сохранить демократию они могут лишь совместными усилиями, а поодиночке у них просто нет шансов.

Удачный момент

Автор фото, DPA

Как пишет Financial Times, Россия решила воспользоваться моментом и возобновить на этой неделе строительство газопровода "Северный поток-2", приостановленное из-за американских санкций.

Газопровод планировали ввести в эксплуатацию еще в середине 2020 года, однако строительство было резко приостановлено в декабре 2019 года, когда 94% работ было уже выполнено, но швейцарский подрядчик вышел из проекта, опасаясь американских санкций, а "Газпрому" пришлось снаряжать собственные суда-трубоукладчики, чтобы проложить последние 120 км по дну моря.

Хотя новые американские санции могут усложнить задачу для "Газпрома", российский президент Владимир Путин уже заявил, что строительство будет завершено вне зависимости от позиции Вашингтона.

Хотя сам трубопровод полностью принадлежит "Газпрому", половину его стоимости оплатили пять европейских компаний, и он пользуется неизменной поддержкой Берлина.

Как отмечает FT, избранный президент США Джо Байден, возможно, будет готов к компромиссу, учитывая его желание наладить с Европой отношения, сильно пострадавшие при Трампе.

Автор фото, Theatre of Nations

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