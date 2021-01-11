Мэр Якутска Сардана Авксентьева объявила о досрочном уходе в отставку. Чем она известна

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Мэр Якутска Сардана Авксентьева заявила, что досрочно покинет свой пост по состоянию здоровья. По ее словам, ей предстоит лечь в больницу и сделать несколько операций. Авксентьева возглавляет город с 2018 года, срок ее полномочий должен был истечь в 2023 году.

"В эти дни состоялись непростые разговоры с семьей и с командой. Семья серьезно обеспокоена моим здоровьем. Причина - стрессы и постоянная тревога за город. Надо признать, что я уже не могу работать 24/365. Завтра ложусь в больницу, скоро операции", - написала мэр в своем "Инстаграме".

Осенью прошлого года Авксентьева прошла медицинское обследование, которое выявило несоответствие норме ряда анализов и отклонения в функционировании сердечно-сосудистой системы, уточнили в мэрии. "Врачами принято решение о необходимости проведения хирургических операций, которые должны состояться в ближайшее время", - говорится в заявлении мэрии.

"Угрозы ее жизни нет, операции плановые. Вместе с тем, лечение и реабилитация могут занять продолжительное время", - уточнили там.

Авксентьева попросила поддержать на выборах мэра кандидатуру своего первого заместителя Евгения Григорьева. "Я его готовила, многие из вас заметили. А команде я ставлю задачу максимально сплотиться вокруг него. Все наши планы должны быть реализованы, а данные обещания - исполнены", - написала она.

В другом посте она сообщила, что кандидатура Григорьева одобрена главой Якутии Айсеном Николаевым. "Мы с ней это обсуждали и я ее понимаю. Для любого человека приоритетным является семья и здоровье", - прокомментировал Николаев решение мэра в своем "Инстаграме".

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Сардана Авксентьева (справа) с главой Якутии Айсеном Николаевым и его супругой во время празднования якутского праздника лета

Авксентьева написала, что согласилась быть советником Григорьева "на общественных началах".

"Прямые выбора мэра пройдут этой весной. Пожалуйста, будьте активными, неравнодушными, не оставайтесь в стороне, обязательно примите участие в голосовании", - призвала мэр Якутска.

Решение об отставке мэра якутская городская дума должна принять 14 января. Григорьев станет исполняющим обязанности мэра.

Чем известна Сардана Авксентьева

На выборах 9 сентября 2018 года Авксентьева победила Александра Саввинова из "Единой России", которого поддерживал глава Якутии, набрав 39,9% голосов. Глава ЦИК Элла Памфилова назвала победу Авксентьевой "сюрпризом". Авксентьева стала первой в истории Якутска женщиной-мэром.

Авксентьева стала известна далеко за пределами Якутии, в частности, своими инициативами, направленными на сокращение расходов на чиновников. Сразу после назначения она инициировала продажу дорогих автомобилей, принадлежащих администрации города, Затем она уволила чиновника за заключение контракта на банкет стоимостью 1 млн рублей, разорвала контракт с подрядчиком, который укладывал асфальт поверх снега и отказалась оплачивать из бюджета поездку московского дизайнера на фестиваль шуб в Якутске. Авксентьева урезала расходы города на информационную деятельность, на внешние и общественные связи, прием делегаций и командировки. В 2020 году она заявила об отказе чиновников от служебных машин и переходе на такси.

Сама Авксентьева полностью не отказалась от командировок: в декабре 2018 года ей пришлось объяснять свою поездку в Японию в составе делегации республики. Она заявила, что это поездка была поручением главы Якутии, и мэр общалась с "потенциальными инвесторами по проектам, которые могут быть реализованы в городе".

В июле 2020 года мэр публично заявила о том, что она против внесения путинских поправок в Конституцию. В ноябре 2020 года она инициировала процесс продажи здания мэрии в центре и переезда администрации на окраину города. "Есть понимание того, что и это здание, и этот кабинет, в котором мы находимся, могут выглядеть иначе и располагаться в другом месте, и это никак не повлияет на мою работу как мэра", - говорила Авксентьева в интервью ТАСС в декабре.