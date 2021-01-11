Новым главой ЦРУ станет бывший посол США в России Уильям Бернс

Ольга Ившина

Би-би-си

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Уильям Бернс - опытный американский дипломат

Бывший посол США в России Уильям Бернс будет номинирован на пост главы ЦРУ. Об этом сообщила команда избранного президент США Джо Байдена.

"Посол Бернс - это проверенный во время кризисов государственный служащий, карьера которого посвящена работе во имя обеспечения безопасности и благополучия американцев", - сказано в заявлении команды Байдена.

Если Бернса утвердят на посту главы ЦРУ, он станет первым карьерным дипломатом, возглавившим эту спецслужбу. Уильям Бернс проработал в Госдепартаменте США 33 года и закончил службу в 2014 году. Он говорит по-русски и по-арабски.

С 2005 по 2008 годы Бернс был послом США в России, помимо этого, он работал послом в Иордании, участвовал во множестве переговоров по ближневосточной тематике.

С 2008 по 2011-й Бернс работал заместителем главы Госдепартамента США. Дослужиться до такого поста карьерным дипломатам (в отличие от политических назначенцев) удается очень редко. Бернс был лишь вторым в истории США дипломатом, кому это удалось.

"Секретное оружие США"

Бернс работал как при президентах-республиканцах, так и при демократах.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Уильям Бернс и Владимир Путин во время вручения верительной грамоты посла США, ноябрь 2005 года

В 2013 году журнал "Атлантик" назвал его "секретным дипломатическим оружием США", отмечая, что Бернса часто направляли разбираться с самыми запутанными международными проблемами и вопросами, имеющими особое значение для внешней политики США.

Люди, работавшие вместе с Бернсом в Госдепе США, говорят, что он отличается сдержанностью, выдающимися аналитическими способностями, а еще - умением играть в команде.

Несмотря на то, что Бернс - не разведчик, а карьерный дипломат, многие отмечают его способность оставаться незаметным и растворяться в окружающей действительности. В 2019 году вышли мемуары Бернса под названием "тайный канал". В книге Бернс признался, что какое-то время играл роль тайного посредника в ходе предварительных контактов с Ираном. В итоге те переговоры привели к заключению нового важного соглашения по ядерной программе Ирана в 2015 году.

В 2003 году Бернс высказывался против вторжения США в Ирак и называл план той операции "безрассудно радужным", но, как признает дипломат в мемуарах, но не стал идти ва-банк, ставить условия или увольняться после начала вторжения.

Обозреватель газеты Washington post Дэвид Игнатус отмечает, что, в США среди политиков специалистов в области внешней политики Бернс считается "возможно, лучшим дипломатом своего поколения".

У возможного назначения Бернса на пост главы ЦРУ есть как противники, так и сторонники. Причем, что интересно, и те, и другие приводят аргументы исходя из одного и того же посыла: ЦРУ нужна серия капитальных реформ для того, чтобы соответствовать реалиями и вызовам современности.

Немало тех, кто надеялся, что новым директором ЦРУ станет Майкл Морелл, много лет проработавший аналитиком спецслужбы. Морелл служил заместителем главы ЦРУ с 2010 по 2013 годы и дважды исполнял обязанности начальника разведывательного ведомства. Он популярен среди ветеранов ЦРУ. Есть мнение, что именно человек, хорошо знающий ЦРУ изнутри, сможет грамотно реформировать агентство.

"Новаторский шаг"

Сторонники назначения Бернса видят ситуацию иначе.

"Назначение сотрудника Госдепа главой ЦРУ - новаторский шаг, это помогло бы укрепить моральный дух и профессионализм агентства", - считает влиятельный эксперт, бывший аналитик ЦРУ Мэлвин Гудман. Он ратовал за назначение Бернса еще в декабре 2020 года. , отмечая, что выходцы из стен ЦРУ во главе ведомства часто бывают слишком политизированными, а рост милитаристских тенденций внутри агентства вредит работе разведчиков, потому что подавляет инициативу и конструктивную дискуссию.