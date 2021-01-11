Коронавирус в мире: самый трудный период в Британии, экспертов ВОЗ пустят в Китай

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Британские власти говорят об ужасающей ситуации в национальной системе здравоохранения и расширяют программу вакцинации. Тем временем в одном из регионов Словакии на работу можно пойти только со справкой о негативном анализе на коронавирус, а большинство населения Японии выступает против проведения Олимпиады в этом году.

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"Самые трудные недели"

Британия ускоряет темпы вакцинации людей, но власти страны предупреждают, что самый сложный период пандемии еще впереди.

На прошлой неделе ежедневное число смертей от Covid-19 достигло 1325 - это самая высокая отметка за все время распространения заболевания; в течение четырех дней фиксировалось более тысячи летальных исходов. Медики считают, что статистика будет становиться еще хуже, и из-за растущего числа пациентов Национальная система здравоохранения Британии (NHS) находится на грани коллапса.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Центр массовой вакцинации на стадионе в Манчестере

"Любой, кого не потрясает число людей, умерших во время пандемии, и тех, кто попал в больницу в тяжелом состоянии, совсем не понимает происходящего. Ситуация просто ужасающая, - сказал Би-би-си главный советник правительства по вопросам здравоохранения Крис Уитти. - Следующие несколько недель будут самыми трудными за время пандемии с точки зрения нагрузки на Национальную систему здравоохранения".

Надеясь замедлить распространение заболевания, Британия увеличивает масштабы вакцинации. В понедельник в Англии открываются семь крупных центров, где жителям страны будут делать прививки, на этой неделе в них будет привиты несколько тысяч людей. Вакцинация также ведется в поликлиниках и больницах - таких пунктов также станет намного больше, и к ним добавятся и аптеки.

Министр здравоохранения Мэтт Хэнкок заявил в выходные, что правительство располагает 200 тыс. дозами вакцин на неделю. Власти Британии надеются вакцинировать 15 миллионов человек к середине февраля. В приоритетную группу вошли люди в возрасте старше 70 лет, медработники и люди, которым предписан строгий карантин по медицинским показаниям.

Из-за нового, более заразного штамма коронавируса резкий рост числа случаев Covid-19 продолжается, несмотря на действующий строгий локдаун. За последнюю неделю было зарегистрировано около 420 тыс. заразившихся.

Специалистов ВОЗ наконец пускают в Китай

В четверг в Китай должна прибыть группа ученых из Всемирной организации здравоохранения, которым предстоит изучить причины появления коронавируса, который, как предполагается, в 2019-м году передался человеку от животного. Переговоры об этой миссии длились несколько месяцев, но на прошлой неделе ей отказали во въезде в Китай, к большому разочарованию главы ВОЗ Тедроса Аданома Гебреисуса.

Автор фото, Reuters

Подробности поездки не разглашаются, и неизвестно, смогут ли представители ВОЗ попасть в Ухань, где впервые начало распространяться заболевание.

В понедельник Китай сообщил о 103 новых случаях Covid-19 за день, это самая высокая цифра за последние пять месяцев. Большинство из диагнозов поставлены в восточной провинции Хэбэй, граничащей с Пекином.

В самой столице Китая на данный момент вакцинированы более миллиона жителей, сообщила государственная газета Global Times. В прошлом году была по ускоренному протоколу допущена к использованию вакцина производства государственной компании Sinopharm. Этот препарат в декабре также одобрили ОАЭ и Бахрейн.

Индонезия в понедельник стала последней в череде стран, одобривших еще одну китайскую вакцину - CoronaVac, которую производит частная компания Sinovac. В начале января ее авторизовали Боливия, Турция, Бразилия и Чили.

Словакия: на работу только со справкой

В Словакии понедельник вступают в силу более жесткие карантинные меры в городе Нитра с населением около 80 тыс. человек и его окрестностях. Жителям этого района страны предписано оставаться дома, а желающим попасть на рабочее место нужен отрицательный тест на коронавируc.

Автор фото, SOPA Images Подпись к фото, В выходные в Нитре прошли быстрый тест на коронавирус почти 100 тысяч человек

В выходные в Нитре и других крупных городах прошло массовое тестирование населения, в котором приняли участие около 170 тыс. человек. В Нитре положительный результат анализа был у 2,3% протестировавшихся.

По данным местных СМИ, морг главной больницы Нитры переполнен, а перед ее зданием припаркованы два холодильных грузовика, приспособленных для хранения тел умерших.

О серьезных проблемах сообщают и больницы города Кошице на востоке страны - в частности, с запасами кислорода, которых там почти не осталось.

В Словакии зарегистрировано около 200 тыс. случаев коронавируса и почти три тысячи смертей.

Большинство японцев - за перенос Олимпиады

После переноса на 2021 год летних Олимпийских Игр в Токио японское правительство настаивало, что сделает все, чтобы этим летом Олимпиада все же состоялась.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Власти Японии настаивали, что сделают все, чтобы Олимпиада состоялась

Но недавние соцопросы показали, что 80% населения хотели бы отмены или новой отсрочки Олимпиады. Исследования провели новостное агентство Киодо и медиакомпания Tokyo Broadcasting System (TBS).

На прошлой неделе в Токио было введено чрезвычайное положение из-за роста случаев коронавируса.

При этом показатели в Японии ниже, чем во многих других странах. За всю пандемию там зарегистрировано 289 тыс. заразившихся, скончались от вируса 3850 человек.

Первый случай в Микронезии

О первом случае заражения коронавирусом сообщили власти Федеративных Штатов Микронезии - островного государства в Тихом океане, остававшегося одним из последних уголков Земли, до которых не добралась нынешняя пандемия.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Коронавирус нашли у моряка на судне, которое вернулось с Филиппин

Заболевание обнаружили у члена экипажа корабля, вернувшегося с Филиппин. Власти считают этот случай завезенным и настаивают, что опасности дальнейшего распространения вируса среди жителей островов Микронезии нет.