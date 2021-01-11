В Подмосковье самосвал въехал в военную колонну, погибли 4 человека, более 20 ранены

Автор фото, mskagency.ru

По меньшей мере четыре человека погибли и ещё более 20 пострадали в результате столкновения самосвала с колонной военных автобусов на Новорижском шоссе (Московская область).

В экстренных службах региона подтвердили информацию о 21 госпитализированном. По информации источника РИА Новости, число пострадавших выше - 41 человек.

Агентство ТАСС со ссылкой на источник сообщает, что в Красногорскую больницу поступило более 20 пострадавших в ДТП на Новорижском шоссе. Многих из них в больницу доставили на попутных машинах. Почти все пострадавшие - военнослужащие, сообщает агентство.

Обстоятельства аварии выясняются. Интерфакс со ссылкой на информированный источник сообщал, что водитель грузовой машины не справился с управлением и самосвал "буквально протаранил колонну из четырех военных автобусов".

ДТП произошло на трассе М-9 при повороте на деревню Глухово. По данным ТАСС, попавшие в ДТП автобусы принадлежат учебному центру ФКУ "Войсковая часть 83466", который занимается подготовкой водителей для минобороны.

Автор фото, mskagency.ru